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Europas Tech-Szene feiert ihr zweitbestes Jahr aller Zeiten, und trotzdem haben die USA in neun Monaten fünfmal so viel in KI gesteckt wie Europa in zehn Jahren.

Das ist die Kernbotschaft des neuen State of European Tech 2026, den der Londoner VC Atomico soeben veröffentlicht hat. Der Report erscheint seit 2015 jährlich, die Daten stammen von Dealroom, dazu kommen Umfragen unter Gründer:innen, Investor:innen und Politiker:innen. Die zentrale Zahl: 81 Milliarden Dollar (rund 73 Milliarden Euro) dürften europäische Tech-Startups heuer einsammeln. Doch das Geld landet bei immer weniger Unternehmen, Europas VC-Fonds wachsen nicht mit, und bei den Investments hat China Europa heuer überholt. Das sind die 10 wichtigsten Erkenntnisse.

1. Das zweitbeste Jahr der Geschichte

Nach drei Jahren, in denen die Investments zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar stagnierten, kommt der Sprung: Hochgerechnet auf das Gesamtjahr fließen 2026 rund 81 Milliarden Dollar in europäische Startups. Das sind 62 Prozent mehr als 2025 mit 50 Milliarden Dollar (rund 45 Milliarden Euro) und nur knapp weniger als im Rekordjahr 2021 mit 94 Milliarden Dollar (rund 84 Milliarden Euro). Auch bei den Einhörnern gibt es einen Rekord: In den ersten neun Monaten haben 58 europäische Unternehmen erstmals eine Bewertung von mindestens 1 Milliarde Dollar erreicht, nach 42 im gesamten Jahr 2025. Der Gesamtwert des europäischen Tech-Ökosystems ist seit 2017 von 0,9 auf 4,4 Billionen Dollar (rund 3,9 Billionen Euro) gestiegen.

2. Mehr Geld, aber immer weniger Runden

Der Rekord hat eine Kehrseite: Das Kapital fließt an immer weniger Unternehmen. Die Zahl der Erstfinanzierungen (Pre-Seed und Seed) ist zwischen 2021 und 2025 um 28 Prozent gesunken, die Hochrechnung für 2026 zeigt einen weiteren Rückgang. Gleichzeitig saugen wenige Megadeals einen immer größeren Teil des Geldes auf. Was die USA seit 2023 vormachen, ist laut Atomico 2026 in Europa angekommen: Selbst bei Seed entfallen 43 Prozent des investierten Kapitals auf nur fünf Runden, darunter Ineffable Intelligence mit 1,1 Milliarden Dollar und AMI Labs mit 1 Milliarde Dollar. Bei Series A sind es 55 Prozent, angeführt von Isomorphic Labs mit 2,1 Milliarden Dollar. „Es scheint, als würden wir geradewegs in eine Blase steuern“, warnt Sara Rywe, Partnerin bei ByFounders, im Report mit Blick auf die steigenden Rundengrößen und Bewertungen.

3. Die Runden wachsen, die VC-Fonds nicht

Während die mittleren Finanzierungsrunden in jeder Phase größer werden (bei Seed liegt der Median in Europa bei 1,9 Millionen Dollar, bei Series A bei 14 Millionen Dollar), bleiben Europas VCs klein. Die mediane Fondsgröße liegt bei 70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro) und damit 29 Prozent unter dem Höchststand von 98 Millionen Dollar im Jahr 2024. Die Zahl der neuen Fonds verharrt seit zehn Jahren bei rund 100 pro Jahr. Heuer hat kein einziger europäischer Fonds mehr als 1 Milliarde Dollar eingesammelt, und keiner erreicht die Größe der größten US-Fonds. Im ersten Halbjahr kamen europäische VC-Fonds auf nur 9 Milliarden Dollar an neuen Zusagen. Der Markt lebt laut Atomico also weitgehend von Geld, das in der Boomphase eingesammelt wurde. Erste Ausreißer nach oben gibt es dennoch, etwa den 1-Milliarde-Euro-Fonds von Plural oder den Scaleup Europe Fund, der bis Oktober 3 von angepeilten 5 Milliarden Euro gesichert hat.

4. China investiert mehr als Europa

Bemerkenswert ist der Blick auf die Weltkarte des Risikokapitals: In den ersten neun Monaten 2026 wurde laut den Daten im Report in China mehr Venture Capital investiert als in Europa. 2025 lag Europa noch deutlich vorne. Besonders klar ist das Bild bei KI: In den Bereich Compute und KI flossen in China heuer 35 Milliarden Dollar (rund 31 Milliarden Euro), in Europa 20 Milliarden Dollar (rund 18 Milliarden Euro), obwohl sich die europäischen Investments in diesem Bereich mehr als verdoppelt haben.

5. KI lässt die Gründungen explodieren

Rund 40.000 Menschen haben in Europa heuer ein Tech-Unternehmen gegründet, um 36 Prozent mehr als 2025 und um 80 Prozent mehr als 2024. Atomico führt den Sprung direkt auf KI zurück, die die Einstiegshürden für die Entwicklung von Produkten senkt: Mehr als 60 Prozent der Gründer:innen sind inzwischen Solo-Gründer:innen. 29 Prozent aller neuen Tech-Gründer:innen weltweit sitzen damit in Europa, knapp vor den USA mit 28 Prozent. Und 29 Prozent der befragten Manager:innen in der Tech-Branche wollen als nächsten Karriereschritt selbst gründen. Zusammen mit Punkt 2 ergibt das ein Problem: Rekordviele Gründer:innen balgen sich um immer weniger Startkapital.

