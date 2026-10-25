PV-Fördercall: Vier von fünf Antragsteller:innen gehen leer aus

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Die Förderlotterie ist zu Ende, und die meisten haben verloren: Beim dritten und letzten PV-Fördercall nach dem alten System wurden 41.322 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 192 Millionen Euro eingereicht. Im Topf liegen allerdings nur 38,5 Millionen Euro. Das reicht rechnerisch für gerade einmal ein Fünftel des beantragten Geldes. Der Call ist damit, wie das Energieministerium selbst einräumt, „wie erwartet deutlich überzeichnet“.

Rund 33.000 Anträge ohne Geld

Wie viele Haushalte und Betriebe am Ende tatsächlich eine Förderzusage bekommen, steht noch nicht fest. Die Anträge werden in den kommenden Wochen auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft, vergeben wird nach den jeweiligen Reihungskriterien. Bei den kleinen Anlagen bis 20 Kilowattpeak entscheidet dabei der Zeitpunkt der Ticketziehung, bei größeren Anlagen der angegebene Förderbedarf pro Kilowattpeak.

Eine grobe Rechnung zeigt aber, wie groß die Lücke ist. Im Schnitt hat jeder Antrag rund 4.650 Euro Förderung beantragt. Mit 38,5 Millionen Euro lassen sich damit rund 8.300 Anträge bedienen. Rund 33.000 Antragsteller:innen und damit etwa acht von zehn dürften leer ausgehen. Schon beim zweiten Call war das Bild ähnlich: Damals waren die Mittel nach 33 Sekunden vergeben, knapp 28.000 Anträgen stand Geld für rund 3.000 Projekte gegenüber. Diesmal wurden laut Ministerium bereits in den ersten zehn Minuten rund 43.300 Tickets gezogen.

Kleine Anlagen dominieren

Besonders groß war der Andrang bei kleinen Anlagen, wie sie typischerweise auf Einfamilienhäusern montiert werden:

Bis 10 Kilowattpeak: 19.310 Anträge

19.310 Anträge Über 10 bis 20 Kilowattpeak: 16.945 Anträge

16.945 Anträge Anteil: Zusammen betreffen diese beiden Größenklassen rund 88 Prozent aller Anträge.

Genau diese Gruppe soll künftig aber keine eigene Investitionsförderung mehr bekommen. „Die Kosten für PV-Anlagen sind in den vergangenen zehn Jahren um rund 90 Prozent gesunken. Das zeigt: Kleine PV-Anlagen sind inzwischen im Markt angekommen und müssen nicht mehr durch eine eigene Investitionsförderung unterstützt werden“, sagt Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP).

Made in Europe vor allem bei Wechselrichtern

Ein Teil der Antragsteller:innen setzt auf europäische Komponenten, für die es einen Bonus gibt. Bei 18.800 Anträgen und damit rund 45 Prozent wurde der Made-in-Europe-Bonus für Wechselrichter beantragt. Bei Speichern waren es 8.997 Anträge (rund 22 Prozent), bei PV-Modulen nur 6.591 Anträge (rund 16 Prozent). Der niedrige Wert bei den Modulen ist wenig überraschend, der Markt wird von chinesischen Herstellern dominiert. Insgesamt entfallen rund 7,6 Millionen Euro des beantragten Volumens auf den Bonus. Ob die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind, wird erst bei der Prüfung festgestellt.

Speicher statt Paneele

Für Zehetner bestätigt der Ansturm den geplanten Systemwechsel. „Wenn die verfügbaren Mittel innerhalb kürzester Zeit ausgeschöpft sind, entscheidet vor allem die Geschwindigkeit beim Einreichen. Wir wollen ein System, das mehr Planungssicherheit schafft und den Nutzen für das Energiesystem stärker in den Mittelpunkt rückt“, sagt die Staatssekretärin.

Die Eckpunkte der neuen Förderung im Überblick:

Laufende Anträge: Das Windhundprinzip mit fixen Calls soll durch ein kontinuierliches, antragsbasiertes Modell ersetzt werden.

Das Windhundprinzip mit fixen Calls soll durch ein kontinuierliches, antragsbasiertes Modell ersetzt werden. Speichersystembonus: Statt der klassischen PV-Investitionsförderung sollen neue Speicher sowie die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen gefördert werden.

Statt der klassischen PV-Investitionsförderung sollen neue Speicher sowie die Nachrüstung bestehender PV-Anlagen gefördert werden. Intelligente Steuerung: Voraussetzung soll ein Energiemanagementsystem sein, das einen systemdienlichen Betrieb ermöglicht, also Strom dann speichert oder einspeist, wenn es für das Netz sinnvoll ist.

Voraussetzung soll ein Energiemanagementsystem sein, das einen systemdienlichen Betrieb ermöglicht, also Strom dann speichert oder einspeist, wenn es für das Netz sinnvoll ist. Zweite Chance: Projekte mit Speicher, die beim aktuellen Call leer ausgehen, sollen im neuen System wieder einreichen können, sofern sie erst ab November in Betrieb gehen.

Zweidrittelmehrheit nötig

Ganz fix ist der Umbau allerdings noch nicht. Die Regelungstexte befinden sich laut Ministerium in politischer Abstimmung und sollen „so rasch wie möglich“ ins Parlament. Für die Umsetzung braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und damit die Stimmen von FPÖ oder Grünen. Beide hatten bei der Präsentation der Pläne Kritik geübt: Die Grünen bemängeln das gekürzte Förderbudget, die FPÖ fehlende Planungssicherheit für alle, die schon jetzt einen Speicher kaufen wollen. Für die rund 33.000 Antragsteller:innen ohne Zusage bedeutet das vorerst vor allem eines: warten.