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Elf Tage reichten für ein Comeback: Jensen Huang ist zurück an der Nvidia-Spitze, die Aktie legt an einem Tag rund eine Billion Dollar an Wert zu, und der KI-Trade läuft weiter. Aufatmen kann vor allem OpenAI, denn kaum ein Unternehmen hängt so sehr an Nvidias Geld. Ganz gerettet ist der ChatGPT-Hersteller damit nicht: Das neue Modell GPT-6.2 Astra erntet viel Kritik, und an fast jeder Front steht OpenAI einem Platzhirsch gegenüber.

Ob OpenAI noch einen echten Vorsprung hat, besprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria.

Die Themen der Folge

Huang is back: Warum Nvidia nach Jensen Huangs Rückkehr um mehr als 30 Prozent zulegte und weshalb er „der Banker des KI-Trades“ ist.

Warum Nvidia nach Jensen Huangs Rückkehr um mehr als 30 Prozent zulegte und weshalb er „der Banker des KI-Trades“ ist. Verlierer der Nvidia-Saga: Wie OpenAI an Direktinvestments, Garantien und Neocloud-Deals von Nvidia hängt.

Wie OpenAI an Direktinvestments, Garantien und Neocloud-Deals von Nvidia hängt. Bauchfleck mit Astra 6.2: Warum das lang erwartete Modell nach über 70 Tagen enttäuschte und Meta mit Muse in den App Stores vorbeizog.

Warum das lang erwartete Modell nach über 70 Tagen enttäuschte und Meta mit Muse in den App Stores vorbeizog. Konkurrenz an allen Fronten: Wie OpenAI gleichzeitig mit Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple und Anthropic konkurriert und warum das selten gut geht.

Wie OpenAI gleichzeitig mit Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple und Anthropic konkurriert und warum das selten gut geht. Der verlorene B2B-Zug: Warum OpenAI die Partnerschaft mit Microsoft verspielt hat und Unternehmen eher zu Anthropic greifen.

Warum OpenAI die Partnerschaft mit Microsoft verspielt hat und Unternehmen eher zu Anthropic greifen. Fehlende Surface Area: Weshalb Google, Meta und Microsoft ihre KI über Milliarden bestehender Touchpoints verteilen können und OpenAI nicht.

Weshalb Google, Meta und Microsoft ihre KI über Milliarden bestehender Touchpoints verteilen können und OpenAI nicht. Charm, Smartphone, Brille: Welche Hardware OpenAI baut und warum Plattform-Hardware von Facebook bis Microsoft meist scheiterte.

Welche Hardware OpenAI baut und warum Plattform-Hardware von Facebook bis Microsoft meist scheiterte. Agentic Shopping: Warum die ChatGPT Wallet kaum ein echtes Problem löst und Plattformen wie Meta und Amazon fremde Agenten aussperren.

Warum die ChatGPT Wallet kaum ein echtes Problem löst und Plattformen wie Meta und Amazon fremde Agenten aussperren. ChatGPT Ads: Warum die Klickraten bei rund einem Sechstel von Google liegen und die Preise für Werbung bereits gefallen sind.

Warum die Klickraten bei rund einem Sechstel von Google liegen und die Preise für Werbung bereits gefallen sind. Medium rare: Warum OpenAI mit 20 Prozent des Google-Suchvolumens heimlich zur zweitgrößten Suchmaschine geworden ist und trotzdem noch nicht abgeschrieben werden sollte.