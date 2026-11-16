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Vom glitzernden Vampir zum Agenten mit der Lizenz zum Töten: Robert Pattinson ist der neue James Bond, das haben Amazon MGM Studios und Regisseur Denis Villeneuve soeben offiziell gemacht.

„James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens“, sagte Pattinson laut Variety. „Zu sagen, dass diese Rolle ein Traum ist, der wahr wird, ist eine Untertreibung.“ Villeneuve, der Pattinson gerade für „Dune: Part Three“ inszeniert hat, schwärmt: Pattinson habe „die zeitlose Seele von 007“ und bringe zugleich einen völlig neuen Geist mit.

Das Team hinter dem neuen Bond

Hinter dem ersten Bond-Film unter Amazon stehen große Namen:

Regie: Denis Villeneuve, bekannt für „Arrival“, „Blade Runner 2049“ und die „Dune“-Filme

Denis Villeneuve, bekannt für „Arrival“, „Blade Runner 2049“ und die „Dune“-Filme Produktion: Amy Pascal, die bereits die „Spider-Man“-Reihe und mehrere 007-Filme produziert hat, und David Heyman, Produzent der „Harry Potter“-Filme

Amy Pascal, die bereits die „Spider-Man“-Reihe und mehrere 007-Filme produziert hat, und David Heyman, Produzent der „Harry Potter“-Filme Executive Producer: Tanya Lapointe

Tanya Lapointe Drehbuch: Steven Knight, Schöpfer der Serie „Peaky Blinders“

Pattinson setzte sich gegen eine lange Liste von Schauspielern durch, die in den vergangenen Monaten abwechselnd als Favoriten gehandelt wurden. Laut Variety waren das die wichtigsten Konkurrenten:

Jacob Elordi: Der „Euphoria“-Star galt in den ersten Tagen der Gerüchte als gesetzt, soll aber nicht einmal zu Probeaufnahmen eingeladen worden sein.

Der „Euphoria“-Star galt in den ersten Tagen der Gerüchte als gesetzt, soll aber nicht einmal zu Probeaufnahmen eingeladen worden sein. Jack Lowden: Er galt als sichere Wahl. Sein „Slow Horses“-Kollege Gary Oldman behauptete im September, Bond sei schon gefunden, und drückte Lowden öffentlich die Daumen.

Er galt als sichere Wahl. Sein „Slow Horses“-Kollege Gary Oldman behauptete im September, Bond sei schon gefunden, und drückte Lowden öffentlich die Daumen. Callum Turner: Er schien lange der sichere Sieger, bis bekannt wurde, dass auch Pattinson und Nicholas Hoult vorgesprochen hatten.

Er schien lange der sichere Sieger, bis bekannt wurde, dass auch Pattinson und Nicholas Hoult vorgesprochen hatten. Nicholas Hoult: Er stieß gemeinsam mit Pattinson spät in die Endrunde vor.

Er stieß gemeinsam mit Pattinson spät in die Endrunde vor. Weitere Namen: Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson und sogar Popstar Harry Styles

Wen er ablöst

Pattinson folgt auf Daniel Craig, der James Bond in fünf Filmen spielte, von „Casino Royale“ (2006) bis „Keine Zeit zu sterben“ (2021). Am Ende seines letzten Films opfert sich Bond, um die Welt zu retten. Danach verkauften die langjährigen Produzent:innen Michael G. Wilson und Barbara Broccoli die kreative Kontrolle über die Reihe an Amazon MGM. Seither ist 007 eine Amazon-Marke.

Craig selbst hat mit Bond gut verdient, und zwar mit jedem Film mehr. Laut Schätzungen des Portals Celebrity Net Worth stieg seine Gage so:

Film Gage Casino Royale (2006) 3,2 Mio. Dollar (rund 2,9 Mio. Euro) Ein Quantum Trost (2008) 7,2 Mio. Dollar (rund 6,5 Mio. Euro) Skyfall (2012) 20 Mio. Dollar (rund 18 Mio. Euro) Spectre (2015) 30 Mio. Dollar (rund 27 Mio. Euro) Keine Zeit zu sterben (2021) 25 Mio. Dollar plus geschätzt 25 Mio. Dollar Gewinnbeteiligung

Insgesamt kommt Craig damit auf rund 110 Millionen Dollar (rund 99 Millionen Euro) für die Rolle. Noch lukrativer war allerdings ein anderer Job: Für die beiden „Knives Out“-Fortsetzungen soll Netflix ihm vorab rund 100 Millionen Dollar (rund 90 Millionen Euro) gezahlt haben.

Was Pattinson für Bond bekommt, ist nicht bekannt. Laut dem Branchendienst Puck hat er aber bessere Konditionen ausgehandelt als seine Konkurrenten: Sein Vertrag umfasst drei mögliche Filme statt vier, bei höherer Bezahlung. Zum Vergleich: Für seinen ersten Auftritt als Batman 2022 erhielt Pattinson Berichten zufolge rund 3 Millionen Dollar (rund 2,7 Millionen Euro), also etwa so viel wie Craig für seinen ersten Bond.

Vom Teenie-Schwarm zum Arthouse-Star

Bekannt wurde Pattinson als Cedric Diggory in „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) und vor allem als Vampir Edward Cullen in der „Twilight“-Saga, die ihn ab 2008 zum Teenie-Idol machte. Danach entschied er sich bewusst gegen große Blockbuster und drehte jahrelang vor allem anspruchsvolle Filme mit Autorenfilmer:innen:

„Cosmopolis“ (2012) und „Maps to the Stars“ (2014): beide von David Cronenberg

beide von David Cronenberg „Good Time“ (2017): ein rauer Gangsterthriller der Safdie-Brüder, für den Pattinson viel Kritikerlob bekam

ein rauer Gangsterthriller der Safdie-Brüder, für den Pattinson viel Kritikerlob bekam „High Life“ (2018): ein Science-Fiction-Drama von Claire Denis

ein Science-Fiction-Drama von Claire Denis „Der Leuchtturm“ (2019): ein Schwarz-Weiß-Psychodrama von Robert Eggers an der Seite von Willem Dafoe

ein Schwarz-Weiß-Psychodrama von Robert Eggers an der Seite von Willem Dafoe „Tenet“ (2020) und „Mickey 17“ (2025): große, aber eigenwillige Filme von Christopher Nolan und Bong Joon-ho

2022 kehrte er als Batman in Matt Reeves‘ „The Batman“ ins große Franchise-Kino zurück, die Fortsetzung ist für 2028 geplant. Heuer war Pattinson laut Variety der gefragteste Filmstar Hollywoods: Die A24-Komödie „The Drama“ mit Zendaya spielte weltweit 134 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 28 Millionen Dollar, das Drama „Primetime“ 61 Millionen Dollar bei 18 Millionen Dollar Budget. In Christopher Nolans „The Odyssey“, der 1,8 Milliarden Dollar einspielte, spielte er den Freier Antinoos, im Dezember folgt „Dune: Part Three“.

Batman und Bond zugleich?

Nicht alle hielten Pattinson für die logische Wahl. Skeptiker:innen verwiesen lange auf seine Verpflichtungen als Bruce Wayne und darauf, dass zwei so große Franchise-Rollen kaum gleichzeitig zu stemmen seien. Nach mehreren Verzögerungen bei „The Batman Part II“ scheint das Problem nun gelöst. Die Produzent:innen Pascal und Heyman sind jedenfalls überzeugt: Seine Furchtlosigkeit, sein selbstironischer Witz und seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, machten ihn zum „perfekten Bond für unsere Zeit“.