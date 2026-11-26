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Wer aus Bukarest, Sofia oder Košice nach Westen will, macht dies immer öfter über Österreich. Das Land liegt nah, ist stabil, kaufkräftig und international, und es eignet sich als Testmarkt, bevor es nach Deutschland oder in die Schweiz weitergeht. Die Zahlen der Austrian Business Agency (ABA) bestätigen das: Seit Jahren siedeln sich jährlich rund 70 Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa (CEE) mit ihrer Unterstützung in Österreich an.

Zwei, die diesen Weg gegangen sind, könnten unterschiedlicher kaum sein: eine rumänische Gründerin, die in Wien einen Concept Store für unabhängige Marken aufbaut, und ein ehemaliger McDonald’s-Manager, der in Graz zum Franchise-Unternehmer wurde.

„Wien als Wiege europäischer Werte“

Nach Österreich kam Raluca Simiuc 2006, um für Red Bull in Salzburg zu arbeiten. Im selben Jahr gründete ihr Mann in Bukarest ein Unternehmen für gesunde Lebensmittel, das er Ende 2019 an einen Konzern verkaufte. Mit dem Erlös und den Erfahrungen als kleine, unabhängige Marke startete das Paar Anfang 2021 in Rumänien Ototo: ein Nachbarschaftsgeschäft mit Specialty Coffee, das vor allem eine Plattform für kleine Marken sein soll. Mehr als 350 unabhängige Marken aus ganz Europa führt Ototo inzwischen im Sortiment.

„Wir sprechen von Beautiful Brands, und damit meinen wir nicht nur das Design, sondern Marken, die von Leidenschaft und Werten getragen werden“, sagt Co-Founderin Simiuc.

Im April 2024 eröffnete der erste Wiener Store, inzwischen gibt es zwei, in der Zieglergasse und in der Zirkusgasse. Dass Wien die erste Station außerhalb Rumäniens wurde, war für Simiuc kein Zufall:

„Wir sehen Wien als Wiege europäischer Werte. Die Stadt ist offen genug, Trends aus dem Osten wie aus dem Westen aufzunehmen, und sehr fortschrittlich, was humanistische und ökologische Werte betrifft. Für Unternehmen, die auf europäischer Ebene wachsen wollen, ist Wien der perfekte Nährboden.“

Auch die Wiener Kundschaft passt: „Die Leute drehen das Produkt sofort um und lesen das Etikett. Das ist für mich eine riesige Freude“, sagt Simiuc.

Ototo’s store in Vienna combines specialty coffee with more than 350 independent brands. © Ototo / Corvin Christian

„In Österreich, um von hier aus zu expandieren“

Österreich ist für Ototo mehr als ein weiterer Markt. Hier hat das Unternehmen seine internationale Gesellschaft gegründet, über die die Expansion und künftig auch die Franchise-Vergabe laufen soll. „Wir haben die internationale Gesellschaft bewusst in Österreich aufgesetzt, um von hier aus zu expandieren“, sagt Simiuc. „Vom ersten Tag an gab es ein proaktives Interesse, uns beim Schritt ins Ausland zu unterstützen. Das ist in den meisten anderen Ländern nicht so, dort muss man an viele Türen klopfen.“

Konkret hieß das: „Nach einem einzigen Meeting wurde ich noch am selben Tag mit allen Städten verbunden, die uns interessieren.“ Zuerst war Paris im Gespräch, inzwischen hat München Priorität, die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant. Die Kundschaft dort sei jener in Wien sehr ähnlich.

Wien dient Ototo dabei auch als Härtetest. Bevor ein Konzept international geht, brauche es einen zweiten Markt, um es zu prüfen und zu verfeinern, sagt Simiuc: „Was wir in Österreich gelernt haben: Das Konzept ist kugelsicher. Rumänien und Wien liegen in vielem an entgegengesetzten Enden, und es funktioniert in beiden. Deshalb fühlen wir uns jetzt sicher, in weitere Länder zu gehen.“

Auch die Behörden beschreibt sie als Partnerinnen: „Wir hatten nie das Gefühl, dass sie gegen uns arbeiten. Sie versuchen zu helfen und erklären Dinge. Das ist ganz anders als in Rumänien, wo man das Gefühl hat, dass jemand nach einem Fehler sucht, selbst wenn man alles richtig macht.“ In einer Welt, in der die Energie der Gründer:innen die wichtigste Währung sei, sei das ein großer Wert.

