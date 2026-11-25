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Über den Orbit entscheidet jetzt eine Behörde, die eigentlich für Funk und Fernsehen zuständig ist: Die US-Telekommunikationsbehörde FCC hat SpaceX soeben erlaubt, bis zu eine Million Satelliten als Rechenzentren ins All zu schießen. Die Genehmigung für die Konstellation „Starmind“ ist laut FCC-Chef Brendan Carr die erste dieser Art. Die FCC erteile „zum ersten Mal überhaupt“ die Erlaubnis, eine Million orbitale Rechenmodule für Rechenzentren im Weltraum zu betreiben, schrieb Carr auf X. Elon Musk bedankte sich prompt.

Was die FCC erlaubt

Laut dem Bescheid des Space Bureau der FCC, über den unter anderem die Lynnwood Times berichtet, sollen die Satelliten in Höhen zwischen 500 und 1.002 Kilometern kreisen. Untereinander und mit dem bestehenden Starlink-Netz kommunizieren sie per Laser, Funkfrequenzen im Ka-Band sind nur für die Steuerung im Notfall vorgesehen. Bevor SpaceX Satelliten oberhalb von 600 Kilometern betreibt, muss das Unternehmen zusätzliche Angaben zur Vermeidung von Weltraumschrott machen. Der Zeitplan ist lang: Der erste Satellit muss binnen sieben Jahren im Orbit sein, die volle Million bis 2040, sonst verfällt die Genehmigung.

Die erste Generation namens AI1 soll laut den Angaben bis zu 4 Tonnen wiegen und mit Solarflügeln von bis zu 75 Metern Spannweite Rechenleistung der Klasse Nvidia Vera Rubin NVL72 tragen, mit bis zu 250 Kilowatt Spitzenleistung pro Satellit. Gekühlt wird über Radiatoren ins All. Erste Starmind-Rechner könnten laut Musk schon im dritten Quartal 2027 im Orbit sein, gestartet mit Starship aus Texas.

Warum eine US-Behörde über den Orbit entscheidet

Dass ausgerechnet die FCC über eine Million Satelliten entscheidet, hat mit Funk zu tun. Satelliten senden Funksignale, und für die Nutzung von Frequenzen braucht in den USA jede:r eine Lizenz der FCC. „Mit wenigen Ausnahmen ist für Satellitenkommunikation eine vorherige Genehmigung der FCC erforderlich“, heißt es auf der Website der Behörde. Eine Frequenzlizenz getrennt von der Betriebsgenehmigung für den Satelliten gibt es nicht. Seit 2023 hat die FCC dafür ein eigenes Space Bureau.

Dazu kommt das Völkerrecht: Laut Weltraumvertrag sind Staaten für die nationalen Aktivitäten im All verantwortlich, auch wenn diese von privaten Firmen durchgeführt werden. Die USA müssen also kontrollieren, was SpaceX im Orbit tut. Die FCC reicht die nötigen Unterlagen auch bei der Internationalen Fernmeldeunion ITU ein, die Frequenzen und Umlaufbahnen weltweit koordiniert. Satelliten, die andere Länder lizenziert haben, genehmigt die FCC selbst nicht, sie entscheidet nur über deren Zugang zum US-Markt.

Unumstritten ist diese Rolle nicht. Die FCC habe ihre Zuständigkeit auf fast jeden Aspekt der privaten Raumfahrt ausgeweitet, schrieb etwa das libertäre Magazin Reason. Ein Beitrag im Princeton Legal Journal kritisierte, die Behörde wende ihre Regeln von Fall zu Fall „unvorhersehbar“ an. Für den Rest der Welt bedeutet das: Ob sich eine Million zusätzliche Satelliten den Orbit mit allen anderen teilen, entscheidet im Kern eine nationale US-Behörde.

Auf der Erde wird kräftig gebaut

Bis die ersten Rechenzentren im All kreisen, setzt SpaceX vor allem auf Beton. Seit der Übernahme von xAI bündelt SpaceX sein KI-Geschäft in der Sparte SpaceXAI, und die baut im Großraum Memphis gerade ihr sechstes Rechenzentrum. Allein in Colossus 1 laufen laut Scientific American mehr als 220.000 Nvidia-Chips, Colossus 2 soll mehr als doppelt so viele haben. Den Ausbau im benachbarten Southaven bezifferte Mississippis Gouverneur Tate Reeves auf mehr als 20 Mrd. Dollar (rund 18 Mrd. Euro), die größte Privatinvestition in der Geschichte des Bundesstaats. Das Analysehaus SemiAnalysis rechnet damit, dass SpaceX bis 2027 Rechenzentren mit 13 Gigawatt Leistung betreibt, Ende September waren es 1,7 Gigawatt.

Zu den Kunden zählt auch Anthropic, das laut dem Börsenprospekt von SpaceX 1,25 Mrd. Dollar (rund 1,12 Mrd. Euro) pro Monat für Rechenleistung in Colossus 1 und 2 zahlt. Der schnelle Ausbau sorgt allerdings für Widerstand: Für den Strom setzt SpaceXAI auf Dutzende Gasturbinen, die Bürgerrechtsorganisation NAACP klagt wegen Verstößen gegen das Luftreinhaltegesetz, Anrainer:innen wegen Lärm. Der Stadtrat von Memphis hat im Sommer einen vorläufigen Stopp für neue Rechenzentren auf den Weg gebracht.

Wettlauf ins All

Ganz allein ist SpaceX mit der Idee nicht. Google hat für sein Projekt Suncatcher bereits einen Start mit Blue Origin gebucht, Anfang 2029 sollen erste Satelliten mit der Rechenleistung je eines Server-Racks ins All fliegen. Ob sich Rechenzentren im Orbit rechnen, ist offen: Strahlung kann Chips schädigen, die Kühlung funktioniert nur über Radiatoren, und Schätzungen, auf die sich die Lynnwood Times beruft, beziffern die Kosten einer vollen Konstellation mit einer Million Satelliten auf mehrere Billionen Dollar.