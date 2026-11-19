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An der Nasdaq ist Anthropic heute rund 2 Billionen Dollar wert geworden, in Wien hat Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) zeitgleich den „Kipppunkt“ ausgerufen. In einer Grundsatzrede unter diesem Titel präsentierte er eine österreichische KI-Agenda mit 15 Handlungsfeldern und drei Zielen: Österreich soll handlungsfähig, wohlhabend und menschlich bleiben. Eine fertige KI-Strategie ist das noch nicht. Die Agenda geht jetzt in eine öffentliche Konsultation, die eigentliche, abgestimmte Strategie soll erst im ersten Halbjahr 2027 folgen.

„Auch Nichtstun ist an einem Kipppunkt eine Entscheidung“, sagte Pröll. Den Auftrag für eine neue KI-Strategie hatte ihm Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bereits im September erteilt. Sie soll die „AI Mission Austria 2030“ aus dem Jahr 2021 ablösen, die noch vor ChatGPT geschrieben wurde. Die drei Ziele von heute hatte Pröll schon damals fast wortgleich formuliert.

Sechs Bausteine, viele davon bekannt

Aus den 15 Handlungsfeldern hebt die Regierung sechs Vorschläge hervor:

Rechenleistung: Eine Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung (EGR) nach dem Vorbild der Montanunion. National soll eine Roadmap für Rechenzentren nach dem Prinzip „klein, grün, dezentral“ entstehen, deren Abwärme etwa Schulen heizen könnte.

Eine Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung (EGR) nach dem Vorbild der Montanunion. National soll eine Roadmap für Rechenzentren nach dem Prinzip „klein, grün, dezentral“ entstehen, deren Abwärme etwa Schulen heizen könnte. TikTok: Gemeinsam mit Deutschland will Österreich TikTok Europe in europäische Hände bringen.

Gemeinsam mit Deutschland will Österreich TikTok Europe in europäische Hände bringen. UNO: Ein internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien. Den Vorschlag hatte Kanzler Stocker eingebracht, laut Regierung hat ihn KI-Pionier Geoffrey Hinton begrüßt.

Ein internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien. Den Vorschlag hatte Kanzler Stocker eingebracht, laut Regierung hat ihn KI-Pionier Geoffrey Hinton begrüßt. Wirtschaft: Eine österreichische Mission für Physical AI sowie Unterstützung für die EU Inc und die Spar- und Investitionsunion.

Eine österreichische Mission für Physical AI sowie Unterstützung für die EU Inc und die Spar- und Investitionsunion. Herzensbildung: Ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren, als österreichischer Vorstoß samt Verhandlungsplan auf EU-Ebene, und bildschirmfreie Volksschulen nach dem „Taschenrechnerprinzip“.

Ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren, als österreichischer Vorstoß samt Verhandlungsplan auf EU-Ebene, und bildschirmfreie Volksschulen nach dem „Taschenrechnerprinzip“. Verfassung: Ein Staatsziel nach Kant: „Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen.“

Vieles davon hat die Regierung schon an anderer Stelle angekündigt oder verfolgt. Für die EU Inc wirbt Österreich seit Langem, ausgerechnet heute haben Startups for Europe und die Initiative EU-INC aber gefordert, den verwässerten Vorschlag zurückzuziehen und neu aufzusetzen. Beim Thema Rechenleistung hatte Österreich zuletzt bis zu 1,75 Milliarden Euro für eine AI Gigafactory in Aussicht gestellt, Wien zog die Bewerbung dann aber zurück. Die Idee, Abwärme von Rechenzentren zum Heizen zu nutzen, setzen andere bereits um: Bei Zürich sollen die Rechenzentren von Green bald 11.500 Haushalte heizen.

Der Fahrplan bis zur Strategie

Ab sofort können sich Bürger:innen, Unternehmen und Wissenschaft auf kipppunkt.gv.at an der Konsultation beteiligen. Im Frühjahr 2027 sollen die Beiträge ausgewertet werden, im ersten Halbjahr 2027 soll dann die koordinierte KI-Strategie der Bundesregierung stehen. Zahlen zu einem Budget für die einzelnen Bausteine nennt die Regierung bisher keine.

In der Verwaltung ist Pröll schon weiter. Unter dem Titel Public AI baut das Bundesrechenzentrum KI-Anwendungen für Beamt:innen auf Open-Weights-Modellen von Mistral, die auf eigenen Servern laufen. Im Sommer hatte Pröll zudem in einem Brief an die EU-Kommission vorgeschlagen, Anthropic nach Europa zu holen. Daraus ist bisher nichts geworden: Der Claude-Hersteller ist heute an der New Yorker Nasdaq gestartet.

Grüne vermissen Plan und KI-Behörde

Kritik an der Vorgangsweise gab es schon beim Startschuss im September. Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen, kritisierte damals: „Kein Plan, keine Struktur. Hauptsache, es steht KI drauf.“ Er forderte einen verbindlichen Zeitplan, klare Verantwortlichkeiten und die Einbindung des Parlaments. Sein Hauptvorwurf betraf eine offene Hausaufgabe aus Brüssel: Der AI Act verpflichtet die Mitgliedstaaten, eine Marktüberwachungsbehörde für KI zu benennen. Die Frist dafür ist im August 2025 abgelaufen. Österreich hatte zu diesem Zeitpunkt eine AI-Servicestelle bei der RTR eingerichtet, die vor allem informiert und berät.