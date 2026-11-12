Pedalia: Wiener Gründer baut Online-Marktplatz nur für Fahrräder

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Ali Kazemi baut eine Online-Plattform und betreibt dafür das analogste Marketing, das man sich vorstellen kann: Jede Woche geht er persönlich in Fahrradgeschäfte in Wien und Umgebung, um Händler:innen für Pedalia zu gewinnen. Pedalia ist ein Marktplatz, auf dem es ausschließlich Fahrräder gibt, neu und gebraucht, von Privaten und vom Fachhandel. Geld verdienen will er mit Abos für Händler:innen, eine Provision auf Verkäufe gibt es nicht.

Ein Rad unter Millionen Anzeigen

Die Idee erklärt Kazemi in einem Satz: „Auf den großen Kleinanzeigenportalen ist ein Fahrrad eine Anzeige unter Millionen.“ Wer ein Rad suche, wolle gezielt filtern und auch die Angebote der Händler:innen in der Nähe sehen. Auf Pedalia lässt sich laut der Hilfeseite unter anderem nach Preis, Radtyp, Zustand, Marke und Antrieb suchen, außerdem danach, ob ein Rad privat oder gewerblich angeboten wird.

Rechtlich ist Pedalia ein Einzelunternehmen, das laut Firmenbuch heuer in Wien-Landstraße eingetragen wurde, Inhaber ist Kazemi. Die Räder verkauft Pedalia nicht selbst: Gekauft wird direkt bei den Verkäufer:innen, Zahlung, Übergabe und Versand machen sich beide Seiten untereinander aus.

Private gratis, Händler:innen im Abo

Das Geschäftsmodell ist schlicht. Privatpersonen inserieren kostenlos, dürfen aber höchstens drei Räder gleichzeitig anbieten. Fahrradgeschäfte zahlen ein Monatsabo und können dafür unbegrenzt viele Räder einstellen, auch Restposten.

Angebot Preis Umfang Private Inserate kostenlos bis zu 3 aktive Inserate, je 60 Tage online Shop-Abo, erste 12 Monate 15 Euro pro Monat unbegrenzt viele Inserate, keine Provision Shop-Abo, danach 59 Euro pro Monat unbegrenzt viele Inserate, keine Provision Pedalia Plus (optional) 30 Euro pro Monat zusätzlich automatischer Abgleich mit dem Lagerbestand

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Für den automatischen Bestandsabgleich kann je nach Quelle eine einmalige Einrichtungsgebühr von bis zu 290 Euro dazukommen, etwa wenn Pedalia die Website eines Geschäfts ausliest oder ein Kassensystem anbindet.

Bevor ein Shop online geht, prüft Pedalia ihn händisch, was in der Regel ein bis zwei Tage dauert. Verlangt werden Firmenname, UID-Nummer, Telefon, Adresse und ein Zahlungsmittel. Abgebucht wird erst nach der Freischaltung. Wer von Pedalia eingeladen wurde, findet ein vorbereitetes Profil vor: Pedalia legt Inserate vorab aus der Website oder einer Bestandsliste des Geschäfts an. Sichtbar werden sie erst, wenn der Shop sie selbst prüft und veröffentlicht.

Kein „VB“, keine erfundenen Rabatte

Auffällig streng ist Pedalia bei den Preisen. Im Preisfeld muss der volle Endpreis stehen. „VB“, „Preis auf Anfrage“, Leasingraten oder Platzhalter wie 1 Euro sind nicht erlaubt. Rabatte dürfen nur Shops ausweisen, und den Vergleichspreis berechnet die Plattform selbst: Es ist der niedrigste Preis, den das Inserat in den 30 Tagen davor hatte. Eine Aktion muss mindestens 10 Prozent darunter liegen und endet nach spätestens 14 Tagen automatisch. Durchgestrichene Preise oder Prozentangaben im Text oder auf Fotos sind tabu.

Beim Standort schützt Pedalia private Verkäufer:innen. Auf der Karte erscheint nie der genaue Punkt, die Position wird auf ein Raster von rund einem Kilometer gerundet. Shops werden dagegen mit exakter Adresse angezeigt.

Das Henne-Ei-Problem

Ein Marktplatz lebt davon, dass Angebot und Nachfrage gleichzeitig da sind, und genau das muss Pedalia erst beweisen. Wie viele Räder, Shops und Nutzer:innen die Plattform hat, steht nirgends auf der Website. Kazemi will Zahlen nur auf Anfrage nennen.

Dazu kommt, was Pedalia nicht bietet. Die Plattform wickelt keine Zahlungen ab, hat keinen Käuferschutz und prüft weder Rahmennummern noch Eigentum, das bleibt laut der eigenen Hilfeseite Sache der Käufer:innen. Bei Privatverkäufen gelten außerdem weder Rücktrittsrecht noch Gewährleistung. Meldungen über mutmaßlich gestohlene Räder werden vorrangig bearbeitet, und über jede Meldung entscheidet ein Mensch.

Die Konkurrenz

Der Platzhirsch heißt willhaben. Österreichs größter Kleinanzeigenmarkt soll bei einem Deal mit rund 500 Millionen Euro bewertet worden sein und ist für die meisten die erste Adresse für ein gebrauchtes Rad. Auf Fahrräder spezialisiert ist etwa Buycycle aus München, das anders als Pedalia auch Zahlung und Versand abwickelt. Und Refurbed aus Wien verkauft wiederaufbereitete Räder und E-Bikes. Kazemis Antwort darauf ist vorerst der Fußweg zum nächsten Fahrradgeschäft.