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Humanoide Roboter können sehen, denken und laufen, beim Zupacken scheitern sie aber noch oft. Genau da setzt TACTILIA an: Das Münchner Spin-off des Greiftechnik-Spezialisten SCHUNK entwickelt eine modulare Roboterhand für Produktion und Logistik. Bisher firmierte das im Jänner gegründete Unternehmen als SCHUNK Humanoid Robotics GmbH, jetzt tritt es unter neuem Namen auf. TACTILIA leitet sich vom lateinischen „tactilis“ ab und steht für den Tastsinn.

Eine Hand für jeden Roboter

Die Roboterhand vereint Mechanik, Aktorik und Sensorik mit Physical AI und Software. Sie soll unterschiedlichste Bauteile sicher greifen und gezielt positionieren und lässt sich unabhängig vom Robotertyp einsetzen, von humanoiden Robotern über Cobots bis zu mobilen Manipulatoren. Entwicklung, Training und Validierung orientieren sich laut Unternehmen an realen industriellen Anforderungen.

„Der Roboterarm hat die Industrie verändert. Die Roboterhand wird das Gleiche tun. Wir wollen, dass diese Technologie aus Europa kommt“, sagt CEO Markus Netzer. Er führt TACTILIA seit Anfang November und war zuvor Vice President Manufacturing bei Rolls-Royce Solutions in Friedrichshafen, wo er die Hochpräzisionsfertigung mit mehr als 300 Mitarbeiter:innen verantwortete. Promoviert hat er am Karlsruher Institut für Technologie zu Künstlicher Intelligenz in der Produktion.

15 Testlabore weltweit

TACTILIA agiert als eigenständiges Unternehmen, nutzt aber die Infrastruktur des Mutterkonzerns. Dazu gehören die 15 SCHUNK CoLabs weltweit, in denen die Roboterhand gemeinsam mit Kund:innen erprobt und für konkrete Anwendungen weiterentwickelt wird. SCHUNK mit Sitz in Lauffen am Neckar zählt zu den führenden Herstellern von Greifsystemen. „Unser Ziel ist eine Roboterhand, die in der Praxis überzeugt“, sagt SCHUNK-Chefin Kristina I. Schunk. Wie viel Geld der Konzern in das Spin-off steckt und wann die Hand auf den Markt kommen soll, verrät TACTILIA nicht. Das Team im Münchner Arabellapark befindet sich im Aufbau.

Viel Konkurrenz um die Roboterhand

Mit der Idee ist TACTILIA nicht allein. Das Zürcher Startup Enact Intelligence hat kürzlich 30 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) Pre-Seed eingesammelt, um Robotern Fingerspitzengefühl beizubringen. Das Münchner Robotikunternehmen Agile Robots ist mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet, die britische Shadow Robot Company baut seit Jahren besonders geschickte Roboterhände. Dazu kommen Humanoiden-Hersteller wie Tesla mit Optimus, die ihre Hände selbst entwickeln.

Ob humanoide Roboter in der Industrie bald tatsächlich mit anpacken, ist allerdings umstritten. Branchenvertreter:innen zeigten sich zuletzt bei der invest.austria conference uneins, wie schnell Humanoide in den Fabrikhallen ankommen, das Rennen sei noch offen. TACTILIA legt sich ohnehin nicht nur auf Humanoide fest: Die Hand soll auch auf Cobots und mobilen Manipulatoren laufen.