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Die gelben Lieferwagen tanken längst lieber an der Steckdose als an der Zapfsäule.

Die Österreichische Post hat soeben in der Zustellbasis Hartberg in der Steiermark ihr 7.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen, heißt es in einer Aussendung. Was das für den Spritverbrauch bedeutet, hat das Unternehmen auf Anfrage von Trending Topics beziffert: „Wenn wir von aktuell 7.000 E-Fahrzeugen ausgehen, sparen wir damit im Jahr durchschnittlich rund 6 Millionen Liter Treibstoff ein“, sagt Markus Leitgeb vom Presseteam der Post. Da die E-Flotte ständig wachse, ändere sich der Wert laufend.

Und sie wächst schnell: Pro Jahr schafft die Post rund 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge an. Bis 2030 sollen alle rund 9.500 Zustellfahrzeuge elektrisch fahren. Schon jetzt betreibt die Post nach eigenen Angaben die größte E-Flotte Österreichs.

Elektrisch auch auf dem Land

Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Fiat E-Scudo mit 75-kWh-Batterie, bis zu 350 Kilometern Reichweite nach WLTP und 6,6 Kubikmetern Ladevolumen. Dass es ausgerechnet in Hartberg unterwegs ist, ist kein Zufall: Die Post will zeigen, dass E-Mobilität nicht nur in Ballungsräumen funktioniert. „Unsere E-Fahrzeuge bewähren sich in der Stadt genauso wie auf dem Land“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket und Logistik. Hartberg wird nun komplett elektrisch zugestellt.

4.800 Ladepunkte und Laden zu Hause

Geladen wird der Großteil der Flotte an 4.800 Ladepunkten an rund 200 Standorten, darunter Zustellbasen und Logistikzentren. Wo der Netzanschluss knapp ist, puffert seit heuer ein Batteriespeicher namens eHub den Strom. Rund 660 Zusteller:innen nehmen ihr E-Fahrzeug nach Dienstende außerdem mit nach Hause und laden es dort über Nacht. Ein spezielles Ladekabel zeichnet die Ladevorgänge auf, der Strom wird mit dem nächsten Gehalt rückvergütet. Voraussetzung ist ein Stromtarif mit erneuerbarer Energie aus Österreich.

90 Prozent Wasserkraft

Woher der Strom kommt, hat die Post gegenüber Trending Topics ebenfalls präzisiert. Zugekauft wird ausschließlich Ökostrom aus Österreich, und der Mix des Energieanbieters besteht zu 90 Prozent aus heimischer Wasserkraft und zu 10 Prozent aus Wind und Sonne. „Je nach Wetter und Wasserstand schwanken diese Werte natürlich leicht“, so Leitgeb.

Dazu kommen knapp 40 eigene Photovoltaik-Standorte mit zusammen rund 20 Megawatt Peak. Sie decken rund 20 Prozent des Strombedarfs, allerdings nur bilanziell. „Im Alltag scheint die Sonne aber meistens dann, wenn unsere E-Fahrzeuge im Einsatz und nicht an der Ladestation sind“, erklärt Leitgeb. Die Post teste zwar immer mehr Batterie- und Vehicle-to-Grid-Lösungen, bei denen die Fahrzeuge Strom zwischenspeichern und wieder ins Netz abgeben. „Das Gros der Energie speisen wir aber untertags ein und rufen es nach Zustellende wieder aus dem Netz ab.“