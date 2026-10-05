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Totgesagte googeln länger: Trotz des Hypes um ChatGPT, Gemini und Claude liefern Suchmaschinen im Web noch immer rund 20-mal so viele Besuche wie KI-Chatbots. Das zeigt eine Auswertung des Datenanbieters OneLittleWeb, der für sein Dashboard der meistbesuchten Websites der Welt den geschätzten Traffic von 10.171 Websites im Juni 2026 analysiert hat.

Die wichtigsten Zahlen

Suchmaschinen: 162,19 Milliarden Besuche im Juni, das entspricht 57,2 Prozent aller erfassten Web-Besuche.

162,19 Milliarden Besuche im Juni, das entspricht 57,2 Prozent aller erfassten Web-Besuche. KI-Chatbots: 8,26 Milliarden Besuche, verteilt auf mehr als 231 erfasste Chatbots. Das sind rund 2,9 Prozent des gesamten Traffics.

8,26 Milliarden Besuche, verteilt auf mehr als 231 erfasste Chatbots. Das sind rund 2,9 Prozent des gesamten Traffics. Abstand: Suchmaschinen kamen damit auf rund 19,6-mal so viele Besuche wie alle KI-Chatbots zusammen, die Differenz liegt bei knapp 154 Milliarden Besuchen.

Suchmaschinen kamen damit auf rund 19,6-mal so viele Besuche wie alle KI-Chatbots zusammen, die Differenz liegt bei knapp 154 Milliarden Besuchen. Google gegen ChatGPT: Google allein verzeichnete 98,19 Milliarden Besuche, ChatGPT 5,32 Milliarden. Das ist ein Faktor von 18,5. Google allein hatte damit fast 12-mal so viel Traffic wie die gesamte Chatbot-Kategorie.

Google allein verzeichnete 98,19 Milliarden Besuche, ChatGPT 5,32 Milliarden. Das ist ein Faktor von 18,5. Google allein hatte damit fast 12-mal so viel Traffic wie die gesamte Chatbot-Kategorie. Rückgang: Beide Kategorien verloren gegenüber dem Vormonat Traffic, die Suchmaschinen 2,53 Prozent, die Chatbots sogar 5,78 Prozent.

ChatGPT dominiert die Chatbots

Unter den KI-Chatbots ist ChatGPT klar die Nummer eins und vereint rund 64 Prozent des Chatbot-Traffics auf sich. Dahinter folgen Googles Gemini mit 1,14 Milliarden und Anthropics Claude mit knapp 968 Millionen Besuchen. Bei den Suchmaschinen ist die Konzentration noch größer: Google und YouTube kommen zusammen auf 150,41 Milliarden Besuche und damit auf fast 93 Prozent des Suchmaschinen-Traffics. Bemerkenswert ist, dass OneLittleWeb die Videoplattform YouTube in die Kategorie der Suchmaschinen einordnet, was den Abstand zu den Chatbots zusätzlich vergrößert.

„Diese Zahlen sagen uns nicht, ob KI-Chatbots die Suche irgendwann ersetzen werden. Sie zeigen das Ausmaß der beiden Verhaltensweisen heute“, sagt OneLittleWeb-Mitgründer Sujan Sarkar. Die spannendere Frage sei, wie sich der Abstand verändert, wenn Menschen KI-Chats zunehmend zur Informationssuche nutzen, während Suchmaschinen gleichzeitig immer mehr KI integrieren.

Was die Zahlen nicht zeigen

Die Studie hat allerdings eine wichtige Schwäche: Sie misst nur Besuche im Browser, auf Basis von Schätzungen der SEO-Tools Semrush und Ahrefs. Die Nutzung über Apps fließt nicht ein, und gerade KI-Assistenten werden stark über Smartphone-Apps genutzt. Gemini kommt laut Google inzwischen auf mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer:innen, OpenAI meldet für ChatGPT ebenfalls mehr als eine Milliarde Nutzer:innen. Ein großer Teil davon taucht in einer reinen Web-Traffic-Analyse gar nicht auf.

Dazu kommt, dass die Grenze zwischen Suche und KI-Chat immer weiter verschwimmt. Google blendet mit den AI Overviews längst KI-generierte Antworten über den klassischen Suchergebnissen ein, auch in Österreich und Deutschland. Wer heute bei Google sucht, bekommt also oft ebenfalls eine KI-Antwort, und dieser Traffic zählt in der Statistik zur Suche. Die eigentliche Frage ist damit weniger, ob KI die Suche ersetzt, sondern wo Menschen ihre Suche nach Informationen beginnen.