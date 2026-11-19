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Die Soldatenfliege aus Wels soll in Oregon landen: Das börsennotierte Insekten-Scaleup Reploid hat einen unverbindlichen Term Sheet zur Übernahme des US-Unternehmens Chapul Farms unterzeichnet, wie die Welser Firma mitteilt. Für 100 Prozent an Chapul sollen rund 12 Millionen Dollar (rund 10,8 Millionen Euro) fließen, bezahlt mit einer Mischung aus Bargeld, neuen Reploid-Aktien und Optionsscheinen. Für die Due Diligence hat sich Reploid 90 Tage Exklusivität gesichert.

Deal Details Käufer Reploid Group AG (Wels, Wiener Börse) Ziel Chapul Farms (USA) Preis rund 12 Mio. Dollar (10,8 Mio. Euro) für 100 Prozent Bezahlung Bargeld, neue Reploid-Aktien und Optionsscheine Status unverbindlicher Term Sheet, 90 Tage Exklusivität für die Due Diligence Ziel des Deals Insektenfarm in McMinnville, Oregon, als Hub für den Nordwesten der USA

Ein Hub in Oregon

Chapul plant im Städtchen McMinnville in Oregon auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik eine Anlage, in der Larven der Schwarzen Soldatenfliege Lebensmittelabfälle und trockene Bäckereireste verwerten. Bisher wollte das Unternehmen die Anlage in Etappen hochziehen, um Kapitalbedarf und Risiko klein zu halten. Mit der Technologie von Reploid könnte es gleich in voller Größe bauen, sagt Chapul-Gründer Pat Crowley zu AgFunderNews: „Reploid hat ein sehr kosteneffizientes Zuchtsystem entwickelt und betreibt es in der EU bereits mit einem Hub-and-Spoke-Modell.“ Der Standort McMinnville soll zum Hub für den pazifischen Nordwesten werden.

Reploid interessiere sich für die Marken von Chapul, die Marktdurchdringung, ein baureifes Projekt und eine Pipeline weiterer Vorhaben, so Crowley. Ein größeres Projekt neben einer Ethanolanlage in North Dakota hatte Chapul heuer auf Eis gelegt, weil sich kein Lead-Investor fand. Aufgegeben sei es aber nicht. Reploid nennt Nordamerika einen „strategischen Wachstumsmarkt“, die Übernahme wäre ein „Meilenstein“ für das Unternehmen.

Insektenzucht beim Kunden vor Ort

Reploid wurde 2020 von Philip Pauer gegründet und ist seit Juli 2025 an der Wiener Börse gelistet. Das Unternehmen baut modulare Insektenzucht-Anlagen, sogenannte ReFarmUnits, die bei Lebensmittelbetrieben und Landwirt:innen vor Ort aus organischen Reststoffen Larven, Protein, Fett und Dünger machen. Zucht und Weiterverarbeitung laufen zentral. 2025 stieg der Umsatz von 5,1 auf 37,9 Millionen Euro, getragen vor allem vom Anlagenbau. Die Gruppe beschäftigt laut AgFunderNews inzwischen 190 Mitarbeiter:innen.

Eine Branche auf der Achterbahn

Gerade in den USA ist das Kapital für Insektenfarmen knapp, nachdem es in der Branche mehrere prominente Rückschläge gab. Der französische Pionier Ÿnsect, der mehr als 600 Millionen Dollar eingesammelt hatte, ist seit Dezember 2025 endgültig insolvent, auch der Konkurrent Agronutris musste unter gerichtlichen Schutz. Crowley selbst bremst die Erwartungen: Reploid habe den Term Sheet nur veröffentlichen müssen, weil das Unternehmen börsennotiert ist. „Auf der Achterbahn, auf der wir sitzen, haben sich schon viele sichere Dinge aus unvorhersehbaren Gründen nicht verwirklicht“, sagt er.

Bei Reploid selbst ist zudem nur ein Teil des Gewinns auch in der Kasse angekommen. Der Jahresgewinn von 9,4 Millionen Euro für 2025 steckt großteils in Forderungen, der operative Cashflow war mit minus 6,5 Millionen Euro negativ. Dass der Kaufpreis für Chapul teilweise in neuen Aktien bezahlt werden soll, schont die Kasse.