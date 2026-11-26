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Erst einkaufen, dann einsparen: SAP hat heuer vier Übernahmen von KI- und Datenfirmen angekündigt und allein einem Freiburger KI-Labor mehr als eine Milliarde Euro zugesagt, jetzt sollen bei den eigenen Leuten Stellen wegfallen. Der Walldorfer Softwarekonzern erwägt laut Bloomberg den Abbau von mindestens 10.000 Stellen, das wären mindestens 9 Prozent der weltweit mehr als 110.000 Mitarbeiter:innen. Alle Abteilungen seien aufgefordert, mögliche Einsparungen zu benennen, besonders im Fokus stünden Produktentwicklung und Vertrieb.

Fix ist der Plan noch nicht. Die genaue Zahl könne sich nach Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertreter:innen noch ändern, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. SAP selbst bestätigt nichts und lässt nur ausrichten, man überprüfe die eigene Organisation laufend, damit sie zu Strategie und Kundenbedürfnissen passe. Große Umbauten hat SAP in der Vergangenheit meist Ende Jänner gemeinsam mit den Jahreszahlen verkündet. Anleger:innen gefällt die Aussicht auf schlankere Strukturen: Die SAP-Aktie legte nach dem Bericht laut dpa-AFX um knapp 2 Prozent zu.

Was SAP heuer in KI gesteckt hat

Seit dem Frühjahr hat SAP vier Übernahmen angekündigt und sich an zwei Startups beteiligt. Die Kaufpreise hat der Konzern in keinem Fall genannt.

Reltio: Der US-Spezialist für Stammdatenverwaltung führt mit KI verstreute Datensätze zusammen, angekündigt im März, abgeschlossen im Mai.

Der US-Spezialist für Stammdatenverwaltung führt mit KI verstreute Datensätze zusammen, angekündigt im März, abgeschlossen im Mai. Dremio: Die Data-Lakehouse-Plattform soll SAP- und Fremddaten für KI-Agenten zugänglich machen, angekündigt im Mai.

Die Data-Lakehouse-Plattform soll SAP- und Fremddaten für KI-Agenten zugänglich machen, angekündigt im Mai. Prior Labs: Das Freiburger KI-Labor entwickelt Modelle für Tabellendaten, SAP will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro investieren. Abgeschlossen wurde der Kauf im Juli.

Das Freiburger KI-Labor entwickelt Modelle für Tabellendaten, SAP will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro investieren. Abgeschlossen wurde der Kauf im Juli. TechWolf: Die KI-Plattform aus Gent kartiert die Fähigkeiten von Mitarbeiter:innen und soll in SAP SuccessFactors und den Assistenten Joule einfließen. Laut TechWolf ist es die größte Übernahme eines VC-finanzierten Softwareunternehmens in der Geschichte Belgiens.

Die KI-Plattform aus Gent kartiert die Fähigkeiten von Mitarbeiter:innen und soll in SAP SuccessFactors und den Assistenten Joule einfließen. Laut TechWolf ist es die größte Übernahme eines VC-finanzierten Softwareunternehmens in der Geschichte Belgiens. n8n und Parloa: Beim Berliner Automatisierungs-Startup n8n ist SAP mit knapp 1,3 Prozent eingestiegen, die Bewertung stieg dabei auf 5,2 Mrd. Dollar (rund 4,7 Mrd. Euro). Dazu kommt ein strategisches Investment in den Berliner Sprach-KI-Anbieter Parloa.

Reltio, Dremio und Prior Labs steuerten im dritten Quartal laut SAP zusammen erst 49 Mio. Euro Umsatz bei.

KI soll die Arbeit übernehmen

CEO Christian Klein will SAP zu einem „AI-first“-Unternehmen umbauen, zwei Umbauten im Vorstand gab es heuer bereits. Im Juli schränkte SAP laut dem israelischen Techmedium Calcalist Neueinstellungen auf ausgewählte Stellen ein, vor allem im KI-Bereich. Intern arbeiten laut SAP mehr als 110.000 Mitarbeiter:innen mit dem KI-Assistenten Joule, in Finanzen, Personal und Einkauf habe das die Produktivität um 20 Prozent gesteigert. Entwickler:innen hätten seit Jahresbeginn rund 70 Prozent mehr Code beigetragen. Für 2027 plant SAP, dass die Betriebskosten nur um 80 bis 90 Prozent so stark wachsen wie der Umsatz.

Das Geschäft läuft dabei gut. Im dritten Quartal setzte SAP erstmals mehr als 10 Mrd. Euro um, ein Plus von 13 Prozent, der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,7 Mrd. Euro. Neun von zehn der 50 größten Deals der vergangenen vier Quartale enthielten KI und die Business Data Cloud. „Unsere Strategie für das autonome Unternehmen findet nicht nur Anklang, sie wird auch umgesetzt“, sagte Klein bei der Präsentation der Zahlen.

Schon der zweite große Umbau

Neu ist das Vorgehen nicht. Im Jänner 2024 kündigte SAP einen Umbau an, der zunächst 8.000 Stellen betraf und am Ende rund 10.000 umfasste. Er kostete rund 3 Mrd. Euro und lief vor allem über freiwillige Abgänge und Umschulungen. Weil SAP gleichzeitig in Wachstumsbereichen einstellte, blieb die Belegschaft insgesamt etwa gleich groß, Ende 2025 waren es 111.397 Mitarbeiter:innen.

In Deutschland, wo SAP die meisten Leute beschäftigt, sind dem Abbau Grenzen gesetzt. Der Betriebsrat hat heuer eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2028 ausgehandelt, Betroffenen müssen andere Stellen im Konzern und Umschulungen angeboten werden. Dazu kommen Umbrüche an der Spitze: Vertriebsvorstand Thomas Saueressig wechselt als CEO zu IONOS, der Vertrag von Vorstand Muhammad Alam endet im März.

Mit dem Kurs ist SAP in der Branche nicht allein. Salesforce-Chef Marc Benioff hat im Kundensupport dank KI-Agenten Tausende Stellen gestrichen, Workday baute Anfang 2025 rund 1.750 Jobs ab, um mehr Geld in KI stecken zu können.

Ist wirklich die KI schuld?

Ob KI tatsächlich so viele Jobs ersetzt, ist allerdings umstritten. Laut einer Analyse von Oxford Economics wurden 2025 in den USA rund 55.000 Stellenstreichungen mit KI begründet, das waren nur 4,5 Prozent aller angekündigten Jobverluste. Firmen würden Mitarbeiter:innen bisher „nicht in nennenswertem Umfang durch KI ersetzen“, zitiert Fortune aus dem Bericht. Manche Unternehmen würden KI vorschieben, weil das bei Investor:innen besser ankomme als schwache Nachfrage oder frühere Überbesetzung. Würde KI im großen Stil Arbeit übernehmen, müsste zudem die Produktivität spürbar steigen, was sie laut Oxford Economics bisher nicht tut.