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Das Wiener Startup Primedea hat eine sechsstellige Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom Hansmann Family Office, hinter dem Business Angel Hansi Hansmann steht. Mit dem Kapital baut Primedea sein Teleradiologie-Netzwerk aus und investiert in die Entwicklung eigener KI-Anwendungen für die Radiologie. Das Ziel ist, Befundung in Österreich, der Schweiz und Deutschland schneller, verlässlicher und besser skalierbar zu machen.

Primedea verbindet Spitäler mit Fachärzt:innen

Die Zahl der MRT-Untersuchungen im niedergelassenen Bereich in Österreich hat sich zwischen 2014 und 2024 auf rund eine Million pro Jahr verdoppelt. Gleichzeitig bleibt laut Ärztekammer fast jede zweite genehmigte Ausbildungsstelle für Radiologie unbesetzt. Außerdem steht die Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge erst bevor. Spitäler und Institute haben ausgelastete Geräte, aber nicht genug Fachpersonal für die Befundung.

Primedea verbindet Spitäler und Radiologiezentren mit einem geprüften Netzwerk aus Fachärzt:innen, die zeit- und ortsungebunden befunden. Die Plattform ist direkt an die Radiologie-Informationssysteme der Kunden angebunden. Das System verteilt Untersuchungen binnen Minuten an passende Spezialist:innen. Notfallbefunde liegen in unter 30 Minuten vor, reguläre Befunde in 12 bis 24 Stunden. Abgerechnet wird pro Befund, ohne Mindestvolumen.

KI ist dabei von Anfang an integriert. Sie ordnet eingehende Untersuchungen automatisch den passenden Fachärzt:innen zu und priorisiert dringliche Fälle. Dadurch ist es möglich, zeitkritische Befunde ohne Verzögerung zu bearbeiten. Mit einem eigenen Speech-to-Report-Sprachmodell unterstützt Primedea zudem die Befunderstellung. Die diktierte Befundung ist dabei so strukturiert, dass der Befund in der gewünschten Form und in den Templates der Auftraggeber wie gewohnt vorliegt.

Orchestration Layer für Radiologie-KI

Darüber hinaus integriert Primedea externe KI-Modelle. Die Jungfirma will eine Orchestration Layer für Radiologie-KI aufbauen, der unterschiedliche Anwendungen in einem Workflow bündelt. Die Ärztinnen und Ärzte treffen weiterhin jede medizinische Entscheidung, die KI entlastet sie bei Routineschritten und lässt mehr Zeit für die Beurteilung.

Der Vorteil gegenüber reinen Software-Anbietern liegt laut Primedea darin, dass KI nicht isoliert entsteht, sondern direkt im laufenden Betrieb zum Einsatz kommt und sich verbessert. Rückmeldungen aus der Befundungspraxis fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung ein. Als Orchestration Layer ist Primedea zudem nicht auf ein einzelnes Modell festgelegt, sondern kann die jeweils beste Lösung für die jeweilige Fragestellung einbinden.

„Reine Software-Anbieter entwickeln oft fernab des Alltags, wir entwickeln mitten darin”, sagt Florian Huber, Mitgründer und ärztlicher Leiter von Primedea. „Unsere KI entsteht im täglichen Betrieb, gemeinsam mit den Radiologinnen und Radiologen, die sie nutzen. Und weil wir als Orchestration Layer auch externe Modelle einbinden, setzen wir für jede Fragestellung die beste Lösung ein. Dabei gelten für uns höchste Sicherheitsstandards, und wir setzen KI nur dort ein, wo sie die Qualität verbessert und die Effizienz erhöht.”

Hansmann: „Echter Mehrwert für Gesundheitssystem“

Seit Juni ist Primedea im Einsatz. Zu den angebundenen Kunden zählen das Institut Röntgen Eisenstadt und das Institut Frühwald in St. Pölten. Außerdem ist eine Partnerschaft mit einem Universitätsspital geplant. Das Netzwerk umfasst mehr als 20 Fachärzt:innen, die vor der Aufnahme persönlich geprüft werden.

Hansi Hansmann sieht in Primedea mehr als ein Investment: „Wer auf einen medizinischen Befund wartet, braucht vor allem eines: schnell Klarheit. Wenn Primedea dazu beiträgt, Wartezeiten zu verkürzen und Patienten schneller Gewissheit zu geben, ist das ein echter Mehrwert für unser Gesundheitssystem.”

Mit dem frischen Kapital baut Primedea das Ärztenetzwerk und die Plattform weiter aus und treibt die Entwicklung der KI-Anwendungen voran. Der Ausbau in österreichischen Spitälern läuft, weitere Radiologiezentren in Österreich, der Schweiz und Deutschland sollen folgen.