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Vom Finanzministerium in den Cap Table: Christian Lindner hat in das Frankfurter Cybersecurity-Startup QuoIntelligence investiert. Der frühere deutsche Finanzminister beteiligt sich über seine Christian Lindner Beteiligungsgesellschaft an dem Spezialisten für Cyber Threat Intelligence, den die European Cyber Security Organisation (ECSO) zum vielversprechendsten Cybersecurity-Startup Europas 2026 gekürt hat. Wie viel Geld fließt, verraten die Beteiligten nicht.

Lindner setzt auf europäische Cyberabwehr

Lindner steigt nach der Series A über 7,3 Millionen Euro ein, die QuoIntelligence im Frühjahr abgeschlossen hat. Angeführt wurde sie von Elevator Ventures, dem Wiener VC-Arm der Raiffeisen Bank International, gemeinsam mit der BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen. Mit dabei waren außerdem eCAPITAL und Mercurius.

„Europa braucht mehr Technologieunternehmen, die sich in strategisch wichtigen Märkten auch international behaupten können“, sagt Lindner. QuoIntelligence verbinde menschliche Expertise mit KI-gestützter Technologie in einem Bereich, in dem die Nachfrage rasant wachse. Gründer und CEO Marco Riccardi zeigt sich vor allem von Lindners unternehmerischem Blick beeindruckt: Er habe sich beim ersten Treffen sofort auf Markt, Geschäftsmodell und Team konzentriert. Das Ziel des Startups sei es, europäischer Marktführer für Cyber Threat Intelligence zu werden.

Für Lindner ist es nicht das erste Startup-Investment. Seit seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik hat er sich nach eigenen Angaben an rund zehn Startups beteiligt, darunter das LegalTech Leegle, das GovTech Merlin, den Berliner Steuerberatungs-Roll-up Limetax und das Münchner KI-Startup Zeit AI, wie deutsche-startups.de berichtet. Daneben ist der FDP-Politiker unter anderem stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Autohändlers Autoland.

Was QuoIntelligence macht

QuoIntelligence wurde 2020 in Frankfurt gegründet und liefert aufbereitete Analysen zu Cyberbedrohungen und anderen Risiken, die Unternehmen ohne eigenes Sicherheitsteam direkt nutzen können. Die Plattform Mercury bündelt Schutz vor digitalen Risiken, Cyber Threat Intelligence sowie Analysen zu geopolitischen, physischen und Compliance-Risiken. Statt ungefilterter Datenströme bereiten Analyst:innen die Informationen für die Kund:innen auf.

Dabei setzt das Startup stark auf digitale Souveränität: Die Analysen entstehen in Deutschland, Italien und Spanien, kundenspezifische Daten bleiben in der EU. Zu den Kund:innen zählen Unternehmen aus Transport, Industrie, Finanzwesen und Handel sowie EU-Institutionen. Die EU-Cybersicherheitsagentur ENISA vergab 2025 einen vierjährigen Auftrag über 1,4 Millionen Euro an QuoIntelligence.

Rückenwind durch NIS2 und DORA

Rückenwind kommt von der Regulierung. Allein in Deutschland fallen laut Schätzungen rund 29.500 Organisationen unter die EU-Richtlinie NIS2, im Finanzsektor verschärft DORA die Anforderungen an das Management von Technologierisiken. Viele dieser Organisationen müssen ihre Cyberrisiken nun systematisch managen, haben dafür aber kein eigenes Team.

Allein ist QuoIntelligence in diesem Markt nicht. Zu den großen Anbietern von Threat Intelligence zählen US-Konzerne wie CrowdStrike, Googles Sicherheitssparte Mandiant und Recorded Future, das Mastercard 2024 übernommen hat. In Europa mischt etwa das französische Unternehmen Sekoia.io mit.