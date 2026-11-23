Sales im KI-Zeitalter: „Brauchen Teamplayer statt Vertriebskaiser“
Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.
Wenn jede:r mit KI-Tools in Rekordzeit Apps und Produkte bauen kann, ist das Bauen kein Wettbewerbsvorteil mehr: Entscheidend wird, wer seine Produkte tatsächlich zu den Kund:innen bringt. Go-to-Market, Distribution und Vertrieb werden damit zur Königsdisziplin, und der klassische Shop muss sich neu erfinden. Denn wer heute einen Handyvertrag abschließt, hat sich vorher oft schon bei ChatGPT und Co. informiert und sucht im Geschäft vor allem eines: die Bestätigung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Im Podcast von Trending Topics spricht Jakob Steinschaden mit Thomas Dötzl, Head of Third-Party Retail bei Drei, darüber, wie KI den Vertrieb verändert und warum der Point of Sale künftig ein Ort des Vertrauens statt reiner Verkaufsstelle sein soll.
Die Themen der Folge
- Teamplayer statt Vertriebskaiser: Warum Silos in Vertrieb und Marketing ausgedient haben und Drei auf interdisziplinäre Go-to-Market-Teams setzt.
- Die Antwortgesellschaft: Wie Kund:innen heute zuerst die KI fragen und warum Unternehmen ihre Websites so aufbereiten müssen, dass KI sie korrekt wiedergibt.
- Vertrauen statt Verkaufsdruck: Warum der eigentliche Verkauf schon im Kopf der Kund:innen stattfindet, bevor sie den Shop betreten.
- Der phygitale Shop: Wie Online und Offline verschmelzen und warum Kund:innen künftig länger statt kürzer im Geschäft bleiben sollen.
- Die Vertrauenslücke: Warum 70 Prozent der Manager:innen ihre Kund:innen für loyal halten, aber laut PwC-Studie nur 30 Prozent der Kund:innen den Unternehmen vertrauen.
- Preis, Qualität, Vertrauen: Warum Vertrauen bei langfristigen Verträgen fast genauso wichtig ist wie Preis und Qualität.
- Vom Handy zum Smart Home: Wie Verkäufer:innen ein breites Portfolio von Strom bis Versicherungen abbilden und warum der Fachhandel dabei noch hinterherhinkt.
- 3 Sales Champion: Wie Drei Verkäufer:innen mit täglichem Microdosing und Gamification schult und warum Mitbewerber das kopieren wollten.
- KI-Videos in Echtzeit: Wie beim 3 Sales Champion Camp 18 Workshop-Ergebnisse noch während der Veranstaltung zu KI-Videos wurden.
- Vertrieb in fünf Jahren: Warum KI ohne Kulturwandel wenig bringt und wie Drei den Weg zum Shop der Zukunft entlang von Mensch, Organisation, Prozess und Technologie plant.