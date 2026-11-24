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Andere 16-Jährige bauen Modellraketen, Henrijs Dandzbergs gleich echte: Der Lette ist mit seinem Startup Polemos Industries in den Herbst-Jahrgang von Y Combinator (YC) aufgenommen worden und bekommt dafür 500.000 Dollar (rund 450.000 Euro). Damit ist er vermutlich der jüngste Solo-Gründer in der Geschichte des Accelerators, aus dem Airbnb, Stripe, DoorDash und Reddit hervorgegangen sind, wie Wired berichtet.

Raketen als Massenware

Polemos will eine neue Klasse präzisionsgelenkter Raketen entwickeln, die sich einfach und billig in großen Stückzahlen herstellen lassen, aus tragbaren Werfern abgefeuert werden können und gegen Störsender gewappnet sind. Auf seiner YC-Seite beschreibt das Startup ein ganzes Angriffsnetz: Eine Aufklärungsdrohne ortet ein Ziel, der nächstgelegene Werfer feuert, und Sekunden später schlägt eine KI-gelenkte Rakete ein. Die KI soll das Geschoss vom Start bis ins Ziel führen und vor allem in der Endphase übernehmen, „wo sich die Präzision entscheidet“. Das erklärte Ziel laut dem Onepager für Investor:innen: die „Kosten pro Tötung“ zu senken. Einen ersten Prototyp will Dandzbergs bis Dezember vorführen, wenn das YC-Programm endet.

„Ich finde, Raketen sind das Coolste überhaupt“, sagt Dandzbergs zu Wired. „Viele Leute, die früh als Ingenieure erfolgreich waren, hatten eine Leidenschaft dafür, Dinge in die Luft zu jagen.“

Von Musks Schule ins Silicon Valley

Dandzbergs wurde in Lettland geboren und wuchs unter anderem in Indonesien, Australien und Spanien auf. Er besuchte Astra Nova, die von Elon Musk gegründete Schule, und baute dort einen bionischen Arm, Modellraketen und autonome Drohnen. Die Schule hat er laut Medienberichten inzwischen abgebrochen. Den Weg zu YC ebnete ein Hackathon in London: Mit zwei Entwicklern baute er in weniger als 48 Stunden ein KI-System, das Platinen aus Textbefehlen entwirft, gewann und bekam eine Einladung von YC. Weil er die Technologie für Rüstung nutzen wollte, trennten sich die Wege, und Dandzbergs bewarb sich allein mit der Raketen-Idee. Laut YC-Profil hat Polemos inzwischen drei Mitarbeiter:innen.

Angetrieben wird er vom Krieg in der Ukraine, der die Kriegsführung für immer verändert habe, ein persönliches Thema für jemanden aus einem Land an der Grenze zu Russland. Sein Mentor bei YC, Partner Harj Taggar, ist beeindruckt: „Er ist eine ziemlich außergewöhnliche Person“, sagt Taggar. „Ich kann immer noch kaum glauben, dass wir über einen 16-Jährigen sprechen.“

Die UNO ringt weiter um Regeln für Killerroboter

Wählen, Auto fahren oder ein Bier trinken darf Dandzbergs noch nicht, Raketen für das Militär entwickeln schon. Bedenken wegen seines Alters und der ethischen Folgen autonomer Waffen lassen ihn kalt. „Ich will Teil davon sein. Ich will mit der Zukunft der Kriegsführung gehen“, sagt er. „Bitte schreiben Sie nicht, dass ich meine Kindheit opfere. Das ist die Kindheit, von der ich geträumt habe.“

Genau diese Zukunft wollen viele Staaten einhegen. Bei der UN-Waffenkonvention in Genf einigten sie sich am vergangenen Samstag aber nur darauf, bis 2028 an einem möglichen Abkommen über tödliche autonome Waffensysteme zu arbeiten, wie AP berichtet. Einen rechtlich bindenden Vertrag, wie ihn UN-Generalsekretär António Guterres gefordert hatte, gibt es damit vorerst nicht. Aktivist:innen machen vor allem Russland und die USA dafür verantwortlich. „Die Staaten haben sich darauf geeinigt, dass es reicht, zum 14. Mal über das Thema zu reden, während diese Waffen Gräueltaten ermöglichen“, kritisiert der MIT-Forscher Max Tegmark, Gründer des Future of Life Institute.

Konkurrenz von Anduril bis Helsing

Polemos ist nicht das erste Raketen-Startup bei YC. 2024 setzte der Accelerator mit Ares Industries erstmals auf ein Rüstungsunternehmen, das ebenfalls günstige Lenkflugkörper bauen will. In den USA arbeiten außerdem Anduril und etablierte Konzerne wie Lockheed Martin und RTX an billigeren Raketen. In Europa entwickelt das estnische Startup Frankenburg Technologies kostengünstige Abwehrraketen gegen Drohnen, und das Münchner Rüstungs-Startup Helsing baut Kampfdrohnen und KI-Software für die Zielerfassung. Ob ein 16-Jähriger in diesem Feld mithalten kann, muss als Erstes der Prototyp im Dezember zeigen.