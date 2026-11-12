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Wenn das GPS ausfällt, sind viele Drohnen blind, und genau dafür bekommt ein Münchner Uni-Spin-off jetzt 30 Millionen Dollar.

Das DefenseTech SE3 hat soeben eine Series-A-Runde über 30 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) abgeschlossen. Angeführt wird sie vom Wagniskapitalgeber Accel, dazu kommen Keen Venture Partners sowie die Bestandsinvestoren Lakestar und Seedcamp. Erst im Juni war SE3 mit einer Seed-Finanzierung über 5,5 Millionen Euro unter Führung von Lakestar aus dem Stealth-Modus gekommen. Was SE3 jetzt einsammelt, ist also rund fünfmal so viel.

Die Runde im Überblick

Hard Facts SE3 Summe 30 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) Phase Series A Lead Accel Weitere Investoren Keen Venture Partners, Lakestar, Seedcamp Vorherige Runde Seed über 5,5 Millionen Euro (Lead: Lakestar) Bewertung nicht genannt Sitz München Gründer Lukas Köstler (CEO), Simon Klenk (CTO), Daniel Cremers (Chief Science Officer)

Was SE3 macht

SE3 ist eine Ausgründung aus dem Lehrstuhl für Computer Vision und KI an der Technischen Universität München (TUM). CEO Lukas Köstler und CTO Simon Klenk haben dort im Bereich Computer Vision und Robotik promoviert, Lehrstuhlinhaber Daniel Cremers ist Mitgründer und Träger des Leibniz-Preises, des renommiertesten deutschen Forschungspreises.

SE3 co-founders Daniel Cremers, Lukas Köstler and Simon Klenk (from left). © SE3

SE3 liefert die Software, mit der Drohnen ihre Umgebung verstehen, die Fluggeräte selbst kommen von anderen Herstellern. Die Technologie verarbeitet die Sensordaten von Drohnen und Bodenfahrzeugen verschiedener Hersteller zu einem gemeinsamen 3D-Bild des Geländes und steuert auf dieser Basis einen ganzen Schwarm: Routen, Positionen und Verhalten werden je nach Terrain optimiert. Bedient wird das per Sprachbefehl. Die Software läuft komplett auf den Geräten selbst und soll auch dann funktionieren, wenn die Satellitennavigation gestört ist.

Genau das wird an der Front zum Problem. In der Ukraine, wo SE3 laut eigenen Angaben bereits im Einsatz ist, stören elektronische Kampfmittel GPS-Signale massenhaft, und große Drohnenflotten überfordern die Menschen, die sie überwachen sollen. Wie riskant die Abhängigkeit von fremder Infrastruktur ist, zeigte sich zuletzt, als SpaceX Starlink-Terminals für ukrainische Drohnen gedrosselt hat.

Tausende Systeme, Verträge mit der Bundeswehr

Laut SE3 hat das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren tausende Systeme ausgeliefert und arbeitet an mehreren Verträgen mit der Ukraine und der Bundeswehr. Als KI-Partner arbeitet SE3 mit dem Rüstungskonzern Hensoldt sowie mit Scale-ups wie Auterion und ERC System zusammen. Die Software von SE3 läuft etwa auf Skynode, dem Bordcomputer von Auterion. „Autonomie zählt nur, wenn sie hält, während die Satellitennavigation gestört ist und ein Bediener für viele Fahrzeuge verantwortlich ist“, sagt Auterion-CEO Lorenz Meier.

SE3 setzt bewusst darauf, herstellerneutral zu sein. Beschaffungsprogramme wie der Modular Open Systems Approach (MOSA) in den USA und MOSABw in Deutschland sollen es Armeen erleichtern, Systeme verschiedener Anbieter zu kombinieren. Davon profitiert eine Software, die mit vielen Plattformen funktioniert, ohne selbst Fahrzeuge zu verkaufen.

„Die Arbeit im Verteidigungsbereich bedeutet, dass unsere Technologie unter Druck im Feld funktionieren muss“, sagt CEO Köstler. Accel-Partner Matt Robinson begründet das Investment mit dem Team aus einer der führenden Forschungsabteilungen Europas, das räumliche KI für autonome Systeme baue, „etwas, das große Rüstungskonzerne als so schwierig empfunden haben“.

Wofür das Geld gedacht ist

Mit dem Kapital will SE3 seine Teams in Engineering, Vertrieb und Operations ausbauen, um weitere Aufträge abwickeln zu können. Neben Deutschland und der Ukraine eröffnet das Unternehmen ein Büro in Großbritannien und will in weitere europäische Länder expandieren. Ab 2027 sollen auch zivile Anwendungen dazukommen, etwa in der Robotik und für Rettungseinsätze. Rückenwind gibt die Politik: Die EU will bis 2030 bis zu 800 Milliarden Euro für Verteidigung mobilisieren und plant einen Drohnenwall an der Ostflanke.

Kunden sind das Nadelöhr

SE3 tritt in einem Markt an, in dem gerade sehr viel Geld unterwegs ist. Der Münchner Platzhirsch Helsing hat zuletzt 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt und entwickelt selbst KI für Drohnen und Zielerfassung, in den USA bieten Anduril mit Lattice und Shield AI mit Hivemind Software für autonome Schwärme an. Auch Partner wie Auterion arbeiten an eigenen Autonomie-Funktionen. Dass Kapital allein nicht reicht, zeigt das aktuelle Dual-Use Founders Handbook: Europas Defense-Startups fehle es weniger an Investor:innen als an staatlichen Kund:innen, die Beschaffung bleibe langsam. Zahlen zu Umsatz oder Auftragsvolumen nennt SE3 nicht, auch die Angaben zu ausgelieferten Systemen stammen vom Unternehmen selbst.