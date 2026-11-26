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Das Land des Bankgeheimnisses wird für Krypto-Besitzer:innen zum gläsernen Tresor.

Der Schweizer Bundesrat hat soeben 57 Partnerstaaten festgelegt, mit denen das Land ab 2028 automatisch Informationen über Kryptowerte austauschen will. Darunter sind alle EU-Mitgliedstaaten, Großbritannien und verschiedene G20-Staaten, heißt es in einer Mitteilung der Bundesverwaltung. Konkret bedeutet das: Krypto-Dienstleister in der Schweiz müssen Daten über die Krypto-Bestände und Transaktionen ihrer Kund:innen an die Steuerbehörden melden, die diese dann an die Heimatländer der Kund:innen weiterleiten. Wer also in Österreich oder Deutschland steuerpflichtig ist und seine Bitcoin bei einem Schweizer Anbieter hält, muss damit rechnen, dass das heimische Finanzamt davon erfährt.

OECD-Standard als Grundlage

Basis ist das Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD, ein internationaler Standard für den Austausch von Steuerdaten zu Kryptowerten. Die Rechtsgrundlage dafür ist in der Schweiz bereits seit Jahresbeginn in Kraft. Daten fließen allerdings nur an Staaten, die selbst Interesse bekunden und die Anforderungen an Vertraulichkeit, Datensicherheit und eine korrekte Umsetzung des OECD-Standards erfüllen. Vor jedem Austausch prüft der Bundesrat, ob das bei den jeweiligen Partnern der Fall ist. Den dafür nötigen Prüfmechanismus hat das Parlament im September abgesegnet.

Gleichzeitig erweitert die Schweiz auch den klassischen Austausch von Finanzkontodaten um zwei weitere Länder, nämlich Armenien und Ruanda. Auch hier soll der Austausch 2028 starten.

Ein Bruch mit dem Mythos Bankgeheimnis

Für ein Land, das sich jahrzehntelang mit seinem Bankgeheimnis als sicherer Hafen für Vermögen aus aller Welt positioniert hat, ist der Schritt bemerkenswert. Gerade das Crypto Valley rund um Zug hat sich als einer der wichtigsten Krypto-Standorte Europas etabliert, und für viele Anleger:innen war die Diskretion des Finanzplatzes ein Argument, Kryptowerte bei Schweizer Anbietern zu verwahren.

Ganz neu ist der Kurs allerdings nicht. Für ausländische Bankkund:innen ist das Bankgeheimnis schon seit Jahren durchlöchert: Seit 2018 tauscht die Schweiz im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs Daten über Finanzkonten mit zahlreichen Staaten aus. Mit den Kryptowerten schließt sie nun eine Lücke, die bisher offen war. Für Steuerpflichtige im Inland gilt das Bankgeheimnis gegenüber den eigenen Behörden weiterhin.

Auch die EU zieht die Schlinge zu

Die Schweiz zieht damit mit der EU gleich. Dort gilt mit der Richtlinie DAC8 bereits ein eigenes Regelwerk, das Krypto-Anbieter verpflichtet, Kundendaten an die Finanzämter zu melden, wie Trending Topics berichtete. Für Steuerbehörden in Österreich und Deutschland steigt das Entdeckungsrisiko bei nicht deklarierten Krypto-Gewinnen damit deutlich, und mit der Schweiz fällt ein weiteres mögliches Schlupfloch weg.

Kritik an der Krypto-Meldepflicht

Unumstritten sind solche Meldepflichten nicht. In Österreich wehrt sich etwa der Verein Bitcoin Austria gegen DAC8 und hat mit der Kampagne dac8.org eine Beschwerde eingebracht, Ziel ist der Verfassungsgerichtshof. Kritiker:innen sehen in der umfassenden Datensammlung einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre. Befürworter:innen halten dagegen, dass Kryptowerte steuerlich nicht anders behandelt werden dürften als Bankkonten oder Wertpapierdepots, für die solche Meldungen längst Standard sind.