6. Schneller reicht nicht aus: Die USA ziehen bei KI davon

„Schneller reicht nicht aus“, schreibt Atomico und liefert die vielleicht drastischste Zahl des Reports: Die USA haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres fünfmal so viel in KI investiert wie Europa in einem ganzen Jahrzehnt. In den Bereich Compute und KI flossen in den USA heuer 284 Milliarden Dollar (rund 255 Milliarden Euro). Europa hat seine KI-Investments zwar mehr als verdoppelt, doch allein der Zuwachs in den USA war größer als alles, was Europa in den vergangenen zehn Jahren in KI investiert hat. Der Großteil ging an wenige Frontier Labs: OpenAI und Anthropic erhielten 61 Prozent der weltweiten Finanzierung. Für Runden in dieser Größenordnung fehle Europas privaten Kapitalmärkten schlicht die Tiefe, so Atomico.

Die Folge: Europas Anteil am weltweit investierten Risikokapital ist seit dem Höchststand von 20 Prozent im Jahr 2022 auf rund 9,4 Prozent gefallen. Insgesamt wurden in den USA heuer bisher 450 Milliarden Dollar investiert, 7,4-mal so viel wie in Europa. Und sobald OpenAI und Anthropic an die Börse gehen, wird sich diese Lücke laut Report auf die öffentlichen Märkte verlagern.

7. Der Talent-Vorsprung schrumpft

Europa gewinnt nach wie vor mehr Tech-Talente aus dem Ausland, als es verliert, doch der Vorsprung ist geschrumpft. 2022 kamen netto noch rund 72.000 Tech-Fachkräfte nach Europa, heuer sind es bisher nur rund 11.000. Noch deutlicher ist der Rückgang bei Führungskräften: 2022 gewann Europa netto rund 9.000 Senior-Mitarbeiter:innen aus dem Ausland, heuer sind es gerade einmal rund 300. Die USA verzeichnen einen ähnlichen Trend, liegen bei den Führungskräften mit rund 900 aber vor Europa. Treiber ist laut Atomico vor allem die Zuwanderung aus Indien: Die Zahl der indischen Fachkräfte, die in Europas Tech-Branche wechselten, stieg zwischen 2019 und 2022 von 17.000 auf 32.000 und fiel 2025 wieder auf 17.000. Atomico führt das auf die Entlassungswellen in der Tech-Branche 2022 und 2023 sowie auf strengere Visaregeln zurück.

8. Verteidigung und Compute ziehen das große Geld an

Bei den Runden ab 100 Millionen Dollar dominiert der Bereich Compute und KI mit 46 Prozent, angeführt von Nscale mit 5,4 Milliarden Dollar und Mistral mit 3,3 Milliarden Dollar. Die Verteidigungsbranche erreicht mit 7,2 Milliarden Dollar (rund 6,5 Milliarden Euro) einen Rekord, wobei 48 Prozent davon an die drei deutschen Firmen Helsing, STARK und Quantum Systems gingen.

9. Europas Pensionskassen schauen weiter zu

Geld wäre laut Report genug vorhanden, es landet nur kaum bei Startups. Europäische Pensionskassen legen gerade einmal 0,006 Prozent ihres Vermögens in Venture Capital an, Versicherer sogar nur 0,005 Prozent. In den USA sind es 0,028 beziehungsweise 0,017 Prozent. Nordamerika verfügt insgesamt über etwa viermal so viel Venture- und Growth-Kapital wie Europa. Die befragten Politiker:innen sehen in der Mobilisierung von Pensions- und Versicherungsgeldern deshalb den größten Hebel.

10. Österreich investiert fast am wenigsten

Gemessen an der Wirtschaftsleistung investieren einige große Volkswirtschaften auffällig wenig in Tech. Spitzenreiter ist Schweden mit 0,78 Prozent des BIP, vor Großbritannien mit 0,73 Prozent und Finnland mit 0,72 Prozent. Deutschland kommt auf 0,24 Prozent, Frankreich auf 0,35 Prozent. Österreich liegt mit 0,08 Prozent unter den 20 am besten finanzierten Ländern fast ganz hinten, gleichauf mit Norwegen. Nur Italien mit 0,06 Prozent und Polen mit 0,03 Prozent investieren noch weniger. Was der Report sonst noch über Österreich verrät, haben wir hier zusammengefasst.

Wo der Optimismus an seine Grenzen stößt

So positiv die Stimmung in Teilen der Branche ist, so deutlich zeigt der Report auch die Risiken. Zwar sind 46 Prozent der Befragten optimistischer als vor einem Jahr, doch das gilt vor allem für Investor:innen und LPs. Gründer:innen und Manager:innen berichten die niedrigsten Optimismuswerte. Fast vier von zehn Startups ziehen laut AWS, einem Partner des Reports, eine Skalierung außerhalb Europas in Betracht, bei den am schnellsten wachsenden ist es mehr als die Hälfte. Gründerinnen haben es besonders schwer: 68 Prozent sagen, das Fundraising sei schwieriger geworden, bei männlichen Gründern sind es 44 Prozent.

Skeptisch ist auch die Bevölkerung. In einer Ipsos-Umfrage in 11 europäischen Ländern glauben nur 27 Prozent, dass KI die Wirtschaft ihres Landes in den nächsten drei bis fünf Jahren verbessern wird, ein Drittel rechnet mit einer Verschlechterung. Und 47 Prozent der befragten Branchenvertreter:innen halten die Bewertungen für überzogen und rechnen mit einer allmählichen Korrektur, 21 Prozent erwarten eine scharfe. Selbst das Rekordtempo reicht laut Atomico nicht: Um Europas Anteil am weltweiten Risikokapital auf das Niveau seines Anteils an der Weltwirtschaft zu bringen, müssten in den nächsten zehn Jahren rund 5 Billionen Dollar (rund 4,5 Billionen Euro) investiert werden.