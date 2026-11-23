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Wenn jede:r mit KI-Tools in Rekordzeit Apps und Produkte bauen kann, ist das Bauen kein Wettbewerbsvorteil mehr: Entscheidend wird, wer seine Produkte tatsächlich zu den Kund:innen bringt. Go-to-Market, Distribution und Vertrieb werden damit zur Königsdisziplin, und der klassische Shop muss sich neu erfinden. Denn wer heute einen Handyvertrag abschließt, hat sich vorher oft schon bei ChatGPT und Co. informiert und sucht im Geschäft vor allem eines: die Bestätigung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Im Podcast von Trending Topics spricht Jakob Steinschaden mit Thomas Dötzl, Head of Third-Party Retail bei Drei, darüber, wie KI den Vertrieb verändert und warum der Point of Sale künftig ein Ort des Vertrauens statt reiner Verkaufsstelle sein soll.

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