Startup Dad Blog #3: Dunkle Nächte & weißes Pulver

KREISCH! Ein schneidendes Geräusch reißt mich aus dem dunklen Tiefschlaf. Ein stechender Schmerz zuckt von meinem linken Ohr quer durchs Zentralhirn rüber zum rechten, pfurcht eine Bahn der schneidenden Pein durch meinen Kopf. Es ist dunkel, durch die verquollenen Lider kann ich nur Schemen in dem Zimmer erkennen. Ein großes Bett, herabgelassene Jalousien, ein paar Klamotten am Boden verteilt. Wo bin ich, wie bin ich hergekommen, und vor allem: Was ist gestern Nacht verdammt noch mal passiert?

Mein Gehirn hat keine Antwort drauf, schickt mir stattdessen noch eine Welle des Schmerzes durch den Kopf. Dann tauchen Fetzen von Erinnerungen auf. Ja, genau, da war doch der Trip rein in die Stadt, ein kurzer Spaziergang durch enge Gassen, dann ein Park. Da bin ich gesessen, kurz bevor der Regen losging, und habe hastig nach etwas in den Taschen gekramt. Da war noch eine Person, sie hat zuerst leise, dann immer lauter nach dem Zeug verlangt. Endlich habe ich die unauffällige Plastikdose gefunden. Das weiße Pulver drin, das brauchte sie. Sie konnte gar nicht genug davon kriegen.

Später, zurück in der Wohnung, als es schon dunkel war und der Regen draußen strömte, muss die Sache eskaliert sein. Ich wälze mich mit dröhnendem Kopf vom Bett, wanke auf wackligen Knien durch den Raum. Ja, hier muss ordentlich gefeiert worden sein. Überall liegen leere Flaschen herum, aus ihnen tropft noch übel riechendes Zeug, das Lacken auf Bettlaken und dem Teppich bildet. Da ist auch das weiße Zeug wieder, die Oberfläche des Nachttischs ist übersät damit. Jemand muss mit ziemlich zittrigen Händen mit dem Pulver hantiert, in der Eile (Gier?) dann überall verstreut haben. Ein teurer Spaß – ich glaube mich zu erinnern, dass ich für das Zeug ziemlich viel bezahlt habe.

Von draußen ein neuerlicher Schrei wie der erste, der mich aus dem Schlaf gerissen hat. Es klingt dringend, jemand braucht sofort Hilfe. Ich reiße die Türe auf, grelles Licht flutet mir entgegen, ich kneife die Augen zusammen. Wieder einer der gellenden Schreie, der dann aber in kicherndes Quietschen umschwenkt. Was geht hier bloß ab?! Im Weiterwanken stoße ich mir das Knie am Türrahmen, nochmal eine Schmerzwelle, aber egal, ich muss zu der Quelle des Schreis. Nochmal das Quietschen, ich bin fast da, kann die Augenlider wieder ein wenig auseinander zwingen, und da sehe ich sie.

Baby sitzt putzmunter und vergnügt im Babysitz, strahlt mich an, stößt noch einmal einen Quietscher aus, und dann die Stimme von Mama von rechts: „Du, sie hat in der Nacht zwar ziemlich viel getrunken, aber mach ihr bitte noch ein Fläschchen warm. Ich muss jetzt los, morgen hast du die Frühschicht, bis später!“ Ich wanke hinüber zu der Dose mit der Aufschrift „Aptamil Profuture“, entnehme ihr fein säuberlich dosiert die entsprechende Menge des weißen Pulvers, rühre es mit auf exakt 38 Grad warmen Wasser in einer der letzten verbleibenden Flaschen an, gehe rüber zum grinsenden Baby und frage:

„Flaschi?“