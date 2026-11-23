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Westliche Geheimdienste und Militärs rechnen laut Medienberichten damit, dass Russland in den kommenden Wochen einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All bringt.

Das berichten NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf westliche Sicherheitskreise. Demnach trägt der Satellit den Namen Sputnik-S. Er soll bereits seit mehreren Jahren fertiggestellt sein und im Großraum Moskau startbereit lagern. Zu den Stellen, die laut den Berichten mit einem Start rechnen, gehören auch die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND). Anfang November sollen mehrere NATO-Staaten über eine entsprechende Warnung informiert worden sein, wonach ein Start innerhalb von 60 Tagen möglich sei. Das Weltraumkommando der Bundeswehr hält demnach einen Start bereits im Dezember für möglich, kurz danach könnte der Satellit einsatzbereit sein.

Die Bundeswehr soll Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter:innen informiert haben. Das Verteidigungsministerium wollte konkrete Fragen nicht beantworten. Die Informationen stammen von nicht namentlich genannten Quellen, Dokumente wurden nicht veröffentlicht. Andere Medien haben die Angaben bislang nicht unabhängig bestätigt.

Was eine Atomexplosion im All bewirken würde

Eine nukleare Explosion in der Erdumlaufbahn würde Satelliten durch Strahlung direkt beschädigen, Trümmer erzeugen und einen elektromagnetischen Puls auslösen. Betroffen sein könnten Navigation per GPS, Kommunikation, Zahlungsverkehr und Stromnetze. Der Chef des US Space Command, Stephen Whiting, schätzt laut den Berichten, dass rund ein Drittel der Satelliten im niedrigen Erdorbit innerhalb von Stunden bis Tagen ausfallen würde, der Rest im Lauf der folgenden Monate. Generalmajor Armin Fleischmann vom Bundeswehr-Kommando Cyber- und Informationsraum spricht von „immensen“ Folgen wie Stromausfällen und starken Einschränkungen bei Kommunikation und Navigation.

Die US-Militärgeheimdienstbehörde Defense Intelligence Agency (DIA) hatte kürzlich in einem Bericht festgehalten, dass Russland einen Satelliten entwickle, der eine Atomwaffe tragen soll. Ist eine solche Waffe einmal im Orbit, gebe es laut DIA kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Als mögliches Testobjekt gilt in den Berichten der Satellit Kosmos 2553, den Russland im Februar 2022 gestartet hatte.

Ein historisches Beispiel für die Wirkung gibt es: Bei dem US-Test Starfish Prime explodierte 1962 eine Atombombe in rund 400 Kilometern Höhe. Auf Hawaii fiel die Straßenbeleuchtung aus, mehrere Satelliten wurden beschädigt.

Russland spricht von Propaganda

Die russische Botschaft in Berlin erklärte auf Anfrage der beteiligten Medien, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Sie weise „sämtliche unbegründeten Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Die Berichte seien „Teil einer Propagandakampagne“, Russlands Aktivitäten im All dienten ausschließlich friedlichen Zwecken.

Ähnlich hatte Moskau schon im Februar 2024 reagiert, als US-Politiker:innen erstmals öffentlich vor einer russischen Atomwaffe im All gewarnt hatten. Der Kreml sprach damals von einer „böswilligen Erfindung“. Präsident Wladimir Putin erklärte, Russland sei stets gegen die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum gewesen.

Streit um den Weltraumvertrag

Der Weltraumvertrag von 1967, den auch Russland unterzeichnet hat, verbietet es, Atomwaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Im April 2024 legte Russland im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine Resolution von USA und Japan ein, die dieses Verbot bekräftigen sollte. 13 Staaten stimmten dafür, China enthielt sich. Russland begründete sein Veto damit, dass die Resolution zu eng gefasst sei, und forderte stattdessen ein Verbot aller Waffen im Weltraum. Ein entsprechender russischer Änderungsantrag fand keine Mehrheit.

Hintergrund der Debatte ist die wachsende Bedeutung von Satelliten für Militär und Wirtschaft. Westliche Streitkräfte sind laut Sicherheitskreisen stärker auf Satelliten angewiesen als Russland, was Moskau im Fall eines Einsatzes zumindest vorübergehend einen Vorteil verschaffen könnte. US-Vertreter:innen hatten darauf verwiesen, dass eine solche Waffe auch ganze Satellitennetze wie Starlink treffen könnte, das von der ukrainischen Armee genutzt wird.