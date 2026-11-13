teamazing hilft Industriebetrieb, Ausschuss um 45 Prozent zu senken

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Was die Nachtschicht weiß, kommt beim Chef jetzt um sechs Uhr früh an: Der deutsche Präzisionswerkzeughersteller BASS hat mit der KI-Plattform Teamo AI des Grazer Startups teamazing den Ausschuss- und Nacharbeitsindex in einem Produktionsbereich um rund 45 Prozent gedrückt. Auch das Beratungsunternehmen KPMG in Österreich setzt mittlerweile auf die Technologie aus der Steiermark.

Teamo AI verbindet Unternehmensdaten, betriebliche Abläufe und das Erfahrungswissen der Belegschaft. Bei der BASS GmbH aus Niederstetten in Baden-Württemberg, die rund 170 Mitarbeitende beschäftigt, war genau das die Baustelle: Produktions- und Kund:innendaten liegen im ERP-System, PDFs auf SharePoint, weitere Erkenntnisse stecken in E-Mails, Chats und in den Köpfen der Mitarbeitenden. Die Plattform zapft diese Quellen an und macht sie gemeinsam nutzbar.

Vibe Check um sechs, Shopfloor-Meeting um neun

Im Vorjahr entwickelten BASS und teamazing gemeinsam ein Modul namens Vibe Check, das heute fixer Bestandteil von Teamo AI ist. Beschäftigte können damit unkompliziert Hinweise und Beobachtungen aus ihrem Arbeitsalltag einbringen. Die KI bündelt die Meldungen, erkennt wiederkehrende Themen und bereitet sie für die Verantwortlichen auf.

Geschäftsführer Martin Zeller bekommt die Zusammenfassung jeden Morgen um sechs Uhr, um neun Uhr landen die relevanten Punkte im täglichen Shopfloor-Meeting. „Ich sehe jeden Morgen um 6 Uhr schon die Zusammenfassung. Ich kann meinen Tag ganz anders gestalten“, sagt Zeller.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Beispiel aus der Fertigung: Über mehrere Schichten hinweg fiel auf, dass sich Werkstücke an bestimmten Maschinen auf manchen Werkstückträgern besser aufstecken ließen als auf anderen. Einzelne Mitarbeitende hatten das zwar bemerkt, bei der Schichtübergabe ging die Information aber immer wieder verloren. Erst die gebündelten Hinweise machten das Muster sichtbar, gemeinsam mit den Teamleiter:innen wurde eine Lösung gefunden.

Die wichtigsten Zahlen

Laut BASS stammen die Kennzahlen aus dem eigenen ERP-System. Verglichen wurden im Pilotbereich Gewindeschleifen die ersten acht Monate des Vorjahres mit den letzten vier Monaten.

Ausschuss und Nacharbeit: Der Index sank von 100 auf 55, ein Minus von rund 45 Prozent.

Verbesserungsmaßnahmen: Der Index der tatsächlich umgesetzten KVP-Maßnahmen stieg von 100 auf 450.

Maschinenzeit: Eine neue Schleifscheibenspezifikation sparte 8,1 Maschinenstunden ein, das entspricht einer ganzen Schicht.

Ganz allein der KI zuschreiben lassen sich die Ergebnisse allerdings nicht, und das räumt auch das Unternehmen selbst ein. Parallel liefen ein weiterentwickeltes Shopfloor-Management und begleitende Trainings, die bereits im Frühjahr des Vorjahres gestartet waren. Teamo AI half vor allem dabei, Hinweise aus dem Arbeitsalltag systematisch sichtbar zu machen und deren Umsetzung nachzuverfolgen. Zudem handelt es sich um einen einzelnen Pilotbereich und vergleichsweise kurze Zeiträume. Überzeugt hat das Projekt BASS trotzdem: Im Juni unterzeichnete der Werkzeughersteller einen Dreijahresvertrag mit teamazing.

Aufgearbeitet wurde die Zusammenarbeit inzwischen in einer Fallstudie, an der die Organisationsentwicklerin Constanze Peterseim mitgewirkt hat. Die Praxiserfahrungen fließen außerdem in das Fallstudienprojekt „Zukunft der Arbeit an der Zukunft 2030“ von Jens Nachtwei an der Humboldt-Universität zu Berlin ein. Im Juni wurde BASS zudem mit dem Deutschen Excellence Preis in Silber ausgezeichnet.

KPMG bringt Teamo in Transformationsprojekte

Der zweite prominente Name ist KPMG in Österreich. Als Allianzpartner bringt teamazing die Plattform in Transformationsprojekte, Systemeinführungen und Unternehmenszusammenschlüsse ein. Teamo AI verknüpft dabei laufende Rückmeldungen der Mitarbeitenden mit Daten aus den betroffenen Unternehmenssystemen, damit Programmverantwortliche früh erkennen, wo die Umsetzung stockt. Die Arbeitsteilung ist klar: KPMG verantwortet Beratung und Projektbegleitung, teamazing liefert Plattform, Integrationen und Support.

„Bei großen Transformationsprogrammen ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden ebenso relevant wie Zeitplan und Budget“, sagt Gregor Tobeitz, Director Advisory bei KPMG Österreich. Strukturierte Rückmeldungen lieferten dafür eine zusätzliche Datengrundlage, entscheidend sei aber, was daraus folgt. KPMG begleite Programmleitungen und Führungskräfte dabei, diese Rückmeldungen zu interpretieren und in Entscheidungen zu übersetzen.

teamazing-Mitgründer und CEO Paul Stanzenberger sieht den Unterschied zu anderen Anbietern in der Breite: „Systeme und Abläufe verbinden viele KI-Plattformen. Wir binden die Menschen ein: jeden Tag, alle, auch jene, die nie am Computer sitzen. Bei BASS hat genau das den Unterschied gemacht.“

Vom Teambuilding zur KI-Plattform

Für teamazing ist das ein beachtlicher Schwenk. Stanzenberger gründete das Unternehmen 2014 gemeinsam mit Andreas Mairold in Graz, damals noch als Veranstalter von Teambuilding-Events. Später folgten Online-Teambuilding für Kund:innen wie Google, TikTok und AVL sowie das Browser-Game „Monax Island“, für das teamazing knapp eine Million Euro von SFG, ZEN 11 und Situlus einsammelte. Schon damals kündigte das Startup an, KI-Analysen in seine Produkte bringen zu wollen.