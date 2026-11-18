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Brüssel hat eine Schwäche für Wiener Lieferketten-KI: Die EU-Kommission hat das Wiener Scale-up Prewave mit dem erstmals vergebenen Apply AI Startup Award ausgezeichnet. Prewave ist einer von drei Gewinnern des Preises, mit dem das European AI Office gemeinsam mit dem EU-Projekt AI-BOOST die innovativsten KI-Startups Europas in strategischen Branchen wie Gesundheit, Fertigung, Energie und öffentlicher Sektor würdigt. Überreicht hat die Trophäe am Dienstag beim Apply AI Summit in Brüssel Henna Virkkunen, die als Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission für technologische Souveränität zuständig ist.

Aus 24 Nominierten unter die letzten drei

Nationale Startup-Verbände hatten im Sommer 24 KI-Unternehmen aus 16 EU-Ländern nominiert. Zehn davon schafften es ins Finale, darunter auch das slowakische Zahnmedizin-Startup AI Dental, das seinen Wachstumsstandort kürzlich nach Wien verlegt hat. Nach einem Online-Pitch im Oktober kürte die Jury Prewave zu einem der drei Gesamtsieger. Geld gibt es dafür keines: Die Gewinner:innen bekommen Trophäe, Urkunde und einen Auftritt auf der Hauptbühne des Gipfels.

„Prewave verfügt über eine herausragende KI-Lösung, die für viele europäische Unternehmen einen positiven Beitrag leistet“, sagt Panagiotis Kikiras, stellvertretender Referatsleiter für KI und Robotik im European AI Office und Mitglied der Jury. Mitgründerin Lisa Smith, die bei Prewave heute das Geschäft mit dem öffentlichen Sektor verantwortet, nahm den Preis entgegen. „Lieferketten sind längst auch eine Frage der Souveränität und Resilienz“, sagt sie.

Was Prewave macht

Prewave wurde 2017 als Spin-off der TU Wien von Lisa Smith und Harald Nitschinger gegründet. Die Plattform durchsucht laut Unternehmen Daten aus mehr als 200 Risikokategorien in über 400 Sprachen und warnt Konzerne frühzeitig vor Störungen bei Lieferanten, von Streiks über Naturkatastrophen bis zu Menschenrechtsverstößen. Mehr als 250 Unternehmen nutzen das System, darunter Lufthansa, Ferrari und Toyota. Im Gartner Magic Quadrant für Supply Chain Risk Management ist Prewave nach eigenen Angaben der einzige als Leader eingestufte Anbieter mit Hauptsitz in Europa.

Seit Jahresbeginn führt Nitschinger das Unternehmen als alleiniger CEO, Smith baut seither die Public Sector Practice auf. Damit will Prewave Regierungen und Behörden helfen, sich gemeinsam gegen systemische Risiken in Lieferketten zu wappnen. Insgesamt hat das Scale-up mehr als 90 Millionen Euro eingesammelt, im Vorjahr stiegen unter anderem Volvo und das Family Office des Rolex-Gründers ein.

Rückenwind aus Brüssel, Gegenwind aus Brüssel

Die Auszeichnung ist ein bemerkenswerter Kontrast zum Sommer 2025. Damals musste Prewave 20 Stellen streichen, rund 8 Prozent der Belegschaft. Als Hauptgrund nannten die Gründer:innen veränderte Marktbedingungen, nachdem die EU mit dem Omnibus-Paket ihre Lieferkettenrichtlinie deutlich aufgeweicht hatte. Die Software von Prewave hilft Unternehmen unter anderem dabei, genau solche Sorgfaltspflichten zu erfüllen. In der Mitteilung zur Auszeichnung stellt Prewave entsprechend Souveränität und Resilienz in den Vordergrund.

Der Markt bleibt dabei umkämpft. Viele der großen Anbieter für Lieferketten-Risikomanagement wie Resilinc, Interos oder Everstream Analytics kommen aus den USA, in Deutschland ist das Mannheimer ESG-Software-Unternehmen Osapiens zum Unicorn aufgestiegen.