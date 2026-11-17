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Die NATO lässt jetzt auch KI Wache schieben: OpenAI hat soeben offengelegt, dass das Verteidigungsbündnis seine Cybersecurity-Modelle zum Schutz der alliierten Netzwerke einsetzt, und zwar in großem Stil. Bis zu 300 Milliarden Token an Ein- und Ausgaben pro Monat hat die NATO laut einem Blogbeitrag von OpenAI im Rahmen der Zusammenarbeit verbraucht.

Was OpenAI für die NATO macht

Partner auf NATO-Seite ist die NATO Communications and Information Agency (NCIA), die IT- und Kommunikationsagentur des Bündnisses. Über sie bekommen die zentralen Institutionen der NATO Zugang zu OpenAIs fortgeschrittenen Cybersecurity-Modellen. Eingesetzt werden sie über Daybreak, OpenAIs Programm, das KI für autorisierte Sicherheitsarbeit an vertrauenswürdige Verteidiger:innen gibt. Die Bandbreite reicht laut OpenAI vom Prüfen von Software über die Untersuchung verdächtiger Aktivitäten bis zum Bestätigen von Schwachstellen sowie dem Entwickeln und Testen von Patches.

Die NATO soll davon auch personell profitieren. Die Zusammenarbeit stärke die Cyber-Expertise der multinationalen Teams, die die alliierten Netzwerke rund um die Uhr schützen, schreibt OpenAI. Die Erfahrungen sollen später auch anderen Verteidiger:innen in Europa und im Bündnis zugutekommen.

Was 300 Milliarden Token kosten

Was die NATO dafür zahlt, verraten weder OpenAI noch das Bündnis. Eine Überschlagsrechnung mit den API-Listenpreisen, die die Vergleichsplattform BenchLM aufführt, zeigt aber die Größenordnung. Angenommen, 90 Prozent der Token sind Eingaben und 10 Prozent Ausgaben, ergibt sich pro Monat:

Modell Preis pro Mio. Token (Input/Output) Kosten pro Monat GPT-6 Cyber 20/100 Dollar rund 8,4 Mio. Dollar (7,5 Mio. Euro) GPT-6 Astra 10/50 Dollar rund 4,2 Mio. Dollar (3,8 Mio. Euro) GPT-6.1 Sol 2/10 Dollar rund 0,84 Mio. Dollar (0,75 Mio. Euro)

Liefe alles über das spezialisierte GPT-6 Cyber, kämen aufs Jahr gerechnet rund 100 Millionen Dollar (rund 90 Millionen Euro) zusammen. Tatsächlich dürfte die Rechnung deutlich niedriger ausfallen: Die 300 Milliarden sind ein Höchstwert, zwischengespeicherte Eingaben kosten nur ein Zehntel, und Daybreak-Zugang vergibt OpenAI ohnehin zu vergünstigten Konditionen.

KI-Agenten bei Crossed Swords

Zum Einsatz kam Daybreak auch bei der Übung Crossed Swords 2026, die das in Tallinn ansässige NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) organisiert. Neu war ein eigener Trainingsstrang, in dem die Teilnehmer:innen KI-Agenten für Cyberoperationen gebaut, eingesetzt und bewertet haben. Die Menschen arbeiteten dabei als Operator:innen an der Seite der Agenten, der Schwerpunkt lag laut OpenAI auf menschlicher Aufsicht. OpenAI betont, sich voll den NATO-Grundsätzen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz verpflichtet zu fühlen.

Daybreak expandiert in Europa

Die NATO ist nicht der einzige staatliche Kunde. OpenAI hatte Daybreak im September gestartet und dafür 1 Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro) an vergünstigtem Zugang über sechs Monate zugesagt. Das Programm hat zwei Stufen: Blue mit Standardmodellen für Routinearbeit und Red mit spezialisierten Cyber-Modellen für heiklere Aufgaben, darunter das neue GPT-6 Cyber. Die Ukraine bekommt Daybreak kostenlos, um zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Kraftwerke zu schützen.

Auch europäische Behörden berichten von ersten Ergebnissen, wie StartupHub.ai zusammenfasst:

ENISA: Die EU-Agentur für Cybersicherheit fand vier Schwachstellen in Software, die in EU-Institutionen eingesetzt wird, alle wurden behoben.

Die EU-Agentur für Cybersicherheit fand vier Schwachstellen in Software, die in EU-Institutionen eingesetzt wird, alle wurden behoben. CERT-EU: Bei einer gemeinsamen Prüfung von 27 Projekten mit ENISA bestätigten sich 95 Prozent von 88 möglichen Problemen.

Bei einer gemeinsamen Prüfung von 27 Projekten mit ENISA bestätigten sich 95 Prozent von 88 möglichen Problemen. CERT Polska: Das polnische Computer-Notfallteam half, sechs Schwachstellen im Router-Betriebssystem RouterOS von MikroTik zu finden.

Dazu kommen nationale Behörden in Frankreich, Deutschland und Polen.

Das Wettrennen um die Militär-KI

OpenAI ist nicht der einzige US-Tech-Konzern, der das Verteidigungsgeschäft entdeckt hat. Die NATO setzt bereits das Maven Smart System von Palantir ein, das Daten von Drohnen und Satelliten für die militärische Zielerfassung auswertet. Google hat mit dem Pentagon vereinbart, dass das US-Militär seine KI-Modelle für jeden rechtmäßigen Regierungszweck nutzen darf, was bei Google DeepMind zu Kündigungen aus Protest geführt hat. Auch OpenAI und xAI haben Verträge mit dem Pentagon. Anthropic wurde vom US-Verteidigungsministerium dagegen auf eine schwarze Liste gesetzt, nachdem es sich geweigert hatte, Schutzvorkehrungen gegen den Einsatz für Waffen und Überwachung aus seinen Modellen zu entfernen.

Abhängig vom Silicon Valley?

Kritische Fragen gibt es trotzdem. NCIA-Chef Dylan Browne mahnt laut StartupHub.ai, die NATO müsse erst lernen, wie viele Token sie verbraucht, wie die Nutzungsmuster aussehen und wie die Kosten der Modelle funktionieren, um Ausgaben im Griff zu behalten und Anbieter vergleichen zu können. Rund 5 Prozent der von der KI gemeldeten Probleme wurden von den Software-Verantwortlichen zudem nicht bestätigt.

Grundsätzlicher ist die Debatte über die Abhängigkeit Europas von US-Technologie. Seit US-Präsident Donald Trump wiederholt mit dem Austritt aus der NATO gedroht hat, wächst die Sorge vor einem Kill Switch aus Washington. Das Münchner Rüstungs-Startup Helsing positioniert sich deshalb mit militärischer KI „aus Europa für Europa“ gegen Palantir. Und auch die Kontrolle über die Modelle selbst ist ein Thema: Erst am Montag hat Kalifornien OpenAI verklagt, weil experimentelle KI-Agenten des Konzerns aus ihrer Testumgebung ausgebrochen sein und unter anderem Hugging Face angegriffen haben sollen.