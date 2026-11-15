SpaceX fängt erstmals ein Starship aus dem Orbit

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Die Rakete, die sich selbst wieder einfängt, ist jetzt komplett: SpaceX hat am Samstag zum ersten Mal die Oberstufe seines Starship nach einem Flug im Orbit mit den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Rund 22,5 Stunden nach dem Start kehrte das Raumschiff Ship 42 zur Startrampe in Starbase, Texas, zurück und landete in den Armen von „Mechzilla“, wie SpaceX in seinem Flugbericht schreibt. „Wir haben ein Starship gefangen, und jetzt ändert sich alles“, sagte SpaceX-Sprecher Dan Huot laut Space.com im Livestream.

Der Flug im Überblick

Flug 15 startete am Freitagabend um 23:47 Uhr mitteleuropäischer Zeit von Pad 2 in Starbase. Die wichtigsten Etappen laut SpaceX:

Aufstieg: Der Super-Heavy-Booster hob mit 33 Raptor-Triebwerken ab, nach der Stufentrennung flog das Starship mit sechs Triebwerken weiter.

Der Super-Heavy-Booster hob mit 33 Raptor-Triebwerken ab, nach der Stufentrennung flog das Starship mit sechs Triebwerken weiter. Orbit: Nach rund 26 Minuten zündete das Starship ein Triebwerk erneut und erreichte damit eine Umlaufbahn, erst zum zweiten Mal nach Flug 14.

Nach rund 26 Minuten zündete das Starship ein Triebwerk erneut und erreichte damit eine Umlaufbahn, erst zum zweiten Mal nach Flug 14. Nutzlast: Das Raumschiff setzte 26 Satelliten der neuen Generation Starlink V3 aus, zu allen besteht laut SpaceX Kontakt.

Das Raumschiff setzte 26 Satelliten der neuen Generation Starlink V3 aus, zu allen besteht laut SpaceX Kontakt. Rückkehr: Nach mehr als 20 Stunden im All bremste ein einzelnes Raptor-Triebwerk das Starship aus dem Orbit, es flog über den Golf von Mexiko zurück nach Texas.

Nach mehr als 20 Stunden im All bremste ein einzelnes Raptor-Triebwerk das Starship aus dem Orbit, es flog über den Golf von Mexiko zurück nach Texas. Landung: Drei Triebwerke drehten das Raumschiff kurz vor dem Boden in die Senkrechte, dann schlossen sich die Arme des Turms um die Oberstufe.

Warum der Fang so wichtig ist

Bisher hatte SpaceX nur die erste Stufe, den Super-Heavy-Booster, mit dem Turm aufgefangen. Die Oberstufe ging bei allen Testflügen verloren, zuletzt nach dem ersten Orbitalflug im September. Mit der geborgenen Oberstufe rückt die vollständig wiederverwendbare Rakete in Reichweite, auf die Elon Musk seit Jahren hinarbeitet. Erst wenn beide Stufen wie ein Flugzeug mehrfach fliegen, sinken die Kosten pro Start so stark, wie SpaceX es für seine Pläne braucht.

Und diese Pläne sind gewaltig. Die Starlink-V3-Satelliten, die nur das Starship transportieren kann, sind der Auftakt zu einer geplanten Konstellation mit bis zu 100.000 Satelliten. Dazu will Musk mit Starmind eine Konstellation aus Rechenzentren im All aufbauen, die laut Space.com bis zu eine Million Raumfahrzeuge umfassen soll. Am Boden plant SpaceX bei Starbase und in Arizona bereits KI-Rechenzentren um bis zu 74 Milliarden Dollar (rund 66 Milliarden Euro).

Der Booster spielt nicht mit

Ganz glatt lief Flug 15 nicht. Der Super-Heavy-Booster zündete beim Rückflugmanöver nur 32 der 33 geplanten Triebwerke, und das Manöver endete wegen zu wenig Treibstoff zu früh. Die Steuerung des Boosters brach den geplanten Fang am Turm daraufhin automatisch ab und lenkte die Stufe über den Golf von Mexiko. Dort führte sie zwar noch eine Landezündung durch, danach löste das Flugabbruchsystem aus und zerstörte den Booster. Die Ursache wird laut SpaceX noch untersucht. Der erste doppelte Fang von Booster und Raumschiff steht damit weiter aus.

Für Anleger:innen kommt der Erfolg zur rechten Zeit. Die SpaceX-Aktie war nach den US-Midterms zuletzt unter den Ausgabepreis von 135 Dollar aus dem Börsengang im Juni gefallen, nachdem Tesla und SpaceX zusammen rund 457 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren hatten. Da die Landung am Samstag stattfand, zeigt sich erst am Montag, wie die Börse reagiert.

Die Konkurrenz landet nur die erste Stufe

Kein anderes Raumfahrtunternehmen kann bislang eine Oberstufe aus dem Orbit zurückholen. Blue Origin von Jeff Bezos landet mit New Glenn die erste Stufe, die Oberstufe ist als Einwegteil ausgelegt. Rocket Lab arbeitet mit Neutron an einer teilweise wiederverwendbaren Rakete, und in China testen mehrere Firmen Landungen erster Stufen. Europa setzt mit der Ariane 6 weiterhin auf eine Rakete ohne Wiederverwendung und erprobt mit dem Demonstrator Themis erst die Grundlagen für eine landende Stufe.