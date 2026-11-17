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Wenn ein einziger US-Konzern per Software entscheidet, wie schnell ukrainische Drohnen fliegen dürfen, hat Europa ein Problem. Spätestens seit SpaceX im Oktober die Starshield-Verbindungen der Ukraine gedrosselt hat, sucht der Westen fieberhaft nach Alternativen zu Starlink. „Alternative Systeme werden jetzt für die gesamte westliche Welt zur Pflicht, damit wir uns bei einer so kritischen Technologie nicht auf einen einzigen Betreiber verlassen“, sagt Laurynas Mačiulis, CEO des litauischen Laserkommunikations-Startups Astrolight. Drei Ansätze zeichnen sich ab: Terminals, die fremde Satelliten anzapfen, Laser statt Funk und Europas eigene Satellitenkonstellation IRIS².

Der Auslöser: ein Tempolimit aus dem All

Mitte Oktober funktionierten die Starshield-Terminals, die Militärversion von Starlink, an ukrainischen Drohnen plötzlich nur noch bis rund 160 Kilometer pro Stunde. Einsätze mussten abgebrochen werden, schnelle russische Shahed-Drohnen ließen sich nicht mehr abfangen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „geplanten Operation“, Elon Musk verwies auf die US-Regierung, das Weiße Haus wiederum auf Musk. Ende Oktober war die Verbindung laut ukrainischem Verteidigungsministerium wiederhergestellt.

Doch seit vergangener Woche klagt die Ukraine erneut über Probleme. Die Starshield-Terminals würden entlang der gesamten Front und in den besetzten Gebieten systematisch auf 161 Kilometer pro Stunde begrenzt, schrieb Selenskyj laut Euronews. Das erschwere vor allem das Abfangen russischer Drohnen mit Strahltriebwerk. Am Sonntag bekräftigte er, dass die Beschränkungen weiter bestehen. Brisant ist der Zeitpunkt: Die neuen Störungen fielen laut Reuters in die Tage, in denen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau Wladimir Putin trafen. Wer hinter der Entscheidung steckt, ist unklar, SpaceX hat sich zu den neuen Vorwürfen bislang nicht geäußert. Der Starshield-Vertrag der Ukraine läuft laut Euronews Mitte 2027 aus.

Was hinter hiSky steckt

Genau in diese Lücke stößt ein Name, der seit Wochen in Militärkreisen kursiert: hiSky. Russische Quellen behaupten, auf abgeschossenen ukrainischen Langstreckendrohnen Satellitenterminals des Unternehmens gefunden zu haben, wie die Kyiv Post berichtet. Bestätigt ist das nicht. Der ukrainische Funkexperte Serhij Beskrestnov wollte die Berichte weder bestätigen noch dementieren.

Hinter hiSky steckt ein israelisches Unternehmen mit britischem Standbein. Gegründet wurde es 2015 von Shahar Kravitz, Moti Litochevsky und Yaron Shahar, Sitz ist Rosh HaAyin bei Tel Aviv, seit Jahresbeginn führt Erez Antebi das Unternehmen als CEO. Prominentes Aushängeschild war laut der israelischen Wirtschaftszeitung Globes 2024 Tamir Pardo als Präsident, der von 2011 bis 2016 den Auslandsgeheimdienst Mossad leitete. Bis 2024 sammelte hiSky rund 60 Millionen Dollar (rund 54 Millionen Euro) ein, unter anderem vom Singapurer Rüstungskonzern ST Engineering und vom Satellitenbetreiber Intelsat, der inzwischen zum Luxemburger Konzern SES gehört.

Auch nach Europa reichen die Verbindungen. Die britische Tochter hiSkySat betreibt ein Forschungszentrum in Harwell bei Oxford, das die britische Raumfahrtagentur über die ESA mit 9 Millionen Pfund (rund 10,3 Millionen Euro) fördert. Gefertigt werden die Terminals unter anderem mit dem Auftragsfertiger Jabil in Italien.

Eigene Satelliten im großen Stil betreibt hiSky nicht. Das Geschäftsmodell sind flache, elektronisch gesteuerte Terminals, die sich bei Partnern wie Intelsat, Hispasat oder Hughes einwählen. Das Modell SmartLight Sirius wiegt rund 6 Kilogramm, ist etwa 60 mal 30 Zentimeter groß und springt zwischen geostationären Satelliten hin und her. Das macht die Verbindung laut Analyst:innen schwer zu stören, aber auch langsam: Sie schafft rund 2 Megabit pro Sekunde, Starlink liefert 50 bis über 250 Megabit.

Ein „intelligenter Schwarm“ über Russland?

Wie viel diese 2 Megabit ausmachen können, beschreibt ausgerechnet ein russischer Telegram-Kanal. Der Blog „Tagebuch eines Nachrichtendienstlers“, auf den der Ukraine-Beobachter Thorsten Heinrich auf X hingewiesen hat, beruft sich auf hochrangige Quellen und zeichnet folgendes Bild:

Massenhafte Ausrüstung: Kiew rüste seine Langstreckendrohnen inzwischen in großer Zahl mit Terminals vom Typ SmartLight aus. Diese nutzten europäische geostationäre Satelliten, unterlägen über Russland keinen geografischen Beschränkungen und ließen sich mit der russischen Standard-Ausrüstung für elektronische Kampfführung nicht stören.

