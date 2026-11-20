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Ausgerechnet ein Goldfisch hat das beste Gedächtnis: Das KI-Startup Goldfish ist der Sieger des diesjährigen Slush 100, des traditionsreichen Pitch-Wettbewerbs auf der Slush in Helsinki. Am Donnerstag setzte sich das Team im Finale auf der Founder Stage gegen Sqwish Labs aus Großbritannien und TerraSpark aus Luxemburg durch. Der Lohn: 500.000 Euro, für die Goldfish keine Anteile abgeben muss. Das ist eine Premiere in der Geschichte des Wettbewerbs.

Goldfish: „Memory Layer“ für KI

Goldfish baut einen persönlichen KI-Speicher für den Computer. Die App für macOS und Windows merkt sich, woran Nutzer:innen gerade arbeiten, also E-Mails, Slack-Nachrichten, Notion-Seiten, Dokumente oder offene Browser-Tabs, und legt diesen Kontext in einer lokalen Datenbank ab. Drückt man in einem beliebigen Textfeld die Option-Taste, entwirft Goldfish eine Antwort, fasst einen Thread zusammen oder formuliert einen Satz um. Und zwar im eigenen Tonfall und mit dem nötigen Hintergrundwissen, ohne dass man die Vorgeschichte erst in einen Chatbot kopieren muss.

Den Namen erklären die Gründer selbst: Gängige KI-Modelle kennen zwar das halbe Internet, wissen über die Arbeit am eigenen Bildschirm aber kaum Bescheid. Sie hätten das Gedächtnis eines Goldfischs. Goldfish soll diese Lücke als „Memory Layer“ unter der eigenen Arbeit schließen.

Beim Datenschutz setzt das Startup auf lokale Speicherung: Das Gedächtnis bleibt auf dem eigenen Rechner, eine Cloud-Synchronisierung gibt es nicht. Nutzer:innen können die Aufzeichnung pausieren, einzelne Apps oder Websites ausschließen und den Verlauf löschen. Für die eigentliche Texterstellung greift Goldfish laut einem Test von Cascade Insights auf Azure OpenAI zurück, ohne dass Daten gespeichert oder fürs Training verwendet werden. Über einen lokalen MCP-Server lässt sich der gesammelte Kontext zudem an Claude Desktop weiterreichen.

Schwedische Gründer in San Francisco

Hinter Goldfish stehen die beiden Schweden Joel Edholm (CEO) und Kaspian Jakobsson (CTO). Sie haben das Produkt im Rahmen des Programms „The Bridge“ von Entrepreneur First in San Francisco aufgebaut, wo das Startup auch seinen Sitz hat. Bei Slush lief Goldfish deshalb als US-Startup. Zuvor arbeitete das Team bei Strawberry Browser und dem Y-Combinator-Startup Depict.

Die Zugkraft ist beachtlich: Seit dem Start des Early Access im Juni wurde Goldfish laut Slush über eine Million Mal genutzt. Auf Product Hunt wurde die App im Sommer zum „Product of the Day“ gekürt, zu den frühen Nutzer:innen zählen Vertriebs- und Marketingteams von ElevenLabs, Deel und Vercel. Derzeit ist die App noch kostenlos, Preise für die Zeit nach der Beta-Phase hat Goldfish nicht kommuniziert. Auch zur Finanzierung gibt es keine offiziellen Zahlen.

Neues Format, Rekord bei den Bewerbungen

Für Slush 100 bewarben sich heuer über 1.400 Startups, so viele wie nie zuvor. Teilnehmen durften nur junge Unternehmen, die ab 2023 gegründet wurden, höchstens in der Seed-Phase sind und weniger als zehn Millionen Euro eingesammelt haben. Aus den 100 ausgewählten Teams bestimmte der finnische VC Wave Ventures 20 Semifinalist:innen, die am Mittwoch auf der Startup Stage pitchten. Einen detaillierten Überblick über das Teilnehmerfeld bietet Sesamers.

Das Preisformat ist neu: Von 2022 bis 2025 gab es eine Investition von einer Million Euro durch Risikokapitalgeber, im Vorjahr ging diese an das Quanten-Kamera-Startup Diffraqtion. Heuer erhält der Sieger die Hälfte, dafür ohne Gegenleistung in Form von Anteilen. Zudem darf Goldfish bei der Slush im kommenden Jahr auf der Hauptbühne sprechen.

Österreich ging leer aus

Ein österreichisches Startup war diesmal nicht im Rennen. Die 100 ausgewählten Startups kommen aus 22 Ländern, angeführt von Großbritannien (17), den USA (15), der Schweiz (14) und Deutschland (13). Österreich ist in der Länderliste nicht vertreten, entsprechend fehlte auch unter den 20 Semifinalist:innen ein rot-weiß-rotes Team.

Dass es auch anders geht, zeigte vor zwei Jahren Arterioscope: Das Spin-off der TU Graz schaffte es mit seinem KI-Tool zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen damals unter die Top 20. Präsent war Österreich in Helsinki trotzdem: Die Außenwirtschaft Austria betrieb einen Gemeinschaftsstand, die Wirtschaftsagentur Wien schickte mit „Vienna goes Slush“ eine eigene Startup-Delegation, wie Trending Topics im Vorfeld berichtete.