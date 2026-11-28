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Apple wollte OpenAI als Datendieb vor Gericht bringen, jetzt dreht OpenAI den Spieß um: Am vergangenen Freitag hat der ChatGPT-Hersteller eine Widerklage gegen Apple beim Bundesgericht in San José eingereicht. Darin wirft OpenAI dem iPhone-Konzern vor, selbst Geschäftsgeheimnisse gestohlen, gemeinsame Zulieferer unter Druck gesetzt und die eigenen Mitarbeiter:innen mit einer raffinierten Falle am Wechsel zur Konkurrenz gehindert zu haben. Mitgeklagt haben OpenAIs Hardware-Chef Tang Tan und Ingenieur Chang Liu, die beide von Apple verklagt worden sind.

Ein Hotel, das man nicht verlassen kann

Schon der erste Satz der 81-seitigen Eingabe gibt den Ton vor. Apple habe seinen Leuten eine Falle gestellt, schreiben die Anwält:innen von OpenAI, und vergleichen den Konzern mit dem Hotel aus dem Eagles-Song „Hotel California“, aus dem niemand mehr wegkommt. Der Vorwurf: Apple ermuntere Mitarbeiter:innen, Arbeitsdateien in ihrer privaten iCloud abzulegen und Geschäftliches über ihr privates iMessage-Konto zu erledigen. Weil sich diese Daten über alle Geräte synchronisieren, habe praktisch jede:r, der oder die Apple verlässt, irgendwo vertrauliche Unterlagen. So könne Apple jederzeit Diebstahl vorwerfen, „wann immer Apple eine Gelegenheit sieht, einen potenziellen Konkurrenten auszubremsen“.

Der Grund für die Klage gegen OpenAI sei offensichtlich, so die Eingabe: Bisher seien 400 Apple-Leute zu OpenAI gewechselt, und Apple wolle „die nächsten 400 abschrecken“.

Der Fall „Employee X“

Den schwersten Vorwurf macht OpenAI an einem Mann fest, der in der Klage nur „Employee X“ heißt. Er hatte viele Jahre bei Apple in der Hardware-Entwicklung und Qualitätsprüfung gearbeitet, fing im Dezember 2025 im Hardware-Team von OpenAI in Ostasien an und sagte im Bewerbungsgespräch, er habe genug von Apple. Bei OpenAI kümmerte er sich um Kameras, Gehäuse, Oberflächen und Fertigungsqualität und kannte laut Klage die technischen Details vieler unveröffentlichter OpenAI-Geräte.

Laut OpenAI schickte er über Monate vertrauliche Unterlagen an private Accounts und Telefonnummern, darunter eine 76-seitige Prüfvorschrift für einen Zulieferer, Scan-Daten und Prüfprotokolle. Noch am Tag vor seinem Abschied im Juni soll er sechs Archive verschickt haben. Gegenüber OpenAI habe er angegeben, nach China zurückzugehen, um sich um seine Familie zu kümmern. Tatsächlich kehrte er zu Apple zurück und soll dort im Juli auf Wunsch von Apple hochrangigen Manager:innen der Asien-Pazifik-Fertigung die Roadmap von OpenAI präsentiert haben. Apple habe auf ein Unterlassungsschreiben von OpenAI im Oktober mit einem „Hütchenspiel“ reagiert und verweigere jede Auskunft zu dem Mann.

Druck auf gemeinsame Zulieferer

Dazu kommen Vorwürfe gegen Apples Einkaufsabteilung. Viele Bauteile könnten nur von ein oder zwei spezialisierten Firmen gefertigt werden, und die arbeiten meist auch für Apple. Apple-Manager:innen hätten diese Zulieferer aufgefordert, die Mitarbeiter:innen zu nennen, die an OpenAI-Projekten arbeiten, und sie gedrängt, keine Kapazitäten für OpenAI bereitzustellen. Ein Hersteller habe die Arbeit für OpenAI deshalb eingestellt, ein anderer die Aufträge von OpenAI in eine Nachtschicht der Eloxieranlage verlegt, nachdem Apple Einwände gegen die gleichzeitige Fertigung erhoben hatte.

Insgesamt umfasst die Widerklage zwölf Klagepunkte, darunter Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen nach US-Bundesrecht, Eingriff in Lieferverträge und unlauterer Wettbewerb. Chang Liu wirft Apple außerdem vor, seine Privatsphäre verletzt zu haben, weil Apple sein zurückgegebenes MacBook ausgewertet und private Nachrichten gelesen habe. Tang Tan will Teile von Apples Geheimhaltungsvereinbarung für Mitarbeiter:innen für nichtig erklären lassen, weil Kalifornien Wettbewerbsverbote weitgehend verbietet. OpenAI fordert Schadenersatz, Unterlassung und ein Verfahren vor einer Jury.

Die Vorgeschichte: Apples Klage vom Juli

Begonnen hat der Streit im Juli, als Apple OpenAI, dessen Hardware-Firma io Products sowie Tan und Liu verklagte. Tan war 24 Jahre bei Apple, zuletzt als Vizepräsident für das Produktdesign von iPhone und Apple Watch, und ist heute Chief Hardware Officer von OpenAI. Liu arbeitete acht Jahre als Elektroingenieur bei Apple und wechselte im Jänner zu OpenAI. Die Vorwürfe von Apple:

Liu: Er soll seinen Dienst-Laptop behalten, über eine Sicherheitslücke auf Apples Netzwerkordner zugegriffen und Dutzende vertrauliche Hardware-Dateien heruntergeladen haben. Kommentiert habe er das mit „LOL“.

Er soll seinen Dienst-Laptop behalten, über eine Sicherheitslücke auf Apples Netzwerkordner zugegriffen und Dutzende vertrauliche Hardware-Dateien heruntergeladen haben. Kommentiert habe er das mit „LOL“. Tan: Er soll Bewerber:innen, die noch bei Apple arbeiteten, gebeten haben, „echte Teile“ zur „Show and Tell“ ins Vorstellungsgespräch mitzubringen, und nach unveröffentlichten Apple-Produkten gefragt haben.

Er soll Bewerber:innen, die noch bei Apple arbeiteten, gebeten haben, „echte Teile“ zur „Show and Tell“ ins Vorstellungsgespräch mitzubringen, und nach unveröffentlichten Apple-Produkten gefragt haben. OpenAI: Das Unternehmen soll einen Apple-Partner dazu gebracht haben, ein geheimes Metallveredelungsverfahren von Apple für OpenAI anzuwenden, im Glauben, Apple habe zugestimmt.

Apple sprach von der „Spitze des Eisbergs“. OpenAI wies die Vorwürfe zurück und beantragte, die Klage abzuweisen. Mitte Oktober signalisierte Bundesrichter Edward Davila, dass er Apples Antrag auf eine einstweilige Verfügung sehr wahrscheinlich stattgeben werde. OpenAI sagte daraufhin zu, die von Apple beanstandeten Informationen nicht zu nutzen, und muss die Geräte von 14 Mitarbeiter:innen forensisch sichern. Am selben Tag machte OpenAI den Fall „Employee X“ erstmals vor Gericht zum Thema. Mit der Widerklage hat OpenAI nun auch seinen Antrag auf Abweisung zurückgezogen und die Vorwürfe von Apple formell bestritten.

Vom Partner zum Rivalen

Dabei waren Apple und OpenAI vor nicht allzu langer Zeit noch Partner. Im Juni 2024 holte Apple ChatGPT in Siri und Apple Intelligence. Im Jänner 2026 entschied sich Apple dann für Googles Gemini als Basis für die neue Siri, und im Mai prüfte OpenAI bereits rechtliche Schritte gegen Apple, weil die ChatGPT-Integration weit hinter den Erwartungen blieb. Ironie am Rande: 2025 hatte Elon Musks xAI die beiden noch verklagt, weil sie angeblich gemeinsame Sache gegen Konkurrenten machten.

Der eigentliche Konflikt ist Hardware. OpenAI hat 2025 die Firma io des früheren Apple-Designchefs Jony Ive um rund 6,4 Mrd. Dollar (rund 5,8 Mrd. Euro) übernommen und baut seither eigene Geräte, laut Bloomberg zuerst einen smarten Lautsprecher für mehr als 300 Dollar. Damit tritt OpenAI gegen Apple an, aber auch gegen Amazon mit seinen Echo-Geräten, Google mit Nest und Meta mit seinen KI-Brillen. Für den Bau braucht OpenAI dieselben Zulieferer in Asien und dieselben Ingenieur:innen, auf die auch Apple angewiesen ist.

Apple sieht ein Ablenkungsmanöver

Apple hält die Vorwürfe für vorgeschoben. Laut CBS nannte das Unternehmen die Widerklage einen durchsichtigen Versuch, von der eigentlichen Klage abzulenken. Schon im Oktober hatte Apple erklärt, keine Hinweise auf vertrauliche OpenAI-Informationen im eigenen Haus gefunden zu haben. Auch die Zahl von 400 Wechsler:innen ließ Apple vor Gericht nicht als Argument gelten: OpenAI habe keine 400 faulen Äpfel, sondern ein paar wenige, und wisse genau, wer sie seien, sagte Apples Anwalt John Desmarais bei der Anhörung im Oktober. Der Prozess soll laut Zeitplan des Gerichts im Juli 2027 beginnen.