Suchmaschinen immer noch 20x mehr Traffic als KI-Chatbots
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Totgesagte googeln länger: Trotz des Hypes um ChatGPT, Gemini und Claude liefern Suchmaschinen im Web noch immer rund 20-mal so viele Besuche wie KI-Chatbots. Das zeigt eine Auswertung des Datenanbieters OneLittleWeb, der für sein Dashboard der meistbesuchten Websites der Welt den geschätzten Traffic von 10.171 Websites im Juni 2026 analysiert hat.
Die wichtigsten Zahlen
- Suchmaschinen: 162,19 Milliarden Besuche im Juni, das entspricht 57,2 Prozent aller erfassten Web-Besuche.
- KI-Chatbots: 8,26 Milliarden Besuche, verteilt auf mehr als 231 erfasste Chatbots. Das sind rund 2,9 Prozent des gesamten Traffics.
- Abstand: Suchmaschinen kamen damit auf rund 19,6-mal so viele Besuche wie alle KI-Chatbots zusammen, die Differenz liegt bei knapp 154 Milliarden Besuchen.
- Google gegen ChatGPT: Google allein verzeichnete 98,19 Milliarden Besuche, ChatGPT 5,32 Milliarden. Das ist ein Faktor von 18,5. Google allein hatte damit fast 12-mal so viel Traffic wie die gesamte Chatbot-Kategorie.
- Rückgang: Beide Kategorien verloren gegenüber dem Vormonat Traffic, die Suchmaschinen 2,53 Prozent, die Chatbots sogar 5,78 Prozent.
ChatGPT dominiert die Chatbots
Unter den KI-Chatbots ist ChatGPT klar die Nummer eins und vereint rund 64 Prozent des Chatbot-Traffics auf sich. Dahinter folgen Googles Gemini mit 1,14 Milliarden und Anthropics Claude mit knapp 968 Millionen Besuchen. Bei den Suchmaschinen ist die Konzentration noch größer: Google und YouTube kommen zusammen auf 150,41 Milliarden Besuche und damit auf fast 93 Prozent des Suchmaschinen-Traffics. Bemerkenswert ist, dass OneLittleWeb die Videoplattform YouTube in die Kategorie der Suchmaschinen einordnet, was den Abstand zu den Chatbots zusätzlich vergrößert.
„Diese Zahlen sagen uns nicht, ob KI-Chatbots die Suche irgendwann ersetzen werden. Sie zeigen das Ausmaß der beiden Verhaltensweisen heute“, sagt OneLittleWeb-Mitgründer Sujan Sarkar. Die spannendere Frage sei, wie sich der Abstand verändert, wenn Menschen KI-Chats zunehmend zur Informationssuche nutzen, während Suchmaschinen gleichzeitig immer mehr KI integrieren.
Was die Zahlen nicht zeigen
Die Studie hat allerdings eine wichtige Schwäche: Sie misst nur Besuche im Browser, auf Basis von Schätzungen der SEO-Tools Semrush und Ahrefs. Die Nutzung über Apps fließt nicht ein, und gerade KI-Assistenten werden stark über Smartphone-Apps genutzt. Gemini kommt laut Google inzwischen auf mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer:innen, OpenAI meldet für ChatGPT ebenfalls mehr als eine Milliarde Nutzer:innen. Ein großer Teil davon taucht in einer reinen Web-Traffic-Analyse gar nicht auf.
Dazu kommt, dass die Grenze zwischen Suche und KI-Chat immer weiter verschwimmt. Google blendet mit den AI Overviews längst KI-generierte Antworten über den klassischen Suchergebnissen ein, auch in Österreich und Deutschland. Wer heute bei Google sucht, bekommt also oft ebenfalls eine KI-Antwort, und dieser Traffic zählt in der Statistik zur Suche. Die eigentliche Frage ist damit weniger, ob KI die Suche ersetzt, sondern wo Menschen ihre Suche nach Informationen beginnen.