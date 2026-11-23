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Von KI-Blase keine Spur: Während KI-Aktien an der Börse zuletzt abgestürzt sind, hat Sierra seine Bewertung binnen eines halben Jahres fast verdoppelt.

Das 2023 gegründete KI-Agenten-Startup hat soeben eine Finanzierungsrunde über 1,75 Milliarden Dollar (rund 1,57 Milliarden Euro) bekannt gegeben. Die Bewertung liegt nun bei 30 Milliarden Dollar (rund 26,9 Milliarden Euro). Angeführt wird die Runde von Greenoaks und Lightspeed Venture Partners, auch die bisherigen Lead-Investoren Benchmark, Sequoia, GV und Tiger Global ziehen mit, wie Sierra in einem Blogpost schreibt. Erst im Mai hatte Sierra 950 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 15,8 Milliarden Dollar eingesammelt.

400 Millionen Dollar Jahresumsatz

Sierra wurde von Bret Taylor, dem früheren Co-CEO von Salesforce, und dem Ex-Google-Manager Clay Bavor gegründet. Das Startup baut KI-Agenten, die für Unternehmen den Kundenservice übernehmen, von der Reklamation bis zur Kreditvergabe. Taylor und Bavor sprechen von der „digitalen Eingangstür“ jedes Unternehmens. Nach eigenen Angaben hat Sierra nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren einen annualisierten Umsatz (ARR) von mehr als 400 Millionen Dollar (rund 359 Millionen Euro) erreicht.

Abgerechnet wird nicht nach Nutzung oder Tokens, sondern nach Ergebnissen, also etwa pro gelöstem Problem, vergebenem Kredit oder bezahltem Versicherungsschaden. Zu den Kund:innen zählen laut Sierra traditionsreiche Konzerne wie JPMorganChase, Wells Fargo, HSBC, Santander, Cigna und Prudential. Den Vorwurf einer KI-Blase weisen die Gründer zurück: Gerade die ältesten und am stärksten regulierten Unternehmen der Welt würden KI am schnellsten einsetzen.

Neuer DACH-Chef in München

Auch im deutschsprachigen Raum baut Sierra aus. Vom kürzlich eröffneten Standort in München aus betreut das Unternehmen Kund:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit diesem Monat leitet Florian Speckbacher (38) als Regional Vice President DACH das Team. Er war zuletzt VP Go-to-Market bei Spryker und davor in leitenden Positionen bei Celonis, Salesforce und Cisco. Speckbacher soll das Team weiter aufbauen und Großkund:innen etwa aus Industrie, Banken und Versicherungen bei der Einführung von KI-Agenten begleiten.

Harte Konkurrenz im Kundenservice

Der Markt für KI-Agenten im Kundenservice ist hart umkämpft. In den USA tritt vor allem Decagon gegen Sierra an, das zuletzt mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet wurde. Aus Berlin kommt Parloa, das im Jänner 350 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Dazu kommen etablierte Anbieter wie Salesforce, das kürzlich Fin (vormals Intercom) übernommen hat, und Zendesk.