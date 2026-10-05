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Die Wall Street soll nie mehr schlafen, zumindest auf der Blockchain: OKXICE, das Gemeinschaftsunternehmen der Krypto-Börse OKX und des NYSE-Betreibers Intercontinental Exchange (ICE), will eine Handelsplattform für tokenisierte US-Aktien starten. Eine entsprechende Mitteilung hat das Joint Venture soeben bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Gehandelt werden soll an sieben Tagen pro Woche, 24 Stunden am Tag.

Von Nvidia bis SpaceX

Geplant ist der Handel mit rund 60 tokenisierten US-Aktien, darunter die Schwergewichte Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, JPMorgan Chase und Walmart. Auch Krypto-nahe Titel wie Coinbase, Robinhood und Circle sowie der frisch an die Börse gegangene Raumfahrtkonzern SpaceX stehen auf der Liste. Die betroffenen Unternehmen haben 30 Tage Zeit, Einspruch zu erheben. Der KI-Chiphersteller Cerebras hat das laut der Mitteilung bereits getan.

Die wichtigsten Eckdaten der Plattform:

Blockchain: Gehandelt wird auf X Layer, dem Layer-2-Netzwerk von OKX, über zugangsbeschränkte Liquiditätspools auf Basis von Uniswap v4.

Gehandelt wird auf X Layer, dem Layer-2-Netzwerk von OKX, über zugangsbeschränkte Liquiditätspools auf Basis von Uniswap v4. Bezahlung: Die Aktien-Token werden direkt gegen die Stablecoins USDC, USDG oder USDT gehandelt und sofort on-chain abgewickelt.

Die Aktien-Token werden direkt gegen die Stablecoins USDC, USDG oder USDT gehandelt und sofort on-chain abgewickelt. Verwahrung: Nutzer:innen halten ihre Token in eigenen Wallets, die zugrunde liegenden Aktien werden eins zu eins von Tokenisierungsanbietern verwahrt.

Nutzer:innen halten ihre Token in eigenen Wallets, die zugrunde liegenden Aktien werden eins zu eins von Tokenisierungsanbietern verwahrt. Zugang: Wer handeln will, muss sich über OKX identifizieren und erhält einen nicht übertragbaren Token als digitale Zugangsberechtigung.

„Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer wirklich globalen Wall Street, die rund um die Uhr geöffnet hat“, sagt Andrew Cuomo, früherer Gouverneur von New York und Co-Vorsitzender von OKXICE. OKX-Gründer und CEO Star Xu betont die Aktionärsrechte: „Die Zukunft der Märkte ist echtes Eigentum, on-chain. Volle Aktionärsrechte machen das möglich.“

Rückblick: Die SEC öffnet die Tür

Möglich macht den Vorstoß eine Entscheidung der SEC von Mitte September. Die Behörde unter Paul Atkins hat eine fünfjährige „Innovation Exemption“ erlassen, mit der sogenannte Tokenized Securities Venues tokenisierte US-Aktien handeln dürfen, ohne sich als Börse registrieren zu müssen. Die Auflagen sind allerdings streng:

Obergrenzen: Pro Plattform sind höchstens 75 große US-Aktien erlaubt, das Handelsvolumen ist auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens der jeweiligen Aktie gedeckelt.

Pro Plattform sind höchstens 75 große US-Aktien erlaubt, das Handelsvolumen ist auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens der jeweiligen Aktie gedeckelt. Echte Aktien: Die Token müssen dieselben Rechte verbriefen wie die zugrunde liegende Aktie, also Dividenden, Stimmrechte und Ansprüche im Liquidationsfall.

Die Token müssen dieselben Rechte verbriefen wie die zugrunde liegende Aktie, also Dividenden, Stimmrechte und Ansprüche im Liquidationsfall. Kein Hebel: Handel auf Kredit und Börsengänge über die Plattformen sind ausgeschlossen.

Handel auf Kredit und Börsengänge über die Plattformen sind ausgeschlossen. Gekoppelte Stopps: Wird eine Aktie an ihrer Heimatbörse ausgesetzt, muss auch der Token-Handel sofort stoppen.

Für ICE ist das Joint Venture der nächste Schritt einer klaren Strategie. Der NYSE-Betreiber hatte sich bereits im März an OKX beteiligt, bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar, und dabei angekündigt, den rund 120 Millionen OKX-Nutzer:innen Zugang zu tokenisierten NYSE-Aktien zu verschaffen.

Kritik: Zwei Regelwerke für dieselbe Aktie

Nicht alle teilen die Begeisterung. Der Branchenverband der US-Wertpapierfirmen SIFMA warnt, die Ausnahme könne dazu führen, dass mehrere tokenisierte Versionen derselben Aktie parallel auf „leicht regulierten Märkten“ gehandelt werden. Das könne Anleger:innen verwirren und schaden, sagt SIFMA-Chef Kenneth Bentsen in einem Statement. Der Verband fürchtet zudem zersplitterte Preise und Probleme bei der Liquidität und fordert ein reguläres Gesetzgebungsverfahren statt Übergangslösungen. Noch schärfer formuliert es die Verbraucherschutzorganisation Better Markets: „Die SEC hat im Grunde zwei Regelwerke für den Aktienhandel geschaffen“, sagt Benjamin Schiffrin, Leiter für Wertpapierpolitik.

Das Rennen um die Token-Aktie

OKXICE ist mit seinen Plänen nicht allein. Die Krypto-Börse Bullish hat den Transfer-Agenten Equiniti um 4,2 Milliarden Dollar übernommen, um sich im Geschäft mit tokenisierten Aktien zu positionieren. Robinhood, Kraken mit seinen xStocks und Ondo Finance bieten Aktien-Token bereits außerhalb der USA an, bilden darin aber vor allem die Kursentwicklung ab, ohne volle Aktionärsrechte. Für den US-Markt müssen sie ihre Produkte erst an die neuen Regeln anpassen.