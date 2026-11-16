Qwen4-Max: Alibabas Riesenmodell bleibt hinter Claude, GPT und Moonshot AI

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Größer heißt noch nicht besser: Alibaba hat mit Qwen4-Max sein bisher größtes KI-Modell vorgestellt, mit 2,4 Billionen Parametern und einem Kontextfenster von einer Million Token. Das Modell soll als „KI-Teammitglied“ rund um die Uhr an Projekten arbeiten, von 3D-Modellen über Spiele bis zu juristischen Prüfungen, schreibt das Qwen-Team im Launch-Blog. Im unabhängigen Ranking landet Qwen4-Max allerdings deutlich hinter den Topmodellen aus den USA und auch hinter der chinesischen Konkurrenz von Moonshot.

Was Qwen4-Max kann

Qwen4-Max ist ein sogenanntes Mixture-of-Experts-Modell: Von den 2,4 Billionen Parametern sind pro Token nur 71 Milliarden aktiv, dazu kommen 328 Milliarden Parameter für eine neue N-Gram-Einbettung. Das Modell versteht neben Text auch Bilder und ist ein Reasoning-Modell. Laut Alibaba verbraucht es für dieselben Aufgaben deutlich weniger Token als der Vorgänger Qwen3.8-Max. Auf dem hauseigenen Benchmark Work360 sanken die Kosten pro Aufgabe von 4,43 Dollar (rund 3,98 Euro) auf 1,67 Dollar (rund 1,50 Euro).

Alibaba zeigt eine ganze Reihe von Praxisbeispielen:

Industrie: Bei zwei Autozulieferern soll das Modell den Programmieraufwand für ein Werkstück von rund 475 auf 24 Minuten gesenkt haben.

Bei zwei Autozulieferern soll das Modell den Programmieraufwand für ein Werkstück von rund 475 auf 24 Minuten gesenkt haben. Recht: Für eine Due-Diligence-Prüfung vor einem Börsengang sortierte Qwen4-Max 198 Arbeitspapiere und lieferte einen 86-seitigen Bericht.

Für eine Due-Diligence-Prüfung vor einem Börsengang sortierte Qwen4-Max 198 Arbeitspapiere und lieferte einen 86-seitigen Bericht. Forschung: In einem 48-stündigen autonomen Lauf entwarf das Modell ein neues Kühlmittel für Rechenzentren, das ein automatisiertes Labor anschließend synthetisierte.

Verfügbar ist Qwen4-Max über QwenCloud per API sowie in Alibabas Apps QwenWork, Qoder und QwenStudio.

Offene Gewichte nur für die Kleinen

Wer Qwen4-Max auf eigenen Servern betreiben will, hat Pech: Artificial Analysis führt das Modell als proprietär, die Gewichte stehen nicht zum Download bereit. Alibaba bleibt damit seiner Linie treu, die Max-Modelle seit Qwen2.5-Max nur über die eigene Cloud anzubieten. Die kleineren Modelle der Qwen4-Familie sollen dagegen als Open Source erscheinen, gebaut auf derselben Architektur und mit denselben Trainingstechniken, kündigt das Qwen-Team an.

Mit seinen offenen Modellen hat sich Alibaba eine große Entwickler:innen-Gemeinde aufgebaut und zuletzt sogar Tencent zum Nachziehen gebracht. Wie wichtig chinesische Open-Weight-Modelle geworden sind, betonte zuletzt auch Jensen Huang: Laut dem Ex-Nvidia-Chef nutzen 80 Prozent der US-Startups chinesische offene Modelle. Stärkstes Open-Weight-Modell außerhalb Chinas ist derzeit Inkling 2 von Mira Muratis Thinking Machines.

Platz 9 im Spitzenfeld

Unabhängige Tests zeichnen ein nüchterneres Bild. Im Intelligence Index von Artificial Analysis kommt Qwen4-Max auf 43 Punkte. Unter den zehn führenden Modellen, die der Dienst direkt vergleicht, reicht das nur für Platz 9:

Platz Modell Anbieter Intelligence Index 1 Claude Fable 5.2 Anthropic 65 2 Gemini 4 Carbon Google 60 3 Claude Opus 5.5 Anthropic 59 4 GPT-6 Astra OpenAI 57 5 GPT-6.1 Sol OpenAI 55 6 Muse Wonder Full Meta 50 7 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI 46 8 Muse Wonder Meta 44 9 Qwen4-Max Alibaba 43 10 Grok 4.7 xAI 35

In der Intelligenz-Wertung seiner Modellklasse führt Artificial Analysis Qwen4-Max auf Platz 38 von 81, knapp über dem Median von 41 Punkten. Bester chinesischer Anbieter bleibt damit Moonshot mit Kimi K3.1 Pro.

Vorne bei Recht und Agenten, hinten beim Coding

Selbst in Alibabas eigenen Vergleichen liegt Qwen4-Max nicht überall vorne. Stark ist das Modell bei juristischer Agentenarbeit und bei langen Aufgaben, beim agentischen Programmieren liegen dagegen Anthropic, OpenAI und Moonshot vorn. Eine Auswahl der von Alibaba veröffentlichten Werte:

Benchmark Qwen4-Max Claude Opus 5.5 GPT-6.1 Sol GPT-6 Astra Kimi K3.1 HLAB-Vals 1.1 (Recht) 21,3 9,2 6,3 7,1 11,7 DeepSWE v1.1 (Coding) 75,7 74,2 75,2 74,1 75,5 Terminal-Bench 4.0 48,5 59,6 56,1 59,1 67,2 ProgramBench 31,5 65,0 52,5 55,0 25,0 Humanity’s Last Exam 51,7 59,8 54,0 53,6 51,1 APEX-Agents v1.1 72,1 73,5 60,0 64,7 65,5

Günstig, aber geschwätzig

Beim Preis spielt Alibaba seine Stärke aus. Qwen4-Max kostet laut Artificial Analysis 1,50 Dollar (rund 1,35 Euro) pro Million Input-Token und 4,50 Dollar (rund 4,04 Euro) pro Million Output-Token, für zwischengespeicherte Eingaben gibt es 95 Prozent Rabatt. Eine Aufgabe aus dem Intelligence Index kostet im Schnitt 3,27 Dollar, bei Claude Opus 5.5 sind es 10,04 Dollar, nur GPT-6.1 Sol ist mit 1,27 Dollar günstiger. Dafür redet Qwen4-Max viel: Für den Test erzeugte es 127 Millionen Output-Token, deutlich mehr als der Median von 78,6 Millionen.

Mit welcher Hardware Alibaba das Modell trainiert hat, verrät der Konzern nicht. Die Frage ist heikel, seit eine forensische Analyse in den neuesten Modellen von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Alibaba-Schwester Ant Group die Spuren verbotener Nvidia-Chips gefunden hat.