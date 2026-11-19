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Roadmaps für höchstens drei Monate, Pitchdecks im Wochentakt und Software, die sich selbst weiterbaut: Am zweiten und letzten Tag der Slush 2026 in Helsinki drehte sich viel darum, wie KI das Aufbauen von Unternehmen verändert. Nachdem es zum Auftakt vor allem um Europas Rolle zwischen den USA und China ging, standen am Donnerstag mehr die Gründer:innen und ihre Investor:innen im Mittelpunkt. Trending Topics war auch heute live dabei und hat die wichtigsten Sessions mitverfolgt.

Federato-CEO: KI muss das Geschäft verstehen

Ein KI-Produkt zu bauen, war noch nie so einfach, ein dauerhaftes Geschäft daraus zu machen, bleibt so schwer wie eh und je. Unter diesem Motto sprach Will Ross, Mitgründer und CEO des US-Insurtechs Federato, im Gespräch mit Lotti Siniscalco, General Partner bei Emergence Capital. Federato baut eine KI-Plattform für Versicherer und hat zuletzt eine Series D über 100 Millionen Dollar (rund 85 Mio. Euro) unter Führung von Goldman Sachs Alternatives eingesammelt, Emergence ist dort Bestandsinvestor.

Ross hält wenig davon, bestehende Prozesse einfach von KI erledigen zu lassen und das Backoffice zu automatisieren. In der Softwarebranche laufe das oft auf Stellenabbau hinaus, in der Versicherung funktioniere es so nicht. Wer dort KI einsetzen wolle, müsse verstehen, wie das Geschäft funktioniert, und die KI daran anpassen. Nur so entstehe ein Geschäftsmodell, das langfristig hält.

Ein Anbieter, der nur das Backoffice automatisiert, mache sich für seine Kund:innen nicht unverzichtbar, so Ross. Derzeit seien die meisten KI-Anwendungen aber genau solche Backoffice-Prozesse, auf Dauer biete das Startups womöglich nicht allzu viele Chancen.

Ob ein System wirklich hilft, sei schwer zu beurteilen: Viele Kund:innen wollten im Moment nur wissen, ob etwas funktioniert oder nicht. In der Versicherung müssten sich die Underwriter:innen aber selbst damit beschäftigen, denn die Antwort sei selten einfach richtig oder falsch.

Dash0 und Miro: Die Roadmap reicht nur noch drei Monate

Wie sehr KI die Regeln verändert hat, darüber diskutierten Mirko Novakovic, CEO und Mitgründer von Dash0, und Miro-Gründer Andrey Khusid im Gespräch mit Harry Nelis, Partner bei Accel. Novakovic hatte zuvor das Observability-Startup Instana an IBM verkauft, Dash0 ist im Frühjahr mit einer Series B über 110 Millionen Dollar (rund 94 Mio. Euro) zum Unicorn aufgestiegen.

Bei der Gründung von Dash0 habe es ChatGPT zwar schon gegeben, es habe damals aber nicht so ausgesehen, als würde das die Jungfirma beeinflussen, erzählte Novakovic. Dann kam der Schock, dass Coding mit KI tatsächlich funktioniert. „Das hat unser eigenes Geschäft stark disruptiert, wir mussten seither unser ganzes Unternehmen umdenken“, so Novakovic. Er hat deshalb selbst wieder programmiert, um die Entwicklung zu verstehen.

Niemand wisse wirklich, wie die Zukunft aussieht, man müsse mit viel Unsicherheit und deutlich schneller arbeiten: mehr veröffentlichen, mehr Produkte bauen, mehr mit Kund:innen reden. Eine Vision lasse sich nicht mehr auf ein Jahr anlegen, die Roadmap reiche höchstens drei Monate in die Zukunft. Die Produktivität habe sich vervielfacht. Viele junge Entwickler:innen seien quasi im Cloud-Zeitalter geboren, ältere hätten es manchmal schwerer.

Die große Herausforderung sei, das Go-to-Market-Team an die neue Geschwindigkeit anzupassen. Das Pitchdeck ändere sich heute praktisch jede Woche, früher alle paar Monate. Gepitcht werde aber immer noch von Menschen, und auch die User seien Menschen, die man regelmäßig auf dem Laufenden halten müsse. Marketing funktioniere ebenfalls nicht mehr wie früher. „Wer diese Herausforderung löst, wird gewinnen“, so Novakovic. Auf der Sales-Seite bleibe die menschliche Interaktion gleich: Kund:innen treffen, mit ihnen reden, ihre Probleme verstehen.

Auch Khusid beobachtet eine massive Beschleunigung durch KI. „Bei Talenten zeigt sich schnell, wer sich an die neue Welt angepasst hat und wer noch nicht. Teams müssen voneinander lernen, was auch ihre Zusammenarbeit verändert“, so Khusid. Ausgangspunkt müsse immer der Kunde sein: Lösungen für Kund:innen entwickeln, sich tiefer in ihr Ökosystem integrieren und näher an ihren Bedürfnissen sein.

