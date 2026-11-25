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Brüssel hat die Zeichen der Zeit erkannt und backt immer größere Kuchen, um im internationalen Tech-Wettrennen nicht noch weiter zurückzufallen.

Das zeigt ein Dokument der EU-Kommission, auf das Trending Topics gestoßen ist: Im Factsheet zum Quantum Act taucht ein neuer EU-Fonds auf, der Sovereign Tech Equity Fund. Mit dem Quantum Act will Brüssel Europas Stärke in der Quantenforschung in industrielle Führerschaft ummünzen. Gleich in der Einleitung heißt es, das Gesetz schlage einen neuen Sovereign Tech Equity Fund vor, der großvolumige Eigenkapitalinvestments in Quantentechnologie und andere kritische Technologien in Europa ermöglichen soll.

Die letzte Stufe vor dem Markt

Weiter unten bekommt der Fonds im Factsheet einen eigenen Abschnitt. Beschrieben wird er als neues Investitionsvehikel, das die Entwicklung innovativer Technologien wie Quanten unterstützen soll, die für Europas technologische Souveränität und wirtschaftliche Sicherheit zentral seien. Im Bild der Kommission bildet er die letzte Stufe vor dem Markt, die Scale-up-Finanzierung, nach Forschung, Entwicklung in spezialisierten Hubs und Pilotanlagen. Wie groß der Fonds werden soll und woher das Geld kommt, steht im Factsheet nicht.

Bis zu 50 Milliarden Euro

Eine Summe nennt inzwischen die Financial Times: Bis zu 50 Milliarden Euro soll der Fonds schwer werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Beamt:innen. Investiert werden soll vor allem in Firmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Quantencomputing, auch strategische Halbleitertechnologie könnte infrage kommen. Das erklärte Ziel: Europas Abhängigkeit von Technologie aus den USA und China zu verringern.

Der Fonds soll laut FT größere, riskantere und längerfristige Investments eingehen als die bisherigen Finanzierungsinstrumente der EU. Offiziell bestätigt ist die Summe noch nicht. Woher die 50 Milliarden Euro kommen sollen, ob aus dem EU-Budget, von den Mitgliedsstaaten oder über die Europäische Investitionsbank, ist nicht bekannt. Weitere Details sollen im Februar folgen.

Hintergrund ist die chronische Kapitallücke in Europas Tech-Szene. Die USA haben heuer in neun Monaten fünfmal so viel in KI investiert wie Europa in einem ganzen Jahrzehnt, wie der Atomico-Report State of European Tech zeigt. Wenn Scaleups große Finanzierungsrunden brauchen, kommt das Geld meist von US-Investor:innen, und nicht selten wandern die Firmen dann gleich mit ab.

Zehnmal so groß wie der Scaleup Europe Fund

Der neue Fonds würde die bisherigen EU-Töpfe deutlich in den Schatten stellen. Der Scaleup Europe Fund, an dem sich die Kommission mit 1 Milliarde Euro beteiligt, ist insgesamt rund 5 Milliarden Euro groß, den Rest steuern institutionelle und private Investor:innen bei. Verwaltet wird er vom schwedischen Finanzinvestor EQT, der seit dem Sommer Tickets zwischen 100 und 500 Millionen Euro vergibt. Zuletzt führte der Fonds etwa die 250-Millionen-Dollar-Runde von Pigment an.

Parallel dazu läuft die European Tech Champions Initiative 2 der Europäischen Investitionsbank. Sie investiert nicht direkt in Startups, sondern in Wachstumsfonds, und soll insgesamt bis zu 80 Milliarden Euro für mehr als 1.500 Tech-Scaleups mobilisieren. Der Sovereign Tech Equity Fund wäre ein anderes Kaliber: ein staatlicher Topf, der selbst große Beteiligungen eingeht.

Geld allein löst das Scaleup-Problem nicht

Ob staatliche Megafonds der richtige Weg sind, ist umstritten. Das Jacques Delors Centre hat in einer Analyse zum Scaleup Europe Fund zwar festgehalten, dass ein solcher Fonds eine kritische Lücke in Europas Innovationsfinanzierung schließen kann, etwa weil EU-Direktbeteiligungen bisher bei 30 Millionen Euro gedeckelt sind und damit zu klein, um große Runden anzuführen. Gleichzeitig hob eine große Mehrheit der befragten Expert:innen das Risiko hervor, dass solche Fonds den Venture-Capital-Markt verzerren. Investitionsentscheidungen könnten politisch statt kommerziell getroffen werden, und aus Beteiligungen würden verkappte Subventionen.

Dazu kommt ein grundsätzlicher Einwand: Europas Scaleup-Lücke sei nicht in erster Linie ein Kapitalproblem, sondern eine Folge von Fachkräftemangel, einem zersplitterten Binnenmarkt und 27 unterschiedlichen nationalen Regeln. Befürworter:innen verweisen dagegen auf Studien, wonach öffentliches Geld private Investor:innen nicht verdrängt, sondern zusätzliches Kapital anzieht. Laut der Analyseplattform Dealroom könnte das EU-Geld auch beim neuen Fonds als Anschubkapital dienen, um Pensionskassen und private Geldgeber:innen ins Boot zu holen.