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Der lange geforderte Dachfonds für Österreichs Startups und Scaleups hat einen Namen und einen Zeitplan.

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) haben soeben die Umsetzung des Fonds angekündigt, heißt es in einer Aussendung. Er heißt Austrian Venture & Growth Fund of Funds und soll ein Volumen von 500 Millionen Euro erreichen. Der Bund stellt über die mehrjährige Investitionsperiode bis zu 100 Millionen Euro als Ankerinvestment bereit, für jeden öffentlichen Euro sollen vier Euro von privaten und institutionellen Investor:innen dazukommen. Das Geld des Bundes stammt laut Regierung aus Rückflüssen bestehender Eigenkapitalinitiativen und belastet das Budget nicht zusätzlich.

Fondsmanagement wird ausgeschrieben

Als nächster Schritt wird das Fondsmanagement gesucht. Die Austria Wirtschaftsservice (aws) verwaltet den Bundesanteil und startet ab kommender Woche die Ausschreibung. Ein Gremium aus Expert:innen wird in die Auswahl eingebunden, das Fondsmanagement soll international erfahren sein und den Fonds unabhängig und nach wirtschaftlichen Kriterien führen. Die Auswahl ist für Anfang 2027 geplant, danach soll der Fonds operativ starten. Die Laufzeit beträgt rund 16 Jahre.

So funktioniert der Fonds

Der Dachfonds investiert nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern in Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds, die ihrerseits Startups, Scaleups und Spin-offs finanzieren. Damit sollen vor allem Versicherungen, Banken, Pensionskassen und Stiftungen leichter in die Anlageklasse Wachstumskapital einsteigen können. Ein Schwerpunkt liegt auf den Schlüsseltechnologien der österreichischen Industriestrategie. Der Fonds darf international investieren, soll aber vor allem heimischen Unternehmen den Zugang zu Wachstumskapital erleichtern. Gemessen wird das unter anderem am Kapital österreichischer Investor:innen, am Volumen, das in österreichische Unternehmen fließt, und an der Zahl der von der aws vermittelten Startups.

Der Dachfonds ist Teil der Industriestrategie der Regierung, die den Anteil von Venture Capital am BIP bis 2035 verdreifachen will. Bei größeren Finanzierungsrunden sind österreichische Startups derzeit fast ausschließlich auf ausländische Investor:innen angewiesen. Laut dem Atomico-Report investiert Österreich gemessen an der Wirtschaftsleistung fast am wenigsten in Startups unter den wichtigsten Tech-Nationen Europas.

Das sagen Zehetner und Marterbauer

„Der Herbst der Ergebnisse bringt auch den lang ersehnten Dachfonds auf Schiene“, sagt Zehetner. „Mit dem Dachfonds schließen wir eine entscheidende Finanzierungslücke in der Wachstumsphase und schaffen die Voraussetzungen, damit noch mehr Unternehmen von Österreich aus international erfolgreich werden können. Länder wie Deutschland und Dänemark zeigen bereits, wie öffentliche Ankerinvestitionen privates Risikokapital mobilisieren und einen starken Venture-Capital-Markt entwickeln können.“

Finanzminister Marterbauer: „Wir setzen um, was wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben, und schaffen mit dem Dachfonds bessere Wachstumsbedingungen für Startups und Scaleups in Österreich. Dafür investieren wir über mehrere Jahre hinweg in innovative Wachstumsunternehmen, mit der Perspektive, dass diese öffentlichen Mittel langfristig auch wieder zurückfließen. Gerade in Zeiten knapper Budgets müssen wir den gesamten Instrumentenkoffer der öffentlichen Finanzierung nutzen und über klassische Förderungen und Zuschüsse hinausdenken. Erfolgreiche europäische Vorzeigemodelle zeigen, wie wir mit öffentlichen Beteiligungen privates Kapital mobilisieren, Innovation vorantreiben und unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken können.“

Private Investor:innen gefragt

Entscheidend für den Erfolg wird sein, ob die angestrebten 400 Millionen Euro an privatem Kapital zusammenkommen. Große heimische Institutionen wie Erste Group und Uniqa investieren bereits in Dachfonds in Polen und auf EU-Ebene, beim österreichischen Modell hatten sie zuletzt noch offene Fragen.