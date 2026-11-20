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Eine KI-Agenda, bei der KI mitgeschrieben hat: Für die FPÖ ist das ein Skandal, für Staatssekretär Alexander Pröll schlicht konsequent.

Am Donnerstagabend hatte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) in der Nationalbibliothek unter dem Titel „Kipppunkt“ seine KI-Agenda für Österreich mit 15 Handlungsfeldern präsentiert, wie Trending Topics berichtete. Keine 24 Stunden später steht weniger der Inhalt im Mittelpunkt als die Frage, wer ihn geschrieben hat.

Kickl: „Unseriös“ und „dilettantisch“

Den Anstoß gab FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er beruft sich auf eine „Schnellanalyse“ des Plagiatsprüfers Stefan Weber, wonach mehr als zwei Drittel des Papiers mit KI erstellt worden sein sollen. Laut Berichten nutzte Weber dafür die KI-Erkennungssoftware Pangram, die auf einen KI-Anteil von 67 Prozent kam. Weber kritisierte zudem, dass eine Kennzeichnung als KI-Text, ein Impressum und Angaben zu den Autor:innen gefehlt hätten.

Das Vorgehen sei „nicht nur unseriös, sondern dilettantisch“, kritisiert Kickl in einer Aussendung. Die Nicht-Erkennbarkeit von Medieninhalten sei genau eine der großen Herausforderungen, die gelöst werden müssten. Das Vorgehen sei so, „als würde man Strategien gegen die Bekämpfung von Schwarzgeld mit Schwarzgeld bezahlen“.

Staatssekretariat: „Natürlich haben wir KI verwendet“

Im Staatssekretariat sieht man das gelassen. „Ja, natürlich haben wir KI dafür verwendet, das ist ja eine unserer Grundbotschaften, dass jeder KI als Werkzeug verwenden soll“, heißt es auf Anfrage von Trending Topics. Inhaltlich sei die Agenda in Gesprächen mit Wissenschaft und Wirtschaft entstanden: „Wir haben viel Feedback von unterschiedlichen Organisationen wie AI Factory, Complexity Science Hub, Universitäten, IV, WKO, TU Graz und Gemeindebund einfließen lassen.“ Die KI sei für das Feinschleifen zum Einsatz gekommen: „Natürlich haben wir das von KI challengen, gegenlesen und zusammenfassen lassen.“

Die Kritik nimmt man im Staatssekretariat fast als Kompliment: „Es ist das größte Lob, wenn die einzige Kritik daran ist, dass wir KI dafür verwendet haben, und nicht Inhaltliches.“ Und in Richtung Kickl: „Dem KI-Staatssekretariat vorzuwerfen, dass es mit KI arbeitet, ist an Absurdität nicht zu übertreffen.“ Gegenüber der APA verwies Prölls Büro zudem darauf, dass auch die FPÖ KI umfangreich nutze, etwa für parlamentarische Anfragen und Social-Media-Sujets.

Den Vorwurf der fehlenden Kennzeichnung lässt man ebenfalls nicht gelten. Tatsächlich steht im Impressum der Website inzwischen: „Die Webseite und Texte wurden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt.“ Als Verantwortliche ist dort die Abteilung für Digitale Kommunikation im Bundeskanzleramt angegeben.

Wie verlässlich sind KI-Detektoren?

Wie aussagekräftig solche Analysen sind, ist umstritten. KI-Detektoren wie Pangram liefern Wahrscheinlichkeiten, keine Beweise, und liegen immer wieder daneben. Das Magazin News testete Pangram kürzlich mit eineinhalb Seiten aus Thomas Manns „Der Zauberberg“, also einem Roman aus dem Jahr 1924. Ergebnis: 60 Prozent KI-generiert. Bei Webers Prüfung handelt es sich zudem nur um eine Schnellanalyse.

Zudem bestreitet das Staatssekretariat den KI-Einsatz gar nicht. Strittig ist also weniger, ob KI im Spiel war, sondern ob ein Regierungspapier zur KI so entstehen darf und wie offen das gekennzeichnet sein muss.

Grüne: Streit lenkt vom Wesentlichen ab

Die Grünen halten die ganze Debatte für eine Nebensache. Ob bei einem Text KI im Einsatz war, sei „wirklich nicht die Frage, die die Menschen in diesem Land beschäftigt“, sagt Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba. „Statt über Einsatz von KI zu streiten, sollte die Regierung endlich handeln.“ Er fordert erneut die sofortige Einrichtung einer KI-Behörde, wie sie der AI Act der EU vorsieht, sowie eine Strategie mit verbindlichem Zeitplan, klaren Zuständigkeiten, Budget und Einbindung des Parlaments. Eine KI-Strategie müsse mehr sein als eine Website.

Die Agenda geht jetzt in eine öffentliche Konsultation, deren Beiträge im Frühjahr 2027 ausgewertet werden. Die fertige KI-Strategie der Bundesregierung soll im ersten Halbjahr 2027 folgen.