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Wo hängt der Feuerlöscher, und wie viele Fluchtwegschilder gibt es im Erdgeschoss? Solche Fragen kosten Facility Manager:innen bisher Pläne, Begehungen und Rückfragen. Ab sofort sollen sie im Chat beantwortet werden. Das Linzer Startup qapture hat soeben qentin vorgestellt, einen KI-Agenten, der Informationen zu Bestandsgebäuden in natürlicher Sprache abfragbar macht und jede Antwort direkt im 3D-Digital-Twin verortet. Erster Kunde ist die Energie AG Oberösterreich, die das Tool bereits im Einsatz hat.

Zeitgleich hat das Unternehmen einen sichtbaren Meilenstein gesetzt: Anfang November ist das rund 25-köpfige Team aus dem 5. Stock der Tabakfabrik Linz in die 14. Etage des Quadrill Tower übersiedelt, des höchsten Gebäudes Oberösterreichs. Der Grund ist simpel, das Team ist gewachsen und braucht mehr Platz.

Sechs Jahre Gebäudedaten als Fundament

Gegründet haben qapture Daniel Höller und Dominic Koll im Jahr 2020, ohne externe Investor:innen. Trending Topics hat die beiden Serial Founders bereits früher porträtiert, damals noch gemeinsam mit ihrem zweiten Startup cirqular. Das Ziel war von Anfang an, Gebäude und das Bauwesen in die digitale Welt zu holen und daraus eine strukturierte, KI-taugliche Datenbasis zu bauen.

Heute arbeitet qapture mit Büros in Linz und Wien für Kund:innen wie IKEA, die Energie AG Oberösterreich, das österreichische Parlament, einen internationalen Logistikkonzern und ein großes deutsches Luftfahrtunternehmen. Der Markt reicht von Österreich über Deutschland und die Schweiz bis zu Projekten in den USA. Einige Größenordnungen:

IKEA: 38 Standorte mit mehr als 2 Millionen Quadratmetern digitalisiert

38 Standorte mit mehr als 2 Millionen Quadratmetern digitalisiert Energie AG Oberösterreich: 137 Standorte digitalisiert

137 Standorte digitalisiert Team: rund 25 Mitarbeiter:innen, bootstrapped seit der Gründung

So funktioniert qentin

Das Wissen über ein Gebäude ist meist vorhanden, liegt aber verstreut: in Plänen, die den Umbau vom Vorjahr nicht kennen, und in den Köpfen einzelner Mitarbeiter:innen, die irgendwann das Unternehmen verlassen. Neues Personal und externe Dienstleister:innen müssen sich jedes Mal neu einarbeiten.

qentin setzt in drei Schritten an. Zuerst wird der Standort georeferenziert gescannt, bei bestehenden qapture-Kund:innen liegt dieser Scan in der Regel bereits vor. Hat sich etwas verändert, wird nur der betroffene Bereich nachgescannt, was laut Unternehmen deutlich schneller und günstiger ist, als Pläne neu zu zeichnen. Danach erkennt, benennt und verortet die Software automatisch Objekte wie Feuerlöscher, Fluchtwegschilder, Tore oder technische Anlagen. Im dritten Schritt stellen Facility Manager:innen ihre Fragen im Chat auf Deutsch oder Englisch und bekommen die Antwort im 3D-Viewer angezeigt, auf Wunsch samt Weg zum Objekt.

„Wissen steckt in Gebäude selbst“

Von generischen KI-Chatbots will sich qentin in zwei Punkten abheben:

Eigene Datenbasis: Der Agent greift ausschließlich auf Scan und Digital Twin des jeweiligen Gebäudes zu. Was dort fehlt, bleibt unbeantwortet.

Der Agent greift ausschließlich auf Scan und Digital Twin des jeweiligen Gebäudes zu. Was dort fehlt, bleibt unbeantwortet. Prüfbarkeit: Jede Antwort ist im 3D-Viewer verortet, lässt sich sofort nachvollziehen und bei Bedarf direkt im Modell korrigieren, etwa wenn ein Objekt falsch zugeordnet ist.

Typische Anwendungen reichen vom Sicherheitscheck bei Fluchtwegen und Brandschutz über Standortvergleiche bis zum schnellen Auffinden einzelner Anlagen für externe Dienstleister:innen. Auf derselben Datenbasis bietet qapture weitere Funktionen an, etwa das automatische Auslesen von Anlagenkennzeichnungen per KI-Texterkennung oder ein Dashboard mit Flächen nach DIN 277, Anlagenbestand und Compliance-Status. qentin ist derzeit im Early Access verfügbar, eine Demo auf den eigenen Gebäudedaten ist kostenlos.

„Das Wissen über ein Gebäude steckt heute in Excel-Listen, alten Plänen, PDF-Protokollen und in den Köpfen einzelner Leute. Mit qentin steckt es im Gebäude selbst, und man kann es einfach fragen“, sagt CEO und Mitgründer Daniel Höller. Sechs Jahre lang habe man Gebäudedaten so strukturiert, dass eine KI damit arbeiten kann, qentin sei der Moment, in dem sich das auszahle.

Vom Co-Working-Büro in die 14. Etage

Für Mitgründer Dominic Koll ist der neue Standort mehr als ein Büro. „Wir haben qapture ohne externe Investoren aufgebaut, vom ersten Co-Working-Büro bis in die 14. Etage des Quadrill Tower. Und wir wollen von Linz aus zeigen, dass Building Intelligence aus Österreich kommt“, sagt Koll. Der Quadrill Tower hat sich in kurzer Zeit zu einem Treffpunkt der Linzer Tech-Szene entwickelt.