Kiew rüste seine Langstreckendrohnen inzwischen in großer Zahl mit Terminals vom Typ SmartLight aus. Diese nutzten europäische geostationäre Satelliten, unterlägen über Russland keinen geografischen Beschränkungen und ließen sich mit der russischen Standard-Ausrüstung für elektronische Kampfführung nicht stören. Umlenken im Flug: Dank Telemetrie in beide Richtungen müssten die Drohnen nicht mehr manuell gesteuert werden. Treffen die ersten Drohnen ihr Ziel, werde der nachfolgende Schwarm noch in der Luft auf Tanks, Cracking-Anlagen oder Umspannwerke umgelenkt. Gleichzeitig erkennten die Operator:innen russische Luftabwehrstellungen in Echtzeit und leiteten die übrigen Drohnen um sie herum.

Dank Telemetrie in beide Richtungen müssten die Drohnen nicht mehr manuell gesteuert werden. Treffen die ersten Drohnen ihr Ziel, werde der nachfolgende Schwarm noch in der Luft auf Tanks, Cracking-Anlagen oder Umspannwerke umgelenkt. Gleichzeitig erkennten die Operator:innen russische Luftabwehrstellungen in Echtzeit und leiteten die übrigen Drohnen um sie herum. Neue Trefferbilder: Bei den jüngsten Angriffen auf die Raffinerien in Kstowo, Samara und Jaroslawl hätten die Anlagen deshalb gleichzeitig an Dutzenden Stellen gebrannt, statt nur an ein oder zwei Destillationsanlagen.

Das Fazit des Blogs: Mit der Drosselung von Starlink habe Donald Trump die Kontrolle über Kiews Langstreckenangriffe verloren, denn die kommerzielle Alternative lasse sich vom Weißen Haus nicht per Anruf abschalten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht, und russische Militärblogs haben ein Interesse daran, Lücken in der eigenen Luftabwehr mit überlegener westlicher Technik zu erklären. Auch die Darstellung, hiSky sei von ehemaligen Mossad-Führungskräften gegründet worden, deckt sich nicht mit den Firmenangaben: Ex-Mossad-Chef Pardo stieß erst später als Präsident dazu.

Laser statt Funk: Astrolight

Einen anderen Weg geht Astrolight aus Vilnius. Das Startup entwickelt Laserterminals, die Daten per Lichtstrahl statt per Funk übertragen. Solche Verbindungen sind laut Mačiulis deutlich widerstandsfähiger gegen Störsender, Interferenzen und Abhören. Astrolight hat seine Terminals bei großen NATO-Übungen und mit der litauischen Marine getestet und kürzlich gemeinsam mit griechischen Universitätspartnern regelmäßige Laserverbindungen zwischen Satellit und Bodenstation aufgebaut. Zu den Investor:innen zählt der Ostsee-Fonds Balnord.

Das wichtigste Projekt liegt im Norden: Im grönländischen Kangerlussuaq baut Astrolight im Auftrag der ESA eine optische Bodenstation für Satelliten auf polaren Umlaufbahnen, die bis Ende des Jahres fertig sein soll. Laut ESA soll sie mehr als zehnmal so viel Daten übertragen wie herkömmliche Funkstationen, bei 70 Prozent niedrigeren Kosten pro Gigabyte. Mačiulis plädiert für dezentrale Netze, die Laser, Funk und Glasfaser kombinieren und Satelliten, Bodenstationen, Fahrzeuge und Schiffe verbinden, damit kein einzelner Ausfall das ganze System lahmlegt.

IRIS²: Europas große Antwort kommt spät

Die eigentliche europäische Starlink-Alternative heißt IRIS². Die EU-Konstellation soll 348 Satelliten umfassen, 330 davon im niedrigen Erdorbit. Betrieben wird sie vom Konsortium SpaceRISE aus SES, Eutelsat und Hispasat, die Satelliten bauen Aerospacelab, Airbus, Thales Alenia Space und OHB. Der Haken: Die ersten Starts sind für 2029 geplant, Dienste für Regierungen soll es ab 2030 geben. Bis dahin bleibt Europa vor allem auf Eutelsats OneWeb angewiesen, das deutlich weniger Satelliten im All hat als Starlink.

Noch kein echter Ersatz

Ganz ohne Musk geht es vorerst nicht. Während russische Blogger vor dem Drohnenschwarm warnen, schätzt die Chefin des ukrainischen Raketenherstellers Fire Point, Iryna Terech, laut Reuters, dass Alternativen über Russland nur 15 bis 20 Prozent der Leistung von Starlink bringen. Auch hiSky löst das Souveränitätsproblem nur bedingt: Das Unternehmen ist israelisch, seine Geldgeber kommen aus Singapur, den USA und Europa, und die Satelliten gehören anderen. Bei IRIS² wiederum sind die Kosten schon vor dem Bau von 10,5 auf 15,6 Milliarden Euro gestiegen. Kritiker:innen bemängeln, dass der Großteil davon aus öffentlichen Kassen kommt und die Industrie kaum Risiko trägt.