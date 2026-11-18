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Am heutigen Mittwoch wurde in Helsinki feierlich die diesjährige Slush eröffnet. Das Startup-Festival hat wieder zahlreiche Gründer:innen und Investor:innen in den hohen Norden gelockt, auch aus Österreich ist eine starke Delegation vor Ort. Trending Topics ist ebenfalls live dabei und hat die Keynotes und Diskussionen mitverfolgt. Der rote Faden durch die vielen Einzelevents: die Rolle Europas im globalen Innovations-Ökosystem und die Frage, wie Startups dem Kontinent helfen können, sich gegen Supermächte wie die USA und China zu behaupten.

Weniger Masse, mehr Kapital im Raum

Besonders stolz sind die Veranstalter:innen auf das Verhältnis zwischen Gründer:innen und Investor:innen. Laut Noora Saksa (CEO der Slush) und Charlotte Alholm (Präsidentin der Slush) ist das Festival in diesem Jahr so gut kuratiert wie nie zuvor. „Wir haben den Umfang reduziert, um sicherzustellen, dass jedes einzelne Startup in diesem Raum eine:n Investor:in hat. Das macht diese Veranstaltung zur gründerorientiertesten der Welt und mit einem verwalteten Vermögen von 4 Billionen Euro in diesem Raum auch zum größten Treffen von Risikokapitalgeber:innen weltweit“, sagten die beiden bei der Eröffnung des Festivals.

Saksa und Alholm haben auch ein konkretes Ziel für Europas Zukunft formuliert: Bis 2050 sollen mindestens zwei der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt europäische Tech-Firmen sein. „Dieses Ziel zu erreichen, wird unglaublich schwer sein, aber ein anderes Ergebnis ziehen wir schlicht nicht in Betracht. Was wir also brauchen, sind mehr Menschen, die es wagen zu träumen, und die mutig und entschlossen genug sind, die schwierigsten Probleme unserer Zeit zu lösen.“

Stubb: KI soll menschliche Intelligenz stärken

Auch der finnische Präsident Alexander Stubb sprach bei der Slush. Im Gespräch mit Oliver Crook von Bloomberg ging er auf einige der wichtigsten Themen ein, die die europäische Wirtschaft derzeit umtreiben, darunter Künstliche Intelligenz. „KI wird ganz offensichtlich die Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Sie verändert die Politik, die Art, wie wir kommunizieren, sie verändert die Kriegsführung, und im Grunde verändert sie die Wissenschaft und die Art, wie wir als Menschen leben. Es gibt also eine Reihe von Fragen, die mit Ethik und mit Wissenschaft im Allgemeinen zu tun haben.“ Stubb plädierte dafür, KI gezielt zur Ergänzung und Verbesserung der menschlichen Intelligenz einzusetzen.

DefenseTech und eine Agenda für den Frieden

Laut Stubb stellen sich in Europa heute drei zentrale Sicherheitsfragen: die nationale, die wirtschaftliche und die soziale Sicherheit. Für die nationale Sicherheit sei vor allem der Bereich DefenseTech relevant. „Moderne DefenseTech, die mit Drohnen, Robotik und digitaler Technologie arbeitet, ist womöglich die folgenreichste Technologie, die die Menschheit je gesehen hat, im Guten wie im Schlechten. Nur wenige Länder kennen diese moderne Kriegsführung heute wirklich aus der Praxis, aber auch Europa bereitet sich immer stärker auf den Ernstfall vor.“ Das zeige sich vor allem an den vielen Drohnendeals, die europäische Länder mit der Ukraine ausgehandelt haben.

„Die Ukraine hat die entscheidenden Daten und die Erfahrung vom Schlachtfeld. Vor vier Jahren hat das Land noch kaum Drohnen produziert, seit Beginn des Krieges waren es Millionen.“ Stubb zufolge reicht es jedoch nicht, sich allein mit DefenseTech auf den Kriegsfall vorzubereiten. „Wir brauchen eine echte Agenda für den Frieden. Es muss hier einen klaren Prozess geben. Nur so ist in Zukunft auch ein Ende des Ukrainekriegs möglich“, so Stubb.

Was VCs 2027 von KI-Startups erwarten

Ein weiteres großes Thema bei der Slush ist Wagniskapital. Angesichts der vielen anwesenden Investor:innen drängte sich die Frage auf, was VCs im kommenden Jahr von Startups erwarten. Vor allem rund um KI, die in den vergangenen Jahren einen massiven Boom erlebt hat, gibt es inzwischen viele Sorgen.

Zuletzt hat der Skandal rund um den mittlerweile zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang erneut die Frage aufgeworfen, ob der KI-Boom eine Blase ist, die nun zu platzen droht. In der Diskussionsrunde „2027, According to VCs“ sprachen Ryan Beiermeister, Partnerin bei Founders Fund, und Adina Tecklu, Partnerin bei Khosla Ventures, mit Iain Martin von Forbes über die aktuellen Anforderungen von Investor:innen. Einig waren sie sich darin, dass KI-Startups noch lange nicht am Ende sind, auch wenn der Hype zuletzt etwas nachgelassen hat.

