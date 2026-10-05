SpaceXAI will sich für Donald Trump wieder umbenennen

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Erst im vergangenen Juli hat sich Elon Musks KI-Unternehmen xAI in SpaceXAI umbenannt. Nun könnte laut heise schon wieder ein Rebranding anstehen. Auf seiner Plattform X hat Musk angekündigt, dass die Firma bald SpaceXSI heißen soll. Damit reagiert der Multimilliardär auf die Wünsche von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat kürzlich angekündigt, dass AI ab jetzt die offizielle Bezeichnung „Superintelligenz“ erhalten soll.

„Keine KI mehr, SI ist besser“

Bislang hatte Trumps Äußerung von Ende September noch eher wenig Effekt. Erst am Wochenende hat er die Leitung einer neuen „Super Intelligence Force“ vorgestellt. Musks Ankündigung fällt nun mit einer öffentlichkeitswirksamen Versöhnung mit der US-Regierung zusammen.

Die angebliche Namensänderung hat Musk in einer Antwort auf X angekündigt, in der jemand die Frage stellte, ob es die Möglichkeit gebe, dass aus der KI-Sparte von SpaceX SpaceXSI werden würde. Vorher hatte er geschrieben, „Keine KI mehr, SI ist besser“. Später hatte er noch erklärt, „SpaceX ist ein Superintelligenzunternehmen.“

Verhältnis zwischen Musk und Trump wieder besser

Bislang hat das Unternehmen allerdings noch keine echten Maßnahmen gesetzt. SpaceXAI taucht auf X weiterhin unter diesem Namen auf und auch Musk selbst verlinkt auf seinem Kurznachrichtendienst lediglich eine Seite, die weiterhin prominent die Bezeichnung „AI“ enthält. Trotzdem hat Trump den Erfolg bereits ausgekostet und auf seinem eigenen sozialen Netzwerk in einem Screenshot einen der Beiträge von Musk geteilt.

Musk war zu Anfang der aktuellen Amtszeit von Trump als einer dessen engster Vertrauter aufgetreten. Als „besonderer Regierungsangestellter“ sollte er mit seinem „Department of Government Efficiency“ („DOGE“) die staatlichen Ausgaben durchleuchten und senken. Letzteres ist nicht gelungen, obwohl er mit rabiaten Maßnahmen mehrere US-Behörden und Förderprogramme drastisch zusammengekürzt hat. Im Mai 2025 endete Musks Arbeit, zuvor hat es Berichte über ein Zerwürfnis von Trump und Musk gegeben. Inzwischen ist das Verhältnis augenscheinlich wieder besser. Für das US-Verteidigungsministerium soll Musk beispielsweise jetzt die Zukunft der Kriegsführung erforschen.