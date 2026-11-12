Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Wer in den USA gerade KI-Rechenzentren bauen will, bringt besser Geschenke für die Nachbarschaft mit. SpaceX hat soeben Pläne für zwei riesige Supercomputer-Standorte in Texas und Arizona vorgestellt, mit Investitionen von mehr als 74 Milliarden Dollar (rund 66,5 Milliarden Euro). In der Ankündigung geht es allerdings auffallend wenig um Chips und Rechenleistung und sehr viel um Trinkwasser, Stromrechnungen, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Das hat einen Grund: Gegen beide Projekte formiert sich vor Ort Widerstand.

Zwei Campusse für Musks KI

Der erste Standort entsteht bei Starbase im texanischen Rio Grande Valley, wo SpaceX bereits sein Starship baut und startet. Auf einem rund 180 Hektar großen Gelände nahe dem Hafen von Brownsville will das Unternehmen bis zu 24 Milliarden Dollar (rund 21,6 Milliarden Euro) investieren. Dort sollen laut SpaceX KI-Modelle der nächsten Generation trainiert und Technologien für künftige Rechenzentren im Weltall getestet werden. Der zweite Campus ist im Cochise County in Arizona geplant und soll rund 50 Milliarden Dollar (etwa 44,9 Milliarden Euro) kosten. Die Rechenleistung braucht Musks KI-Sparte SpaceXSI (vormals xAI), die unter anderem den Chatbot Grok entwickelt.

Die Rechenzentren reihen sich in eine ganze Serie von Großprojekten ein. Erst kürzlich hat SpaceX die Chipfabrik Terafab um 100 Milliarden Dollar (rund 89,8 Milliarden Euro) in Grimes County, Texas, angekündigt, dazu kommt der milliardenschwere Ausbau der Starlink-Produktion in Bastrop.

Starbase, Texas Cochise County, Arizona Investition bis zu 24 Mrd. Dollar (21,6 Mrd. Euro) rund 50 Mrd. Dollar (44,9 Mrd. Euro) Jobs im Bau über 3.000 rund 5.500 Dauerhafte Jobs über 500 rund 1.000 Strom eigene Kraftwerke, ohne öffentliches Netz über lokale Stromgenossenschaften Wasser 220 Mio. Dollar für Brownsvilles Wasserversorgung Trockenkühlung, kein industrielles Grundwasser

Wasser als Verhandlungsmasse

Den größten Raum widmet SpaceX dem Wasser. Für Brownsville und Cameron County stellt das Unternehmen 220 Millionen Dollar (rund 198 Millionen Euro) für Trink- und Abwasserprojekte bereit, 40 Millionen davon sind bereits geflossen. Das soll rund 76 Millionen Liter zusätzliche Kapazität pro Tag bringen, unabhängig vom Rio Grande, dessen zwei Stauseen derzeit rund drei Viertel von Brownsvilles Wasser liefern und zuletzt kritisch niedrige Pegel hatten. Ohne SpaceX hätten die Projekte über Kredite finanziert werden müssen, was die Kund:innen laut SpaceX über 25 Jahre mehr als 370 Millionen Dollar gekostet hätte.

SpaceX betont dabei, dass es sich nicht um einen Kauf öffentlicher Ressourcen handle. Die Anlagen gehören weiter der Stadt, SpaceX erhalte keine Wasserrechte und keinen bevorzugten Zugang und zahle die üblichen Tarife. Dazu verspricht das Unternehmen, auf dem Gelände illegal abgeladenen Müll aus mehreren Jahrzehnten zu entsorgen, darunter Tausende Altreifen. Seinen Strom will das Rechenzentrum selbst erzeugen, damit Haushalte und Betriebe nicht mit ihm um Energie konkurrieren oder höhere Kosten tragen müssen.

In Arizona setzt SpaceX auf Trockenkühlung ohne geplante industrielle Grundwassernutzung und ohne neue Brunnen. Gemeinsam mit den lokalen Stromgenossenschaften sollen bestehende erneuerbare Energien genutzt und das Netz ausgebaut werden. Die Stromrechnungen der Genossenschaftsmitglieder könnten dadurch um bis zu 20 Prozent sinken, schreibt SpaceX, dazu kommen Versprechen zum Schutz von Wildtieren und des dunklen Nachthimmels.

Eine Botschaft an die Politik

Auffällig oft fordert SpaceX in seinem Text „stabile, wettbewerbsfähige“ Rahmenbedingungen ein. Mit Starbase und Cameron County verhandelt das Unternehmen über Steuernachlässe und argumentiert, dass Rechenhardware schnell an Wert verliert und Gemeinden mit fixen Ausgleichszahlungen besser planen könnten. Die Botschaft richtet sich auch an Austin: Nach den Midterms kommt in Texas eine Gouverneurin ins Amt, die neue Rechenzentren stoppen will, und laut einer Analyse wollen 78 Prozent der gewählten Kongressabgeordneten Rechenzentren regulieren.

Was die Anrainer:innen stört

Vor Ort sieht man die Pläne deutlich kritischer. In Texas beschreibt die öffentliche Bekanntmachung von Starbase das Projekt als „gasbefeuertes Kraftwerk und Supercompute-Anlage“, wie die Texas Tribune berichtet. SpaceX hat sich zuletzt Gasturbinen um knapp 3 Milliarden Dollar gesichert. Brownsville hat kürzlich ein 90-tägiges Moratorium für neue Rechenzentren verhängt, das Gelände hatte die Stadt aber bereits zuvor an die SpaceX-eigene Stadt Starbase abgegeben. Die Texas Tribune spricht davon, dass SpaceX das Moratorium damit umgeht. Das South Texas Environmental Justice Network hat einen Protest angekündigt und warnt vor schlechterer Luft, hohem Wasserverbrauch und steigenden Stromrechnungen.

In Arizona kamen laut Lokalmedien rund 275 Menschen zu einer teils hitzigen Infoveranstaltung, eine Petition gegen das Projekt hat fast 2.200 Unterschriften. Die Sorgen betreffen vor allem das Grundwasser, die Kraniche am Willcox Playa und die ländliche Ruhe. Kritik gibt es auch daran, dass der Antrag unter dem Namen einer Briefkastenfirma namens Tombstone Resources eingereicht wurde. Die demokratische Kongressabgeordnete Adelita Grijalva hat sich gegen das Projekt ausgesprochen, über die Widmung entscheidet die zuständige Kommission im Dezember.

Nicht nur SpaceX hat Gegenwind

SpaceX ist mit dem Problem nicht allein. In Amsterdam haben Aktivist:innen kürzlich die Baustelle eines Microsoft-Rechenzentrums gestürmt, in Finnland hat die Aufsicht Googles Rechenzentren gestoppt. Und auch Anthropic, OpenAI und Meta setzen beim Ausbau zunehmend auf eigene Gaskraftwerke, um die überlasteten Stromnetze zu umgehen. Ob die Strategie von SpaceX aufgeht, Wasserleitungen und Jobs gegen Rechenzentren zu tauschen, entscheidet sich schon in wenigen Wochen bei den Anhörungen in Texas und Arizona.