Hugging Face: Grenzen setzt nur die Vorstellungskraft

2016 war Hugging Face noch ein Chatbot für Teenager, heute ist die Plattform der Ort, an dem weltweit mit offener KI gebaut wird. Nvidia übernimmt das Unternehmen der französischen Gründer Clément Delangue, Thomas Wolf und Julien Chaumond für 12,9 Milliarden Dollar (rund 11 Mrd. Euro), einer der größten Exits eines Startups mit europäischen Gründern überhaupt.

Verkündet hat den Deal noch Jensen Huang, der Nvidia inzwischen verlassen hat. Auf der Founder Stage sprach Thomas Wolf, Mitgründer und Chief Science Officer von Hugging Face, im Gespräch mit Jeannette zu Fürstenberg, Präsidentin von General Catalyst und frühe Investorin bei Mistral und Helsing.

Mit KI könne man mehr machen und größere Dinge bauen, Grenzen setzten nur noch Vorstellungskraft und Kreativität, so Wolf. Die Vorteile von Open Source liegen für ihn auf der Hand: Modelle ließen sich besser überwachen, sehr schnell für bestimmte Aufgaben feintunen und gut integrieren. Die eigentliche Herausforderung beim Einsatz von KI-Tools liege bei den Menschen. Sie müssten die richtigen Probleme finden, gezielt ansteuern und genau definieren.

Richard Socher: KI-Coding ist so historisch wie der erste Flug

Dass KI ihre eigene Entwicklung beschleunigt, war das Thema von Richard Socher im Gespräch mit Moritz Baier-Lentz, Senior Advisor bei OpenAI. Der frühere Chief Scientist von Salesforce ist Mitgründer und CEO von Recursive, einem Lab, das an rekursiver Selbstverbesserung arbeitet: Software, die sich selbst weiterbaut. Recursive kam im Frühjahr mit 650 Millionen Dollar (rund 556 Mio. Euro) bei einer Bewertung von 4,65 Milliarden Dollar aus dem Stealth-Modus.

KI-Technologie könne Menschen helfen, brauche aber besseres Marketing, meinte Socher. Dass KI programmieren kann, sei so historisch wie die ersten Flüge von Menschen, und die Entwicklung verlaufe ähnlich rasant, mit vielen Übergangsphasen. Bisher diene KI meistens dazu, etwas anderes zu verbessern. Künftig werde sie aber viel stärker fürs Coding eingesetzt: Menschen liefern die Ideen, die Software verbessert sich selbst.

Europäische VCs: Erst das Geld holen, dann in die USA

US-Fonds ziehen sich aus Europa zurück, europäische Fonds wachsen weiter, und KI-Firmen steuern auf Börsengänge in Billionenhöhe zu. Wie es um Europas Venture-Capital-Szene steht, besprachen Katharina Wilhelm, Partnerin bei Creandum, und Nico Wittenborn, Investor bei Adjacent, im Gespräch mit Pia d’Iribarne, Gründerin von Main Object Capital.

Europa sei gesund, habe zwar noch einige strukturelle Nachteile, aber viele Möglichkeiten, so Wittenborn. Gründer:innen sollten am Anfang nicht zu wählerisch sein und das Geld holen, das sie brauchen. Früher oder später sei es aber auf jeden Fall wichtig, den US-Markt anzugehen. Wilhelm sieht derzeit eine großartige Zeit, um Unternehmen aufzubauen und Kapital einzusammeln. Auch sie rät Gründer:innen, sich in den USA einen Namen zu machen, schließlich sei dort das größte Tech-Ökosystem der Welt.

EU-Kommissarin Zaharieva: „EU Inc ist ein Test für Europa“

Wie Europa seine besten Gründer:innen halten kann, diskutierte Ekaterina Zaharieva, EU-Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation, im Gespräch mit Staffan Helgesson, Partner bei Creandum. Die Slush sei sehr beeindruckend und zeige, welche Geschwindigkeit Europa brauche, so Zaharieva. Ihr Job sei es, das Leben für europäische Founder leichter zu machen. Sie sollten sich auf ihre Träume und Ziele konzentrieren können, Bürokratie und die ständige Jagd nach Investor:innen sollten ihnen dabei möglichst wenig Zeit rauben.

Der Wettbewerb um Talente sei groß, und es seien die Menschen, die dieses Ökosystem ausmachen. Europa habe zudem einen großen Markt, den man ausnutzen sollte. Die geplante europaweite Rechtsform EU Inc, über die schon am ersten Slush-Tag diskutiert wurde, bezeichnete die Kommissarin als „Test für Europa“. Beim Kapital sieht sie Nachholbedarf: Ein Drittel der Vermögenswerte der Haushalte liege auf der Bank. Diese wolle man motivieren zu investieren, ebenso institutionelle Investor:innen.