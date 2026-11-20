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Der größte Börsengang der Geschichte hat die KI-Party nicht zurückgebracht: Während die Anthropic-Aktie an ihrem ersten Handelstag um 17 Prozent zulegte, ging es für den Rest der Tech-Branche steil bergab. Der Nasdaq Composite verlor am Donnerstag 2,3 Prozent und schloss auf dem tiefsten Stand seit Mitte April, wie Investing.com berichtet. Heute setzte sich der Ausverkauf in Asien fort, Südkoreas Kospi und Japans Nikkei 225 brachen jeweils um mehr als 5 Prozent ein.

Index / Aktie Veränderung Nasdaq Composite minus 2,3 Prozent Nasdaq 100 minus 2,2 Prozent S&P 500 minus 2,0 Prozent Dow Jones minus 2,2 Prozent (rund 1.100 Punkte) Nvidia minus 3,3 Prozent AMD minus 7,7 Prozent Amazon minus 3,9 Prozent Alphabet minus 3,5 Prozent Meta minus 3,3 Prozent Microsoft minus 2,0 Prozent Kospi, Nikkei 225 (Freitag) jeweils mehr als minus 5 Prozent Taiwans Leitindex (Wochenbilanz) fast minus 18 Prozent

Wall Street: Schwarzer Donnerstag trotz Rekord-IPO

Der S&P 500 fiel um 2 Prozent und verbuchte damit den sechsten Verlusttag in Folge, der Dow Jones rutschte um rund 1.100 Punkte ab und schloss erstmals seit Juni unter 50.000 Punkten. Unter den großen Tech-Konzernen verloren Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia jeweils mehr als 3 Prozent, der Chipkonzern AMD sogar 7,7 Prozent. Der Börsengang selbst könnte den Druck noch verstärkt haben: Laut Investing.com schichteten Anleger:innen zum Handelsstart Geld aus Nasdaq-Fonds und -Futures in die Anthropic-Aktie um.

Für Freitag zeigten die Futures ein weiteres Minus von rund 1 Prozent für die Nasdaq an. Auch die Anthropic-Aktie gab nachbörslich fast 5 Prozent nach, liegt aber weiterhin mehr als 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

Asien: Chipkonzerne brechen ein

In Asien traf es die Zulieferer des KI-Booms am härtesten, wie die Financial Times berichtet. Samsung Electronics und SK Hynix, die Speicherchips für KI-Rechenzentren herstellen, verloren jeweils mehr als 5 Prozent, der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC gab mehr als 4 Prozent nach. Taiwans Leitindex beendete seine schlechteste Woche seit 1991: Fast 18 Prozent ging es nach unten, mehr als 500 Milliarden Dollar (rund 449 Milliarden Euro) an Börsenwert lösten sich auf.

Ein November zum Vergessen

Der Absturz kommt nicht aus dem Nichts. Die Tech-Börse liegt seit Anfang Oktober unter ihrem Rekordhoch, Anfang November verlor die Nasdaq an einem einzigen Tag 5,5 Prozent, so viel wie seit April 2025 nicht mehr. Seither jagt eine schlechte Nachricht die nächste: Nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang hat Nvidia laut AP rund 735 Milliarden Dollar (rund 660 Milliarden Euro) an Börsenwert verloren, die Krise beim Chipriesen zieht die gesamte Halbleiterbranche mit. Der Philadelphia Semiconductor Index hat im Oktober 15,4 Prozent und im November bisher weitere 10,6 Prozent verloren.

Dazu kommen steigende Zinsen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5 Prozent, und die Sorge um schuldenfinanzierte KI-Investitionen. Die EZB hatte zuletzt bei den Krediten für KI-Rechenzentren Parallelen zur Subprime-Krise gezogen. Nach den Erfolgen der Demokrat:innen bei den Midterms fürchten Investor:innen zudem strengere Regeln für den Bau neuer Rechenzentren.

„Normalerweise am Gipfel, nicht am Boden“

Analyst:innen sehen im Anthropic-Debüt kein Signal für eine Trendwende. „Normalerweise finden die größten Börsengänge am Höhepunkt des Marktes statt, nicht am Tiefpunkt“, sagt Hao Hong, Investmentchef von Lotus Asset Management, gegenüber der Financial Times. Albert Saporta, Chef des Vermögensverwalters GAM, verweist darauf, dass Anthropic beim Börsengang 25 Prozent unter den Bewertungen von vor wenigen Wochen bepreist wurde. „Diese monströse Investitionsorgie, bei der niemand eine Ahnung von der Rendite hat, löst sich auf“, sagt Saporta. Rebecca Walser von Walser Wealth Management nannte den Börsengang den „Show-me-Moment“ für die KI-Story.

Umschichtung in KI-Software

Nicht alle lesen den Ausverkauf als Ende des KI-Handels. John Woods, Asien-Investmentchef der Schweizer Privatbank Lombard Odier, sieht darin vor allem eine Umschichtung: Investor:innen würden ihren Fokus von Hardware-Zulieferern wie den Chipkonzernen hin zu KI-Softwareentwicklern wie Anthropic verlagern. Ähnlich sieht es der Ökonom Mohamed El-Erian: Der Rückgang am Donnerstag habe vor allem dazu gedient, Platz für KI zu machen, schrieb er auf X.