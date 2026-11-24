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Eine Steuererklärung macht man einmal im Jahr, ein Geschäftskonto nutzt man jeden Tag.

Genau darauf setzt Taxfix: Das Berliner Steuer-Unicorn übernimmt das Londoner Fintech Countingup, heißt es in einer Aussendung. Countingup bietet Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Großbritannien ein Geschäftskonto samt Buchhaltung, Rechnungsstellung und Steuertools in einer App. Seit dem Start 2017 haben laut Unternehmen mehr als 100.000 britische Kleinunternehmen die App genutzt und darüber mehr als 10 Milliarden Pfund (rund 11,5 Milliarden Euro) abgewickelt. Die Kontoführung läuft über den lizenzierten britischen Bankpartner Griffin.

Kaufpreis bleibt geheim

Was Taxfix für Countingup bezahlt, verraten die Unternehmen nicht. Einen Anhaltspunkt liefert die Finanzierungshistorie: Countingup hat laut der Datenbank Nordic9 insgesamt rund 21 Millionen Dollar (rund 18,8 Millionen Euro) von Investor:innen eingesammelt. Die größte Runde war eine Series A über 9,1 Millionen Pfund (rund 10,5 Millionen Euro) im Jahr 2021, angeführt von Framework Venture Partners, mit Gresham House Ventures und dem Buchhaltungssoftware-Konzern Sage. Auch ING Ventures war früh an Bord. Taxfix bezahlt Übernahmen nach eigenen Angaben üblicherweise mit einer Mischung aus Geld und eigenen Anteilen. Das 26-köpfige Team von Countingup wird Teil von Taxfix, die Marke bleibt bestehen.

Für Taxfix ist es die zweite Übernahme in Großbritannien. 2024 hatte das Unternehmen bereits den Steuerservice TaxScouts gekauft, davor 2023 in Deutschland die Steuer-App Steuerbot. Taxfix selbst wurde zuletzt 2022 bei einer Series D über 220 Millionen Dollar mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet, wie Trending Topics berichtete.

Der Weg zur Profitabilität

Strategisch soll Countingup Taxfix aus der Saisonabhängigkeit holen. Bisher verdient das Unternehmen vor allem rund um die jährliche Steuererklärung. In Deutschland bietet Taxfix Selbstständigen seit diesem Jahr auch Buchhaltung und eine automatische Umsatzsteuer-Voranmeldung an, in Großbritannien kommt nun das Geschäftskonto dazu. „Für uns bedeutet das mehr wiederkehrende Umsätze, weniger saisonale Schwankungen und einen Datenvorsprung, der nur sehr schwer einzuholen ist“, sagt CFO Mohamed Omaizat. All das stärke die Position von Taxfix „auf unserem Weg zur Profitabilität“.

Dieser Weg ist noch nicht ganz zu Ende. 2024 steigerte Taxfix den Umsatz um rund 20 Prozent auf etwa 67 Millionen Euro und verkleinerte den Verlust von 48,7 auf 19,4 Millionen Euro, berichtet Finance Forward. Den Break-even hat das Unternehmen noch nicht erreicht, einen Zeitplan dafür nennt es nicht. Wachstumstreiber ist laut Taxfix der Experten-Service, bei dem unabhängige Steuerberater:innen die Erklärung übernehmen: Der Umsatz damit hat sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

Volle Konkurrenz um Selbstständige

Mit dem Schritt ins Business Banking betritt Taxfix einen umkämpften Markt. In Großbritannien buhlen Neobanken wie Tide, Starling und Monzo sowie Mettle von NatWest um Kleinunternehmen. In Deutschland konkurriert Taxfix bei Selbstständigen mit Kontist, Accountable, Finom und Qonto, die ebenfalls Konto, Buchhaltung und Steuern bündeln.