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Mit Mahnungen, die eine KI schreibt, kann man offenbar ziemlich viel Geld verdienen.

Der Londoner Finanzinvestor Pollen Street verkauft seine gesamte Beteiligung an PAIR Finance aus seinem Fonds IV, heißt es in einer Aussendung. Käufer ist ein Fonds, der vom US-Private-Markets-Haus HarbourVest Partners angeführt wird. Das Berliner Fintech für digitales Inkasso wird dabei mit rund einer halben Milliarde Euro bewertet, berichtet das Handelsblatt. Das Closing wird für das erste Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Pollen Street bleibt an Bord

Ein klassischer Exit ist das allerdings nur zum Teil. Das neue Vehikel ist ein sogenannter Continuation Fund, der weiterhin von Pollen Street gemanagt wird. Mit solchen Konstruktionen können Private-Equity-Häuser besonders gut laufende Beteiligungen länger halten, während die Investor:innen des alten Fonds Geld ausgezahlt bekommen. Neben HarbourVest beteiligen sich weitere globale Investor:innen an der Transaktion. Gründer und CEO Stephan Stricker und das Management-Team reinvestieren in das neue Vehikel.

Wirklich aus steigt der Berliner Company Builder finleap, ein früher Unterstützer von PAIR Finance. „Vor zehn Jahren haben wir auf eine mutige Idee gesetzt. Heute ist sie das stärkste Asset in unserem Portfolio, und dieser Exit ist ein großer Erfolg für uns“, sagt finleap-Gründer Ramin Niroumand. Pollen Street war im Oktober 2022 bei PAIR Finance eingestiegen.

100-Millionen-Euro-Anleihe für Zukäufe

Parallel zum Eigentümerwechsel hat PAIR Finance seine erste Anleihe platziert: eine fünfjährige, vorrangig besicherte Anleihe über 100 Millionen Euro am nordischen Kapitalmarkt. Laut Unternehmen war sie deutlich überzeichnet. Zusätzlich stellt HarbourVest weiteres Kapital bereit, mit dem PAIR Finance über Übernahmen wachsen soll. Bisher ist das Unternehmen organisch gewachsen.

„Mit HarbourVest an Bord haben wir das Kapital und den Rückhalt, um über M&A zu wachsen und neue Märkte zu erschließen“, sagt Stricker. Das Ziel sei „ein globales Unternehmen, das weit über Europa hinausreicht“.

Über 100 Millionen Euro Umsatz

PAIR Finance wurde 2016 in Berlin gegründet und übernimmt für Unternehmen das Eintreiben offener Rechnungen. Die Plattform setzt auf eine selbst entwickelte KI, deren Kern Reinforcement Learning bildet, ergänzt durch ein eigenes Collection LLM. Kombiniert wird das mit verhaltenswissenschaftlicher Forschung, damit die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kund:innen trotz Mahnung intakt bleibt. Mehr als 70 Prozent der Fälle löst die KI laut Unternehmen ohne menschliches Eingreifen.

Seit dem Einstieg von Pollen Street hat sich PAIR Finance von einem überwiegend deutschen Geschäft zu einer Plattform in 13 europäischen Märkten entwickelt, zuletzt kam Norwegen dazu. Die Zahl der Geschäftskund:innen hat sich auf mehr als 600 verdoppelt. Für 2026 erwartet das Unternehmen rund 4,5 Millionen Inkassofälle und erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. PAIR Finance beschäftigt mehr als 280 Mitarbeiter:innen, unter anderem in Berlin, Amsterdam, Mailand, Paris, Warschau, Zürich und Wien.

Konkurrenz von Startups und Platzhirschen

Im digitalen Inkasso ist PAIR Finance nicht allein. In Deutschland treten auch collectAI aus der Otto Group, Coeo und troy mit technologiegetriebenen Ansätzen an, in Großbritannien InDebted und in Skandinavien Collectia. Dazu kommen etablierte Inkasso-Riesen wie Intrum oder in Österreich der KSV1870.