Möglichkeiten von KI-Startups noch nicht ausgeschöpft

Laut Adina Tecklu gibt es in der KI-Branche noch viel Spielraum für Innovationen und damit auch für Erfolge. „Wir sehen immer noch eine große Lücke zwischen den Fähigkeiten von KI-Anwendungen und ihrer Adoption. Es gibt auch heute viele Bereiche, in denen die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind. Allerdings müssen Startups bedenken, dass Investor:innen jetzt deutlich zurückhaltender sind als zuvor. Sie schauen nun genau darauf, wie ihr Return on Investment aussieht. Ein KI-Startup muss einen konkreten Use Case bieten, an dem sich Investor:innen orientieren können. Gut wäre es zum Beispiel, eine bestimmte Nische zu besetzen, etwa LegalTech oder HealthTech“, so Tecklu.

Ryan Beiermeister stimmte dem zu. „Firmen mit einem spezifischen Fokus haben bessere Chancen auf ein Investment. In der KI-Branche ist es ein großer Vorteil, Zugriff auf Daten zu haben, die andere nicht haben. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Computing: KI-Chips werden immer teurer, und es kann Investor:innen beeindrucken, wenn Firmen für diese Herausforderung eine eigene Lösung entwickelt haben. Bei VC-Firmen geht der Trend stark dahin, sorgfältig ausgewählte Wetten auf wenige Unternehmen abzuschließen. Wir wollen nicht viele Firmen finanzieren, deren Erfolgsaussichten unklar sind. Unser Ziel ist es, die größten Unternehmen der Zukunft zu unterstützen“, meinte Beiermeister.

Atomico: Europas größte Bremse ist die Reibung

Dass Europa grundsätzlich in der Lage ist, die großen Firmen der Zukunft hervorzubringen, darin scheinen sich die Teilnehmenden der Slush einig zu sein. Bei der Session „State of European Tech“ erklärte Tom Wehmeier, Partner und Head of Intelligence bei Atomico, dass es für europäische Startups keine fundamentalen Hindernisse bei der Skalierung gebe. In Kernbereichen wie Energie, Computing, Defense und Space sei der Kontinent zudem gut aufgestellt.

„Es gab 2026 bereits 58 neue Unicorns. Wir haben inzwischen sieben Unternehmen, die mehr als 100 Milliarden Dollar (rund 85 Milliarden Euro) wert sind. Es besteht daher die Chance, dass Europa zu den USA und China aufschließt. Dass das derzeit noch nicht der Fall ist, liegt vor allem an der hohen Reibung. Europäische Gründer:innen müssen viel zu viel Zeit damit verbringen, um Europas Grenzen herum zu navigieren“, so Wehmeier. Ihm zufolge hält mehr als die Hälfte der Gründer:innen die europäische Gesetzeslage nach wie vor für zu restriktiv, mehr als drei Viertel der politischen Entscheidungsträger:innen sehen hier Handlungsbedarf. Die derzeit wohl am heißesten ersehnte Maßnahme: die EU Inc.

EU Inc. als Antwort auf die Fragmentierung

Bei der EU Inc. handelt es sich um eine geplante, europaweit einheitliche Rechtsform für Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung. Sie soll es Startups ermöglichen, innerhalb von 48 Stunden für höchstens 100 Euro vollständig digital in allen 27 EU-Mitgliedstaaten zu gründen. Die neue Rechtsform war auch eines der Themen am Österreich-Stand der Slush. Hannah Wundsam, CEO von AustrianStartups, und Andreas Klinger, Co-Initiator der EU-INC-Initiative, diskutierten dort darüber, warum sie so viel Potenzial hat.

„Das größte Problem der europäischen Startup-Szene: Wir treten nicht als Europa an, sondern als einzelne Länder. Die Fragmentierung macht es für unsere Jungfirmen viel schwieriger, an Geld zu kommen und vor allem von Anfang an globales Kapital anzuziehen“, erklärte Klinger. Besonders bei den Gründungsformen klaffen zwischen den Ländern große Lücken. „Europa leidet unter einer Identitätskrise, wir scheinen uns nicht darüber einig zu sein, was wir eigentlich wollen. Viele Bereiche sind noch immer lokal geregelt, und die Menschen reagieren reflexartig ablehnend auf jede Veränderung. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass Großmächte wie China und die USA diese Fragmentierung nicht haben und noch dazu gewillt sind, die Wirtschaft als politisches Werkzeug einzusetzen. Europa ist von beiden immer noch zu abhängig.“ Die EU Inc. wäre aus Klingers Sicht ein bedeutender Schritt zu mehr Einigkeit in Europa. Damit ließe sich das große Potenzial des Kontinents besser ausschöpfen und Europas globale Position stärken.