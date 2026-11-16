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Vier Jahre, viermal so viel Geld: Der Londoner Risikokapitalgeber Plural hat seinen dritten Fonds mit 1 Milliarde Euro (rund 1,1 Milliarden Dollar) geschlossen und will damit nichts Geringeres als Europas ersten Billionen-Dollar-Konzern mitbauen.

Der erste Fonds hatte 2022 noch 250 Millionen Euro, der zweite 2024 rund 400 Millionen Euro. Jetzt spielt Plural in derselben Liga wie Balderton, Atomico oder Index Ventures, die in den vergangenen Jahren ebenfalls Milliardenfonds eingesammelt haben. „Dafür braucht es einen Billionen-Dollar-Konzern, der hier gebaut wird, und wir haben vor, ihn mitzubauen“, sagt Partner Sten Tamkivi im Interview mit Tech.eu.

Gründer:innen investieren in Gründer:innen

Plural versteht sich als VC von Gründer:innen für Gründer:innen. Hinter dem Fonds stehen sechs gleichberechtigte Partner:innen, die alle selbst Firmen aufgebaut haben:

Taavet Hinrikus: Mitgründer des Fintechs Wise und erster Mitarbeiter von Skype

Mitgründer des Fintechs Wise und erster Mitarbeiter von Skype Sten Tamkivi: Mitgründer von Teleport und früher Skype-Manager

Mitgründer von Teleport und früher Skype-Manager Ian Hogarth: Mitgründer von Songkick und Vorsitzender des britischen AI Security Institute

Mitgründer von Songkick und Vorsitzender des britischen AI Security Institute Khaled Helioui: früherer CEO des Spieleherstellers Bigpoint

früherer CEO des Spieleherstellers Bigpoint Carina Namih: Mitgründerin des Biotech-Startups HelixNano

Mitgründerin des Biotech-Startups HelixNano Pierre-Dimitri Gore-Coty: früherer Uber-Manager, seit Herbst 2025 Partner in Paris

Plural sitzt in London, Tallinn und Paris. Die Partner:innen gehören zu den größten Investor:innen der eigenen Fonds und stecken in jeden Deal, den sie anführen, auch privates Geld. Jede:r soll nur ein bis drei neue Investments pro Jahr machen, um tief in die Firmen einsteigen zu können. Wer genau die Milliarde bereitgestellt hat, verrät Plural nicht. Laut Tech.eu sind es vor allem Universitätsstiftungen und philanthropische Stiftungen, dazu Dachfonds, Versicherungen, Pensionskassen und Family Offices aus Europa und den USA.

Mehr Geld pro Moonshot

Zwei Drittel des Geldes fließen in den dritten Frühphasenfonds, der Seed- und Series-A-Runden anführen soll. Ein Drittel geht in einen neuen „Opportunities“-Fonds für ausgewählte Folgeinvestments. Die Zahl der Beteiligungen bleibt dabei ähnlich: Der erste Fonds hat 31 Firmen finanziert, der neue soll auf 25 bis 35 kommen. Der Grund für die größeren Tickets: Hardware-Firmen brauchen laut Tamkivi oft „weit über 20 Millionen Dollar, nur um die Hardware zu bauen und zu testen“, während eine Software-Seed-Runde mit rund 1,5 Millionen Dollar auskommt.

Investieren will Plural in Energie, KI-Infrastruktur, Verteidigung, Robotik und Gesundheit. Das Portfolio liest sich wie eine Liste von Europas ambitioniertesten Deep-Tech-Firmen:

Verteidigung und Raumfahrt: Drohnen-Unicorn Helsing, Raketenbauer Hypersonica, Raumkapsel-Hersteller The Exploration Company und Frankenburg Technologies aus Estland

Drohnen-Unicorn Helsing, Raketenbauer Hypersonica, Raumkapsel-Hersteller The Exploration Company und Frankenburg Technologies aus Estland Energie: das Münchner Fusions-Startup Proxima Fusion, Ore Energy und Rivan

das Münchner Fusions-Startup Proxima Fusion, Ore Energy und Rivan Compute: der britische KI-Chiphersteller Olix, Oriole Networks und Callosum

der britische KI-Chiphersteller Olix, Oriole Networks und Callosum Robotik: Monumental, dessen Maurer-Roboter laut Plural heuer bereits 0,5 Prozent der neuen Häuser in den Niederlanden gebaut haben, sowie Sunrise Robotics und CircuitHub

Die Portfoliofirmen haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 3 Milliarden Euro an Folgefinanzierungen eingesammelt. Rund zehn Prozent des Portfolios, darunter Helsing, Proxima Fusion, Olix und Callosum, haben heuer Runden über 100 Millionen Dollar abgeschlossen.

Mit seiner Milliarde ist Plural nicht allein. Der spanische VC Mundi Ventures hat für seinen Deep-Tech-Fonds Kembara 750 Millionen Euro im Visier, Cherry Ventures aus Berlin ging bereits 2025 mit 500 Millionen Dollar und demselben Ziel eines europäischen Billionen-Dollar-Konzerns an den Start, und der von EQT verwaltete Scaleup Europe Fund ist 5,7 Milliarden Euro schwer.

Wenige Große, viele Durstige

Die Milliarde für Plural steht allerdings für einen Trend, der für Europas Startup-Szene zum Problem werden kann: Das Geld konzentriert sich bei wenigen großen Häusern. Laut einer Prognose des Datenanbieters Pitchbook, über die Paperjam berichtet, wird das in europäische VC-Fonds investierte Kapital von 431 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 311 Milliarden Dollar im Jahr 2030 schrumpfen. Sowohl das eingesammelte Kapital als auch die Zahl der VC-Fonds sinken seit dem Rekordjahr 2022 jährlich. Der Hauptgrund: Es fehlen Exits, also bekommen Investor:innen zu wenig Geld zurück, das sie in neue Fonds stecken könnten.

Auch Plurals Strategie ist ein Wagnis mit langem Atem. Hardware-Moonshots wie Fusionsreaktoren oder Raumkapseln brauchen Jahre und Hunderte Millionen, bevor sie Umsatz machen, manche müssen laut Partner Helioui schon zum Start „ein paar hundert Millionen“ einsammeln. Zahlen zu Rückflüssen an die eigenen Investor:innen nennt Plural nicht. Wie gut der Ansatz funktioniert, zeigt sich erst, wenn Firmen wie Helsing oder Proxima Fusion an die Börse gehen oder verkauft werden.