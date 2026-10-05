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Erst die Chatbots, jetzt die Roboter: Das Münchner Robotik-Startup RobCo ist mit mehr als einer Milliarde US-Dollar (rund 855 Millionen Euro) bewertet und damit offiziell ein Unicorn. Seinen Wert hat das Unternehmen innerhalb von nur neun Monaten verdoppelt. Im Rahmen der Transaktion fließt frisches Kapital in RobCo, gleichzeitig dürfen langjährige Mitarbeiter:innen einen Teil ihrer Anteile verkaufen.

Sequoia, Lightspeed und neue Investoren

An Bord sind die bestehenden Geldgeber Sequoia, Lightspeed, Greenfield, Kindred, Lingotto und Promus Ventures. Neu dazu kommen unter anderem Cherry Ventures und das European Tech Collective, eine Gruppe von Gründer:innen erfolgreicher europäischer Tech-Firmen. Wie viel Geld insgesamt geflossen ist, verrät RobCo nicht. Erst im Februar hatte das Startup in einer Series C rund 85 Millionen Euro eingesammelt, angeführt von Lightspeed und Lingotto.

„Für RobCo ist das ein besonderer Moment. Umso mehr freut es mich, dass die Menschen, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, jetzt auch finanziell an dem Erfolg teilhaben können“, sagt Mitgründer und CEO Roman Hölzl. Die Milliardenbewertung sei ein großartiger Meilenstein, entscheidend sei aber, „die nächste Generation autonomer Industrierobotik in die Fabrikhallen zu bringen“.

Roman Hölzl, co-founder and CEO of RobCo. © RobCo

Alfie soll selbstständig arbeiten

Gegründet wurde RobCo 2020 in München von Roman Hölzl, Paul Maroldt und Constantin Dresel. Bekannt wurde das Startup mit modularen Roboterarmen, die sich wie Baukästen für verschiedene Aufgaben zusammenstecken lassen und vor allem mittelständischen Fertigungsbetrieben den Einstieg in die Automatisierung erleichtern sollen. Über ein Robotics-as-a-Service-Modell mieten Kund:innen die Roboter, statt sie teuer zu kaufen.

Im Mittelpunkt der nächsten Phase steht nun Alfie, ein Roboter für den autonomen Einsatz in der Industrie. Er soll seine Umgebung wahrnehmen, daraus Handlungsschritte ableiten und diese selbstständig ausführen. So soll Alfie auch unstrukturierte und sicherheitskritische Aufgaben übernehmen, die sich mit klassischen Industrierobotern bisher nicht automatisieren lassen. Offiziell vorgestellt wird er im März 2027 auf der RobCoN in München, dem ersten eigenen Summit des Unternehmens.

Fokus auf die USA

Parallel baut RobCo seine Präsenz in den USA aus, dem derzeit am schnellsten wachsenden Markt des Unternehmens. Kund:innen gibt es dort inzwischen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten, produziert und montiert wird in Austin, Texas, dazu kommt ein Labor in San Francisco. CEO Hölzl ist selbst in die USA übersiedelt, um die Expansion voranzutreiben. „RobCo arbeitet an einer Zukunft, in der KI nicht nur Inhalte generiert, sondern eigenständig in der physischen Welt handelt“, sagt Sequoia-Partnerin Luciana Lixandru.

Europas Robotik im Aufwind

RobCo ist nicht das einzige europäische Robotik-Unternehmen, das gerade mit Kapital überschüttet wird. Unter dem Schlagwort Physical AI fließen Milliarden in die Branche:

Neura Robotics: Das Unternehmen aus Metzingen hat im Juni bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar von Tether, Nvidia, Amazon und anderen eingesammelt, die größte Finanzierungsrunde in der Geschichte Deutschlands.

Das Unternehmen aus Metzingen hat im Juni bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar von Tether, Nvidia, Amazon und anderen eingesammelt, die größte Finanzierungsrunde in der Geschichte Deutschlands. Humanoid: Das Londoner Startup wurde im Sommer mit einer Series A über 133 Millionen Euro bei einer Bewertung von 1,1 Milliarden Euro zum Unicorn, rund zwei Jahre nach der Gründung.

Das Londoner Startup wurde im Sommer mit einer Series A über 133 Millionen Euro bei einer Bewertung von 1,1 Milliarden Euro zum Unicorn, rund zwei Jahre nach der Gründung. Exein: Das römische Security-Startup, das unter anderem Roboter und vernetzte Geräte absichert, wird nach einer Runde über 270 Millionen Dollar mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet.

Das römische Security-Startup, das unter anderem Roboter und vernetzte Geräte absichert, wird nach einer Runde über 270 Millionen Dollar mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet. Agile Robots: Das Münchner Robotik-Unternehmen hat sich Google DeepMind als KI-Partner an Bord geholt.

China bleibt weit voraus

Ganz so rosig ist die Lage für Europa allerdings nicht. Bei humanoiden Robotern dominiert China rund 90 Prozent des Weltmarkts, getrieben von staatlicher Förderung und hohem Tempo. „Verloren ist nichts, aber wir müssen ehrlich differenzieren“, sagte IFA-CEO Leif Lindner kürzlich im Interview mit Trending Topics. Bei humanoiden Robotern habe China derzeit einen erheblichen Vorsprung. RobCo setzt mit seinen Robotern dagegen vor allem auf die Industrie und die Fabrikhalle.