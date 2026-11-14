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Moskau verhandelt über die Ukraine, meint aber offenbar ganz Osteuropa. Bei den von den USA vermittelten Gesprächen in Abu Dhabi haben russische Unterhändler laut einem Bericht der Bild Forderungen auf den Tisch gelegt, die weit über die Ukraine hinausgehen: Finnland soll die Nato wieder verlassen, und in Estland, Lettland und Litauen soll es keine Nato-Stützpunkte mehr geben. Das Ziel sei eine „neue europäische Sicherheitsordnung“. Der Vorschlag stammt laut Bild aus dem engsten Umfeld von Präsident Wladimir Putin und wurde europäischen Vertreter:innen inoffiziell präsentiert.

Die Forderungen im Überblick

Laut Bild umfasst das Papier mehrere Punkte, die zusammen die Sicherheitsarchitektur im Osten Europas grundlegend verändern würden:

Finnland: Das Land soll aus der Nato austreten und zu seinem Status vor dem Beitritt zurückkehren. Finnland hatte nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Mai 2022 die Mitgliedschaft beantragt und Jahrzehnte der militärischen Bündnisfreiheit aufgegeben.

Das Land soll aus der Nato austreten und zu seinem Status vor dem Beitritt zurückkehren. Finnland hatte nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Mai 2022 die Mitgliedschaft beantragt und Jahrzehnte der militärischen Bündnisfreiheit aufgegeben. Baltikum: In Estland, Lettland und Litauen sollen sämtliche Militärbasen der Nato abgezogen werden.

In Estland, Lettland und Litauen sollen sämtliche Militärbasen der Nato abgezogen werden. Ukraine: Russland will alle besetzten Gebiete behalten und dazu den Rest der Regionen Donezk und Luhansk bekommen, den Kyjiw noch kontrolliert. Die Ukraine soll dauerhaft bündnisfrei bleiben, ein EU-Beitritt bliebe möglich. Die Schwarzmeerhäfen Odesa und Mykolajiw sollen entmilitarisiert werden und nicht mehr als Marinestützpunkte dienen.

Russland will alle besetzten Gebiete behalten und dazu den Rest der Regionen Donezk und Luhansk bekommen, den Kyjiw noch kontrolliert. Die Ukraine soll dauerhaft bündnisfrei bleiben, ein EU-Beitritt bliebe möglich. Die Schwarzmeerhäfen Odesa und Mykolajiw sollen entmilitarisiert werden und nicht mehr als Marinestützpunkte dienen. Schifffahrt: Gesonderte Vereinbarungen sollen die freie Durchfahrt im Schwarzen Meer und in der Ostsee garantieren.

Gesonderte Vereinbarungen sollen die freie Durchfahrt im Schwarzen Meer und in der Ostsee garantieren. Moldau: Laut der belarussischen Zeitung Nascha Niwa soll das Land zu einer Föderation aus Moldau, dem autonomen Gebiet Gagausien und der abtrünnigen, von Russland gestützten Region Transnistrien umgebaut werden. Tritt Moldau der EU bei, sollen Transnistrien und Gagausien über ihre Unabhängigkeit abstimmen dürfen.

Im Gegenzug bietet Moskau laut den Berichten an, seine Atomwaffen aus Belarus abzuziehen, dort keine Mittelstreckenraketen wie Iskander oder Oreschnik zu stationieren und seine Truppen aus Transnistrien zurückzuholen. Die Bild betont allerdings, dass es nur einer von mehreren Vorschlägen ist, die in informellen Verhandlungskreisen kursieren. Ob Putin ihn persönlich unterstützt, ist offen.

Der Kreml dementiert

Moskau bestreitet den Bericht. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, es seien keine derartigen Bedingungen gestellt worden, über einen Nato-Austritt Finnlands sei nicht gesprochen worden, wie die Kyiv Post berichtet. An seinen Kernforderungen zur Ukraine hält Putin aber fest. Bei einem Treffen mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag lehnte er jede ausländische Truppenpräsenz in der Ukraine nach einem Friedensschluss ab. Europäische Soldat:innen, die im Rahmen von Sicherheitsgarantien stationiert würden, wären „legitime militärische Ziele“, der Krieg würde sofort wieder beginnen.

Finnland: „Absolut unerhört“

In Helsinki stoßen die Forderungen auf scharfe Ablehnung. Verteidigungsminister Antti Häkkänen sagte laut dem finnischen Rundfunk Yle, Russland stelle solche Forderungen schon seit Jahren, unter anderem 2021. Moskau wolle, dass sich Nato-Staaten in seinem Interesse selbst Beschränkungen auferlegen. Über so etwas werde nicht verhandelt, „das weiß Russland“, es sei absolut unerhört, das überhaupt vorzuschlagen. Russland nehme die Gespräche nicht ernst und weite seine Forderungen stattdessen auf die europäische Sicherheitsordnung aus.

Außenministerin Elina Valtonen stellte klar, dass über die Nato-Mitgliedschaft allein Finnland und das Bündnis entscheiden. Dass Russland die Verhandlungen über den Ukraine-Krieg hinaus ausdehne, zeige, dass Moskau es mit einer Einigung nicht eilig habe. Valtonen forderte Russland zu einem Waffenstillstand auf, zu dem die Ukraine von Anfang an bereit gewesen sei.

Europa sitzt nicht am Tisch

Die Berichte verschärfen eine Debatte, die Europa seit Wochen umtreibt: Die Gespräche in Abu Dhabi laufen zwischen den USA, Russland und der Ukraine, die europäischen Hauptstädte sind weitgehend außen vor. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte kurz vor den Gesprächen bei einem Treffen der Ostseeanrainerstaaten in Warschau angekündigt, die EU werde kein Abkommen umsetzen, das ohne europäische Beteiligung zustande kommt. Ohne Brüssel geht vieles tatsächlich nicht: Über die Lockerung von Sanktionen, die eingefrorenen russischen Staatsvermögen und den Wiederaufbau der Ukraine entscheidet die EU.

Neu sind die russischen Forderungen nicht. Bereits im Dezember 2021, wenige Wochen vor dem Überfall auf die Ukraine, hatte Moskau von der Nato verlangt, sich auf ihre Positionen von 1997 zurückzuziehen, also vor der Osterweiterung. Europa rüstet seither auf, und das zeigt sich auch bei den Startups: Europas DefenseTech-Branche steuert heuer auf einen Finanzierungsrekord zu.