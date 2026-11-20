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Was Meredith Whittaker im Sommer angekündigt hat, macht Signal jetzt wahr: Der verschlüsselte Messenger blockiert die KI-Assistenten von Apple und Google, damit sie keine Nachrichten mehr vom Bildschirm ablesen können. Die in Betriebssysteme eingebauten KI-Agenten machten diese „zunehmend feindselig gegenüber Privatsphäre“, schreibt Signal-Präsidentin Whittaker soeben in einem Blogpost. Sie spricht von einer „existenziellen Bedrohung für Signal“.

Screenshot-Sperre gegen KI-Agenten

Auf iPhones mit iOS 27 unterbindet Signal ab sofort Screenshots in der App. Damit kann die „Onscreen Awareness“ von Siri AI, die für Zusammenfassungen ein Bildschirmfoto der geöffneten App anfertigt, keine Signal-Chats mehr erfassen. Auf Android schaltet Signal die Funktion „Bildschirmsicherheit“ ein, sobald es erkennt, dass ein KI-Assistent wie Gemini den Bildschirm auslesen will. Wer die Screenshots trotzdem braucht, kann den Schutz in den Einstellungen deaktivieren. Damit lege man aber möglicherweise die eigenen Signal-Inhalte und die der Kontakte gegenüber den KI-Agenten offen, warnt Whittaker.

Am Mac funktioniert das nicht. Signal könne dort Screenshots nicht zuverlässig blockieren, die vorhandenen Schnittstellen seien nur für Streaming- und Kopierschutz-Inhalte gedacht. Mac-Nutzer:innen rät Signal, die App in den Systemeinstellungen von Siri auszuschließen. Unter Windows sperrt Signal bereits seit 2025 die Screenshot-Funktion Recall von Microsoft aus.

„Unsere Lösung ist unvollständig“

Whittaker räumt selbst ein, dass die Sperre Lücken hat. „Unsere Lösung ist ebenfalls unvollständig“, schreibt sie. KI-Agenten könnten auf andere Wege an App-Daten kommen, etwa über das Dateisystem des Geräts. Auf manchen Android-Geräten erkenne Signal die Assistenten außerdem nicht zuverlässig. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach der KI-Agent Muse von Meta Signal-Nachrichten über die Benachrichtigungsrechte von Android und die Bedienungshilfen von macOS auslesen konnte.

Die Verantwortung sieht Whittaker bei den Plattformen. „Es ist ein ernstes Problem, dass Signal und andere App-Entwickler:innen keine robusten Werkzeuge haben, um zu verhindern, dass KI-Agenten die Privatsphäre auf App-Ebene untergraben“, schreibt sie. Google, Apple und Microsoft böten keine einfache Möglichkeit, den KI-Zugriff zu beschränken, ohne das Nutzungserlebnis drastisch zu verschlechtern. Signal fordert deshalb einen dokumentierten Weg, mit dem Apps sich vom Zugriff durch KI-Agenten abmelden können, sowie mehr Transparenz darüber, wie die Agenten Daten verarbeiten. „Signal ist der Kanarienvogel im Kohlebergwerk“, so Whittaker.

„Was da passiert, ist einfach beschissen“

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Schon im Sommer hatte Whittaker auf der Bühne der TechBBQ-Konferenz in Kopenhagen die KI-Agenten in Betriebssystemen als unterschätzte Gefahr bezeichnet und die Siri-Zusammenfassungen unter iOS 27 als Beispiel genannt: „Was da gerade passiert, ist einfach beschissen“. Ihre Warnung damals: Wenn die Entwicklung anhalte, könne Signal in ein, zwei Jahren keine Datenschutz-Versprechen mehr geben. Die Verschlüsselung selbst sei ein „Schlachtschiff“, doch das Betriebssystem sei „der Ozean, in dem wir und alle anderen App-Entwickler:innen schwimmen“.

Apple setzt auf geschützte Verarbeitung

Apple betont bei seinen KI-Funktionen, dass Daten auf dem Gerät oder in der abgeschotteten Cloud-Infrastruktur Private Cloud Compute verarbeitet werden, so etwa bei den neuen Zuhör-Funktionen der Apple Watch. Solche Ansätze der vertraulichen Datenverarbeitung seien aber keine vollständige Lösung, hält Signal im Blogpost dagegen. Ganz verhärtet sind die Fronten nicht: Signal sei „vorsichtig optimistisch“, dass große Betriebssystem-Anbieter wie Google und Apple auf die Forderungen eingehen. Den Zugriffsweg über die Bedienungshilfen von macOS hat Apple Berichten zufolge bereits eingeschränkt.