Von der ABA erhielt Ototo einen Überblick über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Kontakte zu Universitäten und zum Food-Innovation-Netzwerk in Wien. „Wir haben eine Ansprechperson, die sehr gut erreichbar ist, und man hat das Gefühl, dass sie wirklich verstehen will, was wir durchmachen“, sagt Simiuc.

DBO: Vom McDonald’s-Manager zum Franchise-Unternehmer

Daniel Boaje kennt McDonald’s wie kaum ein anderer. 1994 bewarb sich der Rumäne auf eine Zeitungsanzeige, 1995 half er, das erste McDonald’s in Bukarest zu eröffnen. Später leitete er das Geschäft in Rumänien, Bulgarien und Moldau, ab 2011 als Managing Director von McDonald’s Rumänien, wo er nach der Umstellung auf das Franchise-Modell auch Minderheitsgesellschafter wurde. 2020 verkaufte er seine Anteile, und McDonald’s bot ihm Graz an. „Ich sagte, das ist eine tolle Chance, aber ich spreche kein Wort Deutsch“, erzählt Boaje. Er sagte trotzdem zu, am 1. April 2021 war sein erster Tag als Franchise-Unternehmer in Österreich.

Heute betreibt seine DBO Gastronomie GmbH elf McDonald’s-Restaurants in Graz und Umgebung, in Kürze eröffnet die zwölfte Filiale. Mehr als zehn Millionen Euro hat Boaje in die Modernisierung investiert, der Umsatz liegt bei über 50 Millionen Euro, und das trotz eines Starts im Lockdown, gefolgt von Energiekrise, Personalmangel und Inflation.

Daniel Boaje runs eleven McDonald’s restaurants in and around Graz with DBO Gastronomie. © DBO Gastronomie GmbH

Den ersten Kontakt mit der ABA im Jahr 2020 beschreibt er als Überraschung: „Eine staatliche Stelle in Österreich rief mich an und fragte, was ich vorhabe und welche Unterstützung ich brauche. So ein Gespräch hatte ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie. Mit Behörden kämpft man normalerweise eher.“ Ohne diese Hilfe wäre der Start deutlich schwieriger gewesen, sagt Boaje: „Manchmal weiß man nicht, was man nicht weiß. Jedes Land, jede Branche und jede Stadt hat ihre Besonderheiten, und Österreich ist für mich der erste föderale Staat.“

„Man hat alles, was man für die Expansion braucht“

Rund 500 Menschen arbeiten für DBO, sie kommen aus 54 Nationen. Arbeitskräfte gebe es in Graz genug, sagt Boaje, die eigentliche Aufgabe sei die Integration: „Mehr als 50 Nationalitäten zusammenzubringen, mit unterschiedlichen Kulturen, Ausbildungen und Religionen, ist für mich jeden Tag ein Lernprozess.“ DBO unterstützt die Mitarbeiter:innen beim Deutschlernen und beim Ankommen in Team und Stadt, das Unternehmen ist als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet und beschäftigt Menschen mit Behinderung.

Dass Österreich als Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa funktioniert, weiß Boaje aus eigener Erfahrung. Schon in seinen ersten McDonald’s-Jahren wurde das Geschäft in der Region aus Wien koordiniert: „Wir waren ständig unterwegs und im engen Austausch mit den Kolleg:innen in Wien, Polen, Tschechien und Ungarn. Österreich war für mich deshalb nie ein unbekanntes Land.“

Er selbst will mit DBO zwar nur in Österreich wachsen, für andere Unternehmen aus der Region hält er das Land aber für die ideale Basis: „Wenn man sieht, wie Österreich Investitionen, Talente und Unternehmen anzieht, dann ist es absolut ein guter Hub. Die Infrastruktur und die Unterstützung sind da, und alle Nachbarländer sind von hier in Fahrdistanz erreichbar. Man hat alles, was man für die Expansion braucht.“ Dazu kämen die Universitäten als perfekte Quellen für gut ausgebildete Talente.

Sein Rat an Unternehmer:innen aus Mittel- und Osteuropa: Steuerberater:in und Anwält:in von Anfang an, denn alles allein zu machen, „dauert nicht nur länger, es ist schlicht falsch“. Österreich sei ein reifer, wettbewerbsintensiver Markt mit Kaufkraft, aber ohne viele weiße Flecken. „Es gibt Regeln, und die werden eingehalten. Es gibt keine Abkürzungen“, sagt Boaje.

Rund 70 Ansiedlungen pro Jahr

Ototo und DBO stehen für einen Trend, der seit Jahren anhält. Laut ABA haben sich in den vergangenen fünf Jahren 369 Unternehmen aus CEE mit ihrer Unterstützung in Österreich angesiedelt und dabei mehr als 2.100 Arbeitsplätze geschaffen. Ungarn sticht heraus: Von dort kommen seit Jahren die meisten Projekte, im Dezember etwa eröffnet eine ungarische Systemgastronomie-Kette ihre ersten Filialen.

Auch bekannte Namen nutzen Österreich als Drehscheibe. Die ursprünglich slowakische Fitness-Plattform GymBeam hat ihren Hauptsitz nach Wien verlegt, der tschechische Online-Supermarkt Rohlik betreibt mit Gurkerl ein vollautomatisiertes Logistikzentrum in Wien-Liesing, und der tschechische Elektronikhändler Alza ist mit eigenen Shops in Wien vertreten. Dazu kommen Tech-Firmen wie das slowakische Robotik-Unternehmen Panza Robotics.

Die Direktinvestitionen bestätigen den Trend. Laut Oesterreichischer Nationalbank (OeNB) haben sich die Bestände aus wichtigen CEE-Ländern in Österreich seit 2017 so entwickelt (in Millionen Euro, 2025 vorläufig):

Tschechien: von 172 auf 800

von 172 auf 800 Polen: von 21 auf 616

von 21 auf 616 Ungarn: von 173 auf 340

von 173 auf 340 Slowenien: von 129 auf 149

von 129 auf 149 Slowakei: von 24 auf 72

Vier Erfolgsgeschichten aus CEE

Wie unterschiedlich die Wege nach Österreich sind, zeigen vier Unternehmen, die die ABA zuletzt begleitet hat:

Hiflylabs: Das ungarische Daten- und KI-Beratungsunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeiter:innen erschließt von Österreich aus den DACH-Raum. Den Anstoß gab eine Informationsveranstaltung der ABA in Budapest.

Das ungarische Daten- und KI-Beratungsunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeiter:innen erschließt von Österreich aus den DACH-Raum. Den Anstoß gab eine Informationsveranstaltung der ABA in Budapest. Nexus Group AI: Das Deep-Tech-Startup rund um CEO Andrei Cursaru quantifiziert in Wien Risiken für kritische Infrastruktur wie Stromnetze und hilft Betreibern, Gefahren proaktiv zu managen.

Das Deep-Tech-Startup rund um CEO Andrei Cursaru quantifiziert in Wien Risiken für kritische Infrastruktur wie Stromnetze und hilft Betreibern, Gefahren proaktiv zu managen. Ruth IT Solutions: Das Team aus Kroatien modelliert mit KI menschliches Verhalten und hat sich in Graz angesiedelt, wegen des Forschungsökosystems und eines Marktes, der Behavioral AI bereits als Geschäftslösung versteht.

Das Team aus Kroatien modelliert mit KI menschliches Verhalten und hat sich in Graz angesiedelt, wegen des Forschungsökosystems und eines Marktes, der Behavioral AI bereits als Geschäftslösung versteht. AI Dental: Das slowakische Startup entwickelt KI für die Zahnmedizin und lässt Wachstum und Skalierung künftig über Wien laufen, wo bereits die Hälfte des Teams lebt und das Unternehmen in der AI Factory Austria sitzt.

Internationale Unternehmen und Gründer:innen, die über die Neugründung oder Erweiterung einer Niederlassung in Österreich nachdenken, können sich von INVEST in AUSTRIA in der ABA kostenfrei beraten lassen. Wer Fachkräfte aus dem Ausland sucht, findet Unterstützung bei WORK in AUSTRIA. Auf dem Laufenden bleibt man mit dem Austrian Business Update.