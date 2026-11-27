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Eine App für Wien, eine für München und eine dritte für den Zug nach Venedig, damit soll jetzt Schluss sein.

Der Wiener Entwickler Elija Friedrich-Ulrich baut mit Publit eine Öffi-App, die über Ländergrenzen hinweg funktioniert, heißt es in einer Aussendung. „In Wien brauchst du eine App, in München die nächste und für den Zug nach Venedig eine dritte. Ich will, dass eine reicht“, sagt Friedrich-Ulrich, der Publit allein als unabhängiges Projekt entwickelt.

Von der Abfahrt bis zum Aussteigen

Publit zeigt Abfahrten in der Nähe, plant Routen mit Bus, Bim, U-Bahn und Zug durch Europa und begleitet durch die Fahrt: welche Linie, welcher Steig, wann aussteigen. Das funktioniert auch auf dem Sperrbildschirm und auf der Apple Watch. Die App gibt es für iPhone und Apple Watch im App Store, eine Android-Version steht auf GitHub zum Download bereit.

Die Fahrpläne und Echtzeitdaten stammen von Transitous, einem offenen und ehrenamtlich betriebenen Routing-Dienst, der Daten aus mehr als 1.000 Quellen in 49 Ländern bündelt. Publit funktioniert deshalb in München, Mailand oder Kopenhagen genauso wie in Wien, ohne dass man vor der Reise eine neue App laden muss.

Dabei setzt Friedrich-Ulrich auf Datensparsamkeit: Publit braucht kein Konto, zeigt keine Werbung und sammelt keine Nutzungsdaten. Der Quellcode liegt unter der Lizenz AGPL-3.0 offen auf GitHub.

1.400 Downloads an einem Tag

Rund 2.500 Menschen nutzen Publit inzwischen. An einem einzigen Tag wurde die App 1.400 Mal heruntergeladen und stand zeitweise auf Platz 19 der Verkehrs-Charts im österreichischen App Store. Ein Beitrag über Publit auf Reddit kam auf rund 120.000 Aufrufe. Damit reiht sich Publit in eine wachsende Zahl von Apps ein, die Einzelpersonen heute ohne Team auf die Beine stellen, ein Trend, den Trending Topics als Goldrausch der Solopreneure beschrieben hat.

Geld verdienen mit Tickets

Kostenlos soll Publit bleiben, Geld verdienen will Friedrich-Ulrich mit Tickets. Als Nächstes sollen Nutzer:innen direkt bei der gefundenen Verbindung das Ticket des jeweiligen Verkehrsunternehmens kaufen können. Publit verkauft die Tickets im Auftrag der Betriebe und bekommt dafür eine Provision, Tarife und Preise legen weiterhin die Verkehrsunternehmen fest. Live ist das noch nicht, starten soll der Ticketkauf Schritt für Schritt mit einzelnen Betrieben.

Schon jetzt lassen sich eigene Tickets wie das Klimaticket oder das Deutschlandticket als PDF oder Foto in der App ablegen und bei der Kontrolle vorzeigen. Laut Friedrich-Ulrich ergeben sich gerade auch erste Gespräche mit Investor:innen.

Volle Konkurrenz auf der Schiene

Leicht wird es für Publit nicht. In Österreich setzen viele auf die Apps der Verkehrsbetriebe wie WienMobil der Wiener Linien oder die ÖBB-App, in Deutschland auf den DB Navigator. International dominieren Google Maps, Citymapper und Moovit die Routenplanung im öffentlichen Verkehr. Publit will sich vor allem über die grenzüberschreitende Abdeckung, den Open-Source-Ansatz und den Verzicht auf Tracking abheben.