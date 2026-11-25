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Erst profitabel, dann Investor:innen: Das Startup Permut aus Barcelona hat ein Jahr lang ohne fremdes Geld 80 Kund:innen gewonnen und schwarze Zahlen geschrieben, jetzt sammelt es in einer Seed-Runde 3 Mio. Euro ein. Angeführt wird die Runde von Next Tier Ventures, mit dabei sind Masia, Decelera, Secways, Cleo Capital, das Family Office Badebles sowie mehrere Business Angels. Darunter sind Ben Lang, ein früher Mitarbeiter des KI-Coding-Tools Cursor, und Kirill Tarnopolskyi, CEO und Mitgründer des Zahlungsanbieters Solidgate.

Startup Permut Sitz Barcelona, Spanien Gründer Alex Lopera (CEO), Oriol Blanc (CTO) Phase Seed Summe 3 Mio. Euro Lead-Investor Next Tier Ventures Weitere Investor:innen Masia, Decelera, Secways, Cleo Capital, Family Office Badebles, Business Angels Bisherige Finanzierung keine, bisher ohne externes Kapital Bewertung nicht bekannt

KI-Agenten auf WhatsApp, Instagram und im Webshop

Permut baut KI-Agenten, die Händler auf ihrer Website, in ihrer App, auf WhatsApp, Instagram, im Messenger und per E-Mail einsetzen können. Die Agenten beantworten etwa Fragen zur Größe eines Kleidungsstücks oder zum Stand einer Bestellung und erledigen Aufgaben direkt in den Systemen, die die Händler ohnehin nutzen, im Tonfall der jeweiligen Marke. Laut Permut lösen sie 80 bis 85 Prozent der Support-Anfragen ohne menschliches Zutun, bei Käufen, an denen sie beteiligt sind, soll die Conversion Rate um 60 Prozent höher liegen. Daneben qualifizieren die Agenten Leads und übernehmen Marketing-Automatisierung.

Zu den Kund:innen zählen vor allem schnell wachsende Mode- und E-Commerce-Marken wie Scuffers, Brownie, Tramas+ und Eme Studios, dazu die Business School Esade, das Skigebiet Baqueira Beret und die Bank CaixaBank. Bis Jahresende will Permut 100 Kund:innen und mehr als 1 Mio. Euro an wiederkehrendem Jahresumsatz (ARR) erreichen.

„Conversational AI entwickelt sich vom Support-Werkzeug zum wichtigsten Kanal für Verkauf und Kundenbeziehungen“, sagt Patricia Pastor, General Partner bei Next Tier Ventures. Permut habe das Produkt und die Führung, um ein europäischer Marktführer bei KI-Agenten zu werden.

Vom Fever-CTO zum eigenen Startup

Gegründet wurde Permut von CEO Alex Lopera und CTO Oriol Blanc. Lopera hat bereits mehrere Startups aufgebaut, darunter die Peer-to-Peer-Bezahl-App Verse und den Gebrauchtrad-Marktplatz Mundimodo. Blanc war erster CTO des Event-Startups Fever und erster Tech Lead beim HR-Software-Anbieter Factorial, wo er ein Team von mehr als 50 Entwickler:innen führte.

Mit dem frischen Geld will Permut sein Team von neun auf 20 Leute vergrößern, Technik und Betrieb ausbauen und 2027 in neue europäische Märkte expandieren, darunter Großbritannien. „Wir sind stolz darauf, wie weit wir ohne externe Finanzierung gekommen sind, und jetzt sind wir bereit, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen“, sagt Lopera.

Konkurrenz von Sierra bis Chatarmin

Der Markt für KI-Agenten im Kundenkontakt ist hart umkämpft. Das US-Startup Sierra von Bret Taylor hat zuletzt 1,75 Mrd. Dollar bei einer Bewertung von 30 Mrd. Dollar eingesammelt, dazu kommen Anbieter wie Intercom mit seinem Agenten Fin, Zendesk und Gorgias, das sich auf Onlinehändler spezialisiert hat. In Österreich setzt das Wiener Bootstrapping-Startup Chatarmin auf WhatsApp-Marketing für Onlineshops und lässt intern bereits einen KI-Agenten die Arbeit von zehn Mitarbeiter:innen übernehmen.