Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Geschüttelt wurde am Montag vor allem das Internet: Vier Wörter und ein 25 Sekunden kurzer Teaser reichten dem offiziellen 007-Account auf X. „Robert Pattinson is James Bond“, hieß es dort, und binnen weniger Stunden stand der Post bei mehr als 900.000 Likes, über 200.000 Reposts und rund 26 Millionen Aufrufen. Wer Pattinson ist und wer neben ihm im Rennen war, haben wir hier zusammengefasst. Jetzt geht es um die Frage, die seither X, Threads und sogar LinkedIn beschäftigt: Passt der Mann?

Bruce Wayne trägt jetzt Smoking

Der meistgeteilte Witz des Tages schreibt sich praktisch von selbst. Pattinson steckt laut Amazon MGM gerade mitten in den Dreharbeiten zu „The Batman Part II“, und so verkündeten Filmportale wie DiscussingFilm und FlixCenter fast gleichlautend, dass Pattinson nun offiziell Batman und James Bond zugleich ist. Allein bei DiscussingFilm sammelte die Feststellung mehr als 150.000 Likes. Fan-Accounts posteten passende Clips dazu, andere stellten Bilder aus dem Jahr 2005, als Pattinson in „Harry Potter“ noch Cedric Diggory spielte, dem neuen 007 gegenüber.

Besonders oft geteilt wird eine Szene aus Christopher Nolans Agententhriller „Tenet“. Für viele Fans war sie schon lange vor der Ankündigung der Beweis, dass Pattinson Bond kann. Ein Archiv-Account schrieb, er träume seit dieser Szene von Pattinson als 007. Auch das Filmportal Collider ist überzeugt und verweist auf die „calculated skills of Tenet’s Neil“ und die „combat prowess of The Batman’s Bruce Wayne“, also das kühl kalkulierende Können seiner Figur Neil in „Tenet“ und die Kampfkraft als Bruce Wayne in „The Batman“. Damit habe Pattinson die wichtigsten Bond-Eigenschaften längst gezeigt.

Wetten, Umfragen und Amazon-Manager

Ganz überraschend kam die Nachricht nicht. Am Wochenende sah der Prognosemarkt Kalshi Pattinsons Chancen auf die Rolle bei 52 Prozent, nachdem Berichte ihn als Amazons Favoriten gehandelt hatten. Laut der Nachrichtenagentur AP gehörte er zu den wenigen Finalisten, die zum Screen-Test antraten.

Bei Amazon selbst wird gejubelt, und zwar öffentlich. Konzernchef Andy Jassy lobte Pattinson auf Threads als einen der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation. Mike Hopkins, Chef von Prime Video und Amazon MGM Studios, sprach auf LinkedIn von einem großen Nachrichtentag für Amazon und kündigte an, dass noch viel mehr kommen werde. Es ist der erste Bond, seit Amazon die kreative Kontrolle über die Reihe übernommen hat.

Auf LinkedIn hat Bond derweil eine ganz eigene Karriere gestartet: als Umfragethema. Vertriebsleiter:innen und Marketer:innen nutzen die Personalie für Umfragen, manche sogar als Eisbrecher fürs Montagsmeeting mit dem Team. Gefragt wird, ob die Wahl richtig war oder doch einer der anderen Finalisten wie Nicholas Hoult, Jack Lowden oder Callum Turner die Lizenz zum Töten verdient hätte.

Zu viel Gepäck für 007?

Ganz einig ist sich das Netz allerdings nicht. Auf Threads kritisierte ein vielfach geteilter Post die Wahl als fantasielos: Hollywood lasse offenbar immer dieselbe Handvoll Stars jede ikonische Figur spielen, und ein Bond solle ein unbeschriebenes Blatt sein, das erst durch die Rolle definiert wird. Pattinson bringe dagegen ein Jahrzehnt an Publikumserwartungen mit. Andere merkten spitz an, man hätte Pattinson genauso gut als nächsten Bond-Bösewicht ankündigen können, und niemand hätte mit der Wimper gezuckt. Auf X fragen Filmfans, ob er unter all den Kandidaten wirklich der verdienteste war.

Die Verteidiger:innen halten dagegen, dass Pattinson sich wie kaum ein anderer Schauspieler seiner Generation immer wieder neu erfunden hat, vom „Twilight“-Vampir über Arthouse-Rollen bis zum Batman. Genau diese Wandelbarkeit nennen auch die Produzent:innen Amy Pascal und David Heyman als Grund für die Wahl.

Welcher Bond wird er?

Ein Threads-Post brachte die Debatte auf den Punkt: Sean Connery sei der Ur-Bond, George Lazenby der Einmal-Bond, Roger Moore der kitschige, Timothy Dalton der kantige, Pierce Brosnan der schönste und Daniel Craig der fitteste Bond gewesen. Welches Etikett Pattinson bekommt, wird sich frühestens zeigen, wenn Regisseur Denis Villeneuve den Film nach dem Drehbuch von „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight ins Kino bringt. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Bis dahin hat das Netz jedenfalls genug Material für Memes.