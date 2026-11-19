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Klein, aber bei Deep Tech erstaunlich weit vorne: Österreich hat neun Millionen Einwohner:innen, mehr als 60 Quanten-Forschungsgruppen, einen der Väter des Deep Learning in Linz und Chipmaschinenbauer, ohne die TSMC und Intel keine modernen Halbleiter fertigen. Mistral hat sich per Übernahme eingekauft, Infineon investiert Milliarden, internationale Startups siedeln ihre Entwicklung in Linz, Wien und Innsbruck an.

Die Gründe: Weltklasse-Forschung, ein Fördersystem, das Forschung belohnt, und Personalkosten weit unter Silicon-Valley-Niveau. Ein aktuelles Beispiel ist Ketryx, begleitet von der Austrian Business Agency (ABA).

Ketryx: Vom ersten Mitarbeiter zum größten Team

Ketryx entwickelt eine KI-gestützte Compliance-Plattform für Medizintechnik. Sie senkt den Dokumentationsaufwand bei regulierter Software laut Unternehmen um bis zu 90 Prozent. Führende Medizintechnik-Konzerne zählen zu den Kund:innen, insgesamt hat Ketryx 55 Millionen US-Dollar eingesammelt, zuletzt 39 Millionen US-Dollar in einer Series B.

„Wir helfen Teams, mit Hilfe von KI lebensrettende Software zu bauen“, sagt Mitgründer und CTO Jan Pöschko. „Wer einen Herzschrittmacher oder eine App zur Blutzuckermessung baut, muss strenge Regularien erfüllen. Wir helfen dabei, sie einzuhalten und trotzdem schnell Software auszuliefern.“

Boston verantwortet Vertrieb und Marketing, Wien das Produkt. Rund 40 Mitarbeiter:innen kümmern sich hier um Design, Entwicklung, Testing, Infrastruktur und KI. 2022 startete der Standort mit einem Mitarbeiter, heute ist er das größte Team des Unternehmens. Als Nächstes kommt Post-Sales dazu.

„Österreich ist für uns der Engineering-Hub“, sagt Pöschko.

„Ein Weltklasse-Engineering-Team, das bleiben will“

Der Grazer leitete fast zehn Jahre die Entwicklung der Wolfram Cloud bei Wolfram Research, bevor er Ketryx gründete.

„Es gab einen persönlichen Grund, in Österreich zu starten. Ich komme aus Graz und habe in den USA meinen Mitgründer kennengelernt, der heute in Boston sitzt. Wir hatten hier schon ein Netzwerk für die ersten Engineers und haben dann den riesigen, weitgehend ungenutzten Talentpool in Wien erschlossen.“

Sein Fazit: „Österreich ist der Ort, an dem man ein Weltklasse-Engineering-Team aufbauen kann, und die Menschen wollen auch bleiben.“

Dazu kommen Lage und Lebensqualität: „Im Herzen Europas ist es leichter, Leute aus anderen Ländern anzuziehen. Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt, das schafft ein internationales Flair. Und die Stadt funktioniert, es ist leicht, hier ein Unternehmen zu führen.“

Inzwischen interessieren sich auch Automobilindustrie, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt für die Plattform. Beim Aufbau der Wiener Gesellschaft war die ABA erste Anlaufstelle: „Sie hat uns vom Bankkonto über das Transfer Pricing bis zur Vernetzung in Wien unterstützt. Das war sehr hilfreich“, sagt Pöschko.

Die ABA hilft beim Andocken ans Ökosystem

Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der ABA, kennt solche Geschichten aus der Beratungspraxis: „Internationale Unternehmen stellen immer wieder fest, wie leicht sie in Österreich Anschluss an das Ökosystem finden. Kontakte zu Forschungseinrichtungen, Clustern oder wichtigen Unternehmen am Markt sind rasch hergestellt.“

Die ABA sieht sich dabei als Wegweiserin: „Wir haben einen sehr guten Überblick über den Standort und finden für internationale Gründer:innen die richtigen Andockstellen“, sagt Biber.

Ein weiteres Argument sind die Kosten: „Amerikanische Scaleups sind immer wieder überrascht, wie günstig die Lohnkosten im Vergleich zum Silicon Valley sind. Mit demselben Budget können sie in Österreich deutlich mehr Mitarbeiter:innen einstellen.“ Laut Biber liegen die Personalkosten je nach Qualifikation 30 bis 40 Prozent darunter, teils sogar bei der Hälfte.

Physik-KI aus Linz

„Bei KI und Quantentechnologien, zwei Schlüsseltechnologien der Industriestrategie, sind wir im Forschungsumfeld ganz vorne dabei, bei Quanten weltweit führend“, sagt Biber.

Aushängeschild ist Sepp Hochreiter, der in den 1990ern mit LSTM-Netzen Grundlagen des Deep Learning legte und heute an der Johannes Kepler Universität (JKU) und mit NXAI forscht. Aus diesem Umfeld stammt Emmi AI rund um JKU-Professor Johannes Brandstetter, das KI-Modelle für physikalische Simulationen entwickelt. Nach der bis dahin größten Seed-Runde Österreichs (15 Millionen Euro) wurde das Startup nach 17 Monaten von Mistral AI übernommen, kolportiert bei einer Bewertung von bis zu 330 Millionen Euro. Linz ist seither offizieller Mistral-Standort.

„Österreichs Stärke liegt bei Physical AI, also darin, KI in die industrielle Anwendung zu bringen“, sagt Biber.

Nachwuchs liefert etwa das englischsprachige KI-Masterstudium der JKU, laut Biber eines der ersten in Europa. Rechenleistung und Anschluss bietet die AI Factory Austria AI:AT mit Supercomputer-Zugang, Trainings und Coworking Hub. Dort sitzt etwa eustella, das kürzlich eine europäische ChatGPT-Alternative gelauncht hat (Offenlegung: eustella und Trending Topics gehören zu newsrooms.ai).

Robotik und Quanten

Zur ICRA in Wien, einer der wichtigsten Robotik-Konferenzen weltweit, kamen über 8.000 Expert:innen. Beim Andocken helfen die Mechatronik-Cluster, über die man laut Biber „relativ schnell ins Ökosystem hineinkommt“.

Bei Quanten zählt Österreich seit Jahrzehnten zur Weltspitze. „Ein Land mit neun Millionen Einwohner:innen hat über 60 Forschungsgruppen in diesem Bereich“, sagt Biber. Quantum Austria hat bis 2026 über 100 Millionen Euro investiert. AQT baut in Innsbruck einen neuen Quantencomputer, die Compiler-Technologie von ParityQC vertreibt auch IBM. Das Münchner Startup planqc eröffnete ein Büro in Innsbruck, weil sich die Talente kaum nach Bayern locken ließen.

Der unterschätzte Mikroelektronik-Standort

Bei Mikroelektronik denken viele an Silicon Saxony. Österreich ist laut Biber aber stark in der Wertschöpfungskette, vor allem bei Maschinen für die Chipproduktion. Infineon steckt 1,1 Milliarden Euro in eine GaN-Fabrik in Villach, die EV Group zählt zu den wichtigen Ausrüstern der Branche, Lam Research kaufte 2022 den Salzburger Spezialisten Semsysco. IMS Nanofabrication aus Wien gilt als Marktführer bei Multi-Beam-Maskenschreibern für die EUV-Lithografie, Intel hält die Mehrheit, TSMC rund 10 Prozent, bei einer Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar.

Förderungen, die das ganze Jahr offen sind

Im European Innovation Scoreboard liegt Österreich laut Biber bei direkter und indirekter Forschungsförderung auf Platz vier, jedes zweite Startup nutzt laut Austrian Startup Monitor öffentliche Mittel.

„Besonders bewährt hat sich das Basisprogramm der FFG, weil es ganzjährig und für alle Themen offen ist“, sagt Biber. „Für den Teil, der nicht gefördert wird, können Unternehmen zusätzlich die Forschungsprämie von 14 Prozent in Anspruch nehmen.“

Dazu kommen die Seed-Programme der aws für Gründungen in Österreich und die Christian Doppler Labore für langfristige Kooperationen mit Universitäten.

Deep-Tech-Firmen, die in Österreich wachsen

Neben Ketryx hat die ABA zahlreiche weitere Unternehmen begleitet:

YQ App: Das KI-Startup von Dúlio Silva analysiert Kund:innenströme im Handel und wuchs in einem Jahr auf elf Leute aus sechs Nationen.

Das KI-Startup von Dúlio Silva analysiert Kund:innenströme im Handel und wuchs in einem Jahr auf elf Leute aus sechs Nationen. PSL: Die US-KI-Forscherin Emily Kate Genatowski entwickelt Versicherungsmodelle für KI-gestützte und humanoide Roboter.

Die US-KI-Forscherin Emily Kate Genatowski entwickelt Versicherungsmodelle für KI-gestützte und humanoide Roboter. Cyclops: Die US-Plattform für Stablecoin-Zahlungen hat Wien wegen der Krypto-Regulierung MiCAR zum europäischen Hauptsitz gemacht.

Die US-Plattform für Stablecoin-Zahlungen hat Wien wegen der Krypto-Regulierung MiCAR zum europäischen Hauptsitz gemacht. AI Dental: Das slowakische Zahnmedizin-KI-Startup hat seinen Wachstumsstandort nach Wien verlegt.

Das slowakische Zahnmedizin-KI-Startup hat seinen Wachstumsstandort nach Wien verlegt. Onono: Die Wiener Gründer Kaiyue Li und Marko Göls entwickeln zwischen Zürich und Wien eine kognitive KI.

Auch nach Übernahmen bleiben viele Firmen am Standort und wachsen weiter: Align Technology baut nach dem Kauf von Cubicure um 79 Millionen Euro in Wien ein 3D-Druck-Kompetenzzentrum aus, Bose übernahm kürzlich StreamUnlimited. „Wir sorgen dafür, dass die Stärken des Standorts im Konzern bekannt sind, damit weitere Aktivitäten nach Österreich kommen und nichts abwandert“, sagt Biber.

Internationale Unternehmen und Gründer:innen, die über die Neugründung oder Erweiterung einer Niederlassung in Österreich nachdenken, können sich von INVEST in AUSTRIA in der ABA kostenfrei beraten lassen. Wer Fachkräfte aus dem Ausland sucht, findet Unterstützung bei WORK in AUSTRIA. Auf dem Laufenden bleibt man mit dem Austrian